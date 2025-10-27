Xác định danh tính cô gái nghi đuối nước ở hồ Hoàn Kiếm

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 25-10 tại hồ Hoàn Kiếm. Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân không mặc quần áo, có biểu hiện mắc bệnh lý, dẫn đến mất kiểm soát khi xuống nước.

Ban đầu, nạn nhân đi men theo bờ hồ trong tình trạng không mặc quần áo. Sau đó, người này tiến ra khu vực sâu hơn, không kiểm soát được tình hình và bị đuối nước.

Nhận được thông tin, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực số 7 (Công an TP Hà Nội) đã đến hiện trường triển khai cứu nạn, cứu hộ.

Nạn nhân sau đó được đưa lên bờ sơ cứu, chuyển đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Cơ quan chức năng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để thu thập dấu vân tay, xác định danh tính nạn nhân.