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Xác định 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến vụ tiêu cực kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị

Hương Trà (T/H)
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Vụ tiêu cực kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị đang là tâm điểm chú ý của dư luận.

Ngày 19/7, Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 giáo viên liên quan đến vụ tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị đã có thông tin ban đầu về vụ việc. Liên quan đến phản ánh về dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, Sở GDĐT đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời, triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, khách quan của kỳ thi.

Vụ việc gây xôn xao dư luận. (Ảnh chụp màn hình)

Báo Lao Động dẫn thông cáo báo chí của Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị, theo kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền, đến nay đã xác định 2 giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi và 9 thí sinh có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực.

Hai giáo viên gồm ông Trần Đức Lực - Tổ trưởng chuyên môn Toán Trường THPT Lê Trực, Phó Trưởng điểm thi Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình - Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Lê Trực, thư ký điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

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