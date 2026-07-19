Người đàn ông lặng lẽ treo túi đồ ăn lên xe con dâu cũ: Cảm động câu chuyện phía sau

Đoạn clip ghi lại hành động của người đàn ông sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút gần 5 triệu lượt theo dõi.

Đoạn clip hút gần 5 triệu lượt xem ghi lại hình ảnh một người đàn ông lặng lẽ treo đồ ăn lên xe máy dựng trước cửa nhà con dâu cũ rồi âm thầm rời đi mà không gọi điện thoại khiến người xem xúc động. Hành động rất đỗi tình cảm, bình dị của người đàn ông ấy khiến người xem cảm động. Không chỉ vậy, số đông còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách cư xử văn minh của con dâu cũng như bố mẹ chồng cũ sau ly hôn.

Được biết, người chia sẻ đoạn clip là chị Vân Anh (33 tuổi, quê ở Hưng Yên). Chia sẻ trên Thanh Niên, chị Vân Anh cho biết chị và chồng cũ kết hôn vào năm 2014. Một năm trước họ quyết định ly hôn, chị và 2 con trai ở riêng, cách nhà bố mẹ chồng cũ 5 km.

Trước đây, chị từng có 7, 8 năm sống chung với bố mẹ chồng, sau đó mới xây nhà ra ở riêng. Mối quan hệ giữa bố mẹ chồng và nàng dâu vẫn luôn tốt đẹp. Dù hôn nhân tan vỡ, mối quan hệ giữa chị và bố mẹ chồng cũ không có gì thay đổi. Đôi bên vẫn cư xử văn minh, chân thành và đầy yêu thương. Mỗi khi có đồ ăn ngon, bố chồng cũ lại mang đến cho chị Vân Anh và các cháu nội.

Hình ảnh người đàn ông lặng lẽ treo đồ ăn lên xe của con dâu cũ và các cháu nội. (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ thêm về đoạn clip trên VietNamNet, chị Vân Anh cho biết đó là một khoảnh khắc trong những ngày bình thường, vì cứ cách 1-2 ngày, bố chồng cũ của chị sẽ lại đem đồ ăn lên và treo ở ngoài cổng như thế.

Bố mẹ chồng thường xuyên mang đồ ăn sang cho mẹ con chị Vân Anh. Hôm nào mang đồ tươi như thịt, cá, ông sẽ gọi chị ra lấy để cất vào tủ lạnh kẻo hỏng. "Còn hôm nào mang rau, hoa quả hay đồ khô, ông sẽ treo ở ngoài như trong video, bởi ông hay qua sớm, còn tôi thì thường ngủ dậy muộn nên ông không muốn gọi”, chị Vân Anh kể trên VietNamNet.

Về phía mình, chị Vân Anh cho biết bản thân cũng giữ cách cư xử chuẩn mực với gia đình chồng cũ. Những dịp giỗ chạp hay lễ, Tết, chị vẫn ghé thăm bố mẹ chồng. Khi nhà chồng cũ có công việc, chị thường về trước 1 ngày để giúp đỡ và vắng mặt vào ngày chính để mọi người không khó xử.

Hiện đoạn clip cùng câu chuyện về mối quan hệ văn minh giữa nàng dâu và gia đình chồng cũ vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng.