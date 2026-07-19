HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người đàn ông lặng lẽ treo túi đồ ăn lên xe con dâu cũ: Cảm động câu chuyện phía sau

Hương Trà (T/H)
|

Đoạn clip ghi lại hành động của người đàn ông sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút gần 5 triệu lượt theo dõi.

Đoạn clip hút gần 5 triệu lượt xem ghi lại hình ảnh một người đàn ông lặng lẽ treo đồ ăn lên xe máy dựng trước cửa nhà con dâu cũ rồi âm thầm rời đi mà không gọi điện thoại khiến người xem xúc động. Hành động rất đỗi tình cảm, bình dị của người đàn ông ấy khiến người xem cảm động. Không chỉ vậy, số đông còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách cư xử văn minh của con dâu cũng như bố mẹ chồng cũ sau ly hôn.

Được biết, người chia sẻ đoạn clip là chị Vân Anh (33 tuổi, quê ở Hưng Yên). Chia sẻ trên Thanh Niên, chị Vân Anh cho biết chị và chồng cũ kết hôn vào năm 2014. Một năm trước họ quyết định ly hôn, chị và 2 con trai ở riêng, cách nhà bố mẹ chồng cũ 5 km.

Trước đây, chị từng có 7, 8 năm sống chung với bố mẹ chồng, sau đó mới xây nhà ra ở riêng. Mối quan hệ giữa bố mẹ chồng và nàng dâu vẫn luôn tốt đẹp. Dù hôn nhân tan vỡ, mối quan hệ giữa chị và bố mẹ chồng cũ không có gì thay đổi. Đôi bên vẫn cư xử văn minh, chân thành và đầy yêu thương. Mỗi khi có đồ ăn ngon, bố chồng cũ lại mang đến cho chị Vân Anh và các cháu nội.

Hình ảnh người đàn ông lặng lẽ treo đồ ăn lên xe của con dâu cũ và các cháu nội. (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ thêm về đoạn clip trên VietNamNet, chị Vân Anh cho biết đó là một khoảnh khắc trong những ngày bình thường, vì cứ cách 1-2 ngày, bố chồng cũ của chị sẽ lại đem đồ ăn lên và treo ở ngoài cổng như thế.

Bố mẹ chồng thường xuyên mang đồ ăn sang cho mẹ con chị Vân Anh. Hôm nào mang đồ tươi như thịt, cá, ông sẽ gọi chị ra lấy để cất vào tủ lạnh kẻo hỏng. "Còn hôm nào mang rau, hoa quả hay đồ khô, ông sẽ treo ở ngoài như trong video, bởi ông hay qua sớm, còn tôi thì thường ngủ dậy muộn nên ông không muốn gọi”, chị Vân Anh kể trên VietNamNet.

Về phía mình, chị Vân Anh cho biết bản thân cũng giữ cách cư xử chuẩn mực với gia đình chồng cũ. Những dịp giỗ chạp hay lễ, Tết, chị vẫn ghé thăm bố mẹ chồng. Khi nhà chồng cũ có công việc, chị thường về trước 1 ngày để giúp đỡ và vắng mặt vào ngày chính để mọi người không khó xử.

Hiện đoạn clip cùng câu chuyện về mối quan hệ văn minh giữa nàng dâu và gia đình chồng cũ vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng.

Vụ tố CSGT truy đuổi, đánh người vi phạm ở Gia Lai: Xuất hiện clip mới, triệu tập 2 cán bộ
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại