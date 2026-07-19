Vụ tố CSGT truy đuổi, đánh người vi phạm ở Gia Lai: Xuất hiện clip mới, triệu tập 2 cán bộ

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai khẳng định trong trường hợp xác minh phát hiện cán bộ cảnh sát giao thông trong lúc thi hành nhiệm vụ có hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm, không bao che.

Những thông tin diễn biến mới nhất xung quanh vụ tố Cảnh sát giao thông (CSGT) truy đuổi, đánh người vi phạm xảy ra trên địa bàn xã Hoài Ân, Gia Lai đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận. Thời gian này, mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip mới dài 22 giây liên quan tới vụ việc. Nội dung đoạn clip cho thấy diễn biến khác, xe CSGT áp sát, truy đuổi theo người lái xe đạp điện.

Ngày 18/7, thông tin trên báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai xác nhận việc đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ người dân tố CSGT đánh người vi phạm xảy ra tại xã Hoài Ân. Trước mắt, Công an tỉnh đã triệu tập hai cán bộ CSGT liên quan để giao cho Phòng Cảnh sát giao thông làm việc, tường trình, báo cáo vụ việc.

Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục điều tra, xác minh các nội dung như phản ánh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai khẳng định trên Tuổi Trẻ, trong trường hợp xác minh phát hiện cán bộ cảnh sát giao thông trong lúc thi hành nhiệm vụ có hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm, không bao che.

(Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội xôn xao với đoạn livestream kéo dài khoảng 5 phút được phát trên tài khoản Facebook "Thanh Lê", ghi lại cảnh nhiều người dân tập trung tại hiện trường.

Trong video, người phụ nữ được cho là mẹ của thiếu niên phản ánh con mình không đội mũ bảo hiểm, bị CSGT truy đuổi, dẫn đến tai nạn và cho rằng có dấu hiệu bị đánh. Hình ảnh trong livestream cho thấy nam thiếu niên có nhiều vết đỏ ở vùng lưng.

Nắm bắt được thông tin, ngày 16/7, Công an xã Hoài Ân đã có báo cáo gửi Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị nghiệp vụ về vụ việc trên.