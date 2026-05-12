Xà lách tươi ngon suốt 30 ngày khi được bọc trong thứ này - nhà nào cũng có sẵn

Xà lách là thành phần không thể thiếu trong các món salad, nhưng thật khó chịu khi nó chuyển nâu và héo úa quá sớm. Các loại rau lá xanh thường bị hỏng trước cả hạn sử dụng do chứa hàm lượng nước cao, khiến chúng nhanh chóng mất độ ẩm sau khi được thu hoạch.

Không giống nhiều loại rau khác, xà lách không có lớp vỏ dày bảo vệ, điều đó có nghĩa là nó dễ bị mất nước hơn và cũng dễ bị vi khuẩn xâm nhập, từ đó làm tăng tốc độ hư hỏng. Tuy nhiên, Dan Holt, một chuyên gia nông sản từ Hitchcock Farms (nông trại ở Mỹ), đã tiết lộ một phương pháp cực kỳ đơn giản giúp giữ xà lách tươi lâu tới một tháng chỉ bằng cách bảo quản cùng giấy bạc.

Dan cho biết: “Nếu bạn từng thắc mắc ‘Liệu bọc xà lách bằng giấy bạc có giúp giữ cho rau tươi không?’ thì bạn nhất định phải thử mẹo này. Nó có thể giữ cho rau xà lách romaine giòn tươi tới 30 ngày.”

“Chỉ cần bọc chặt từng cây hoặc lõi rau bằng giấy bạc. Khi cần dùng cho món ăn, bạn chỉ việc lấy ra lượng lá giòn cần thiết rồi bọc phần còn lại lại như cũ.”

Giấy bạc giúp bảo quản xà lách hiệu quả.

Giấy bạc được làm từ chất liệu giúp xà lách giữ được nhiều độ ẩm hơn nhưng vẫn cho phép không khí lưu thông vừa đủ để ngăn hiện tượng ngưng tụ hơi nước — thứ có thể tạo ra môi trường ẩm ướt thúc đẩy nấm mốc phát triển.

Nó giúp xà lách duy trì độ ẩm để không bị khô héo, đồng thời còn đóng vai trò như một lớp bảo vệ chống lại bào tử nấm mốc, vi khuẩn và cả khí ethylene có trong tủ lạnh. Khí ethylene được một số loại trái cây và rau củ tự nhiên giải phóng để hỗ trợ quá trình chín và tăng hương vị, nhưng khi tích tụ quá nhiều trong không gian kín, nó có thể khiến các loại thực phẩm như xà lách nhanh hỏng hơn.

Cách bảo quản xà lách đúng cách để giữ tươi lâu

Trước tiên, hãy rửa kỹ lá xà lách dưới vòi nước lạnh. Điều này giúp loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn có thể đẩy nhanh quá trình hư hỏng.

Tiếp theo, làm khô rau bằng dụng cụ quay rau hoặc dùng khăn sạch thấm khô. Hãy đảm bảo lá rau hoàn toàn khô ráo, không còn giọt nước nào đọng lại.

Trải giấy bạc ra, đặt một vài tờ khăn giấy lên trên rồi bọc xà lách lỏng tay trong lớp giấy bạc.

Xà lách tự nhiên giải phóng khá nhiều độ ẩm và khăn giấy sẽ hấp thụ lượng nước dư thừa, giúp duy trì độ ẩm lý tưởng để lá rau không bị khô hoặc bị mốc.

Đặt xà lách vào ngăn đựng rau củ trong tủ lạnh, nơi nó có thể tươi ngon trong ít nhất một tháng. Tuy nhiên, nếu rau bắt đầu héo, vẫn có một cách rất đơn giản để “giải cứu” nó.

Dan chia sẻ: “Trước khi bạn vứt bỏ cây rau héo úa đó, hãy thử cứu nó bằng cách ngâm trong nước đá. Nhúng hoàn toàn xà lách vào nước, để trong khoảng năm phút rồi lau khô.”

“Chừng đó thường đủ để khiến lá rau ‘tỉnh lại’, giúp bạn có thể tiếp tục dùng rau cho thêm vài món ăn nữa.”

Nhờ vậy, bạn có thể thưởng thức một đĩa salad tươi ngon, giòn mát bất cứ khi nào muốn, tận hưởng thời tiết ấm áp mà không phải lo rau xanh bị héo trong tủ lạnh hay.