Xả hàng trăm tấn chất thải ra môi trường ở Thanh Hoá, 3 người bị khởi tố

3 người đàn ông bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố do liên quan đến các hành vi đổ, chôn lấp và xả thải trái phép chất thải ra môi trường.

Theo Công an xã Tân Ninh (Thanh Hoá), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án hình sự về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, đồng thời khởi tố ba bị can liên quan đến các hành vi đổ, chôn lấp và xả thải trái phép chất thải ra môi trường trên địa bàn xã Tân Ninh.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá ban hành các quyết định khởi tố bị can đối với Lê Đồng Thành, Trịnh Trọng Dũng và Nguyễn Văn Trinh để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, bị can Lê Đồng Thành (SN 1978, trú thôn Tuy Yên, xã Tân Ninh) đầu tư, xây dựng và vận hành cơ sở giặt bao bì trên đất nông nghiệp trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2026.

3 người đàn ông ở Thanh Hoá do đổ trái phép hàng trăm tấn chất thải ra môi trường. (Ảnh minh hoạ)

Quá trình hoạt động, cơ sở này không có đầy đủ hồ sơ pháp lý, không được cấp giấy phép môi trường và không xây dựng các công trình bảo vệ môi trường theo quy định. Đáng chú ý, cơ sở đổ trái phép hơn 147 tấn bùn thải và chất thải bao bì nhiễm bẩn ra môi trường. Với hành vi trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo khoản 1 Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Cũng bị khởi tố theo khoản 1 Điều 235 Bộ luật Hình sự về hành vi gây ô nhiễm môi trường là Trịnh Trọng Dũng (SN 1980, trú xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá). Theo cơ quan điều tra, trong quá trình vận hành xưởng sản xuất hạt nhựa tại thôn Cổ Định (xã Tân Ninh) từ năm 2023 đến tháng 5/2026, bị can thải trái phép hơn 192 tấn chất thải rắn thông thường ra môi trường, gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Trinh (SN 1979, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Ninh, tạm trú tại xã Tân Ninh) bị khởi tố do hành vi gây ô nhiễm môi trường theo khoản 2 Điều 235 Bộ luật Hình sự. Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2022 đến tháng 5/2026, bị can đổ trái phép hơn 240 tấn chất thải rắn thông thường ra môi trường.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, đồng thời xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phải chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý và xây dựng hệ thống xử lý chất thải theo quy định.

Mọi hành vi xả thải trái phép, chôn lấp hoặc đổ bỏ chất thải ra môi trường đều có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt rất cao, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả hoặc đủ căn cứ theo quy định của Bộ luật Hình sự.