Xã 160.000 dân muốn thành "đô thị vệ tinh sân bay"

Hồi giữa năm nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 1662/NQ-UBTVQH15 năm 2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 1662/NQ-UBTVQH15 năm 2025 quy định về việc sắp xếp xã Nhơn Trạch mới tỉnh Đồng Nai, sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Hiệp Phước và các xã Long Tân (huyện Nhơn Trạch), Phú Thạnh, Phú Hội, Phước Thiền thành xã mới có tên gọi là xã Nhơn Trạch.

Theo website của xã, diện tích tự nhiên 108,04 km2, quy mô dân số 159.408 người (trong đó dân số thường trú là 78.589 người), trên địa bàn xã có 5 khu công nghiệp và 1 khu Tiểu thủ công nghiệp.

Định hướng trong thời gian tới, xã Nhơn Trạch tiếp tục đầu tư phát triển đô thị gắn với định hướng giao thông công cộng (mô hình TOD), phát triển mạnh mẽ thương mại, dịch vụ, du lịch theo hướng hiện đại, có giá trị gia tăng cao phục vụ phát triển đô thị công nghiệp, đô thị vệ tinh sân bay.

Mới đây, trả lời SGGP, ông Lư Thành Nam, Chủ tịch UBND xã Nhơn Trạch cho biết: Xã Nhơn Trạch đã có định hướng khá rõ trong phát triển trở thành đô thị công nghiệp, dịch vụ - thương mại và đô thị vệ tinh sân bay. Chúng tôi cũng đề ra nhiều nhóm giải pháp, trước hết là tập trung ưu tiên phát triển các phân khu chức năng nhà ở, dịch vụ - thương mại và logistics để đón đầu làn sóng đô thị hóa và vốn đầu tư.

Nhơn Trạch sẽ phát triển theo hướng đô thị bền vững với mục tiêu trở thành một thành phố công nghiệp, thành phố cảng, trong đó một phần là đô thị sân bay, với 4 phân khu chức năng, tập trung đầu tư vào hai trục.

Trục thứ nhất là trục đô thị trung tâm, đóng vai trò là trục động lực phát triển đô thị đảm bảo vai trò kết nối Cảng hàng không quốc tế bay long thành. Tại đây sẽ hình thành các khu trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, trung tâm tài chính – thương mại – dịch vụ cao cấp. Đây là hành lang thương mại đô thị hiện đại, hình thành dạng xương sống kinh tế cho toàn đô thị.

Thứ hai là trục cảnh quan đô thị ven sông Đồng Nai (sông Đồng Môn), là không gian liên kết mạng lưới sông rạch – cây xanh đô thị - không gian mở dọc theo các tuyến đường sông với định hướng phát triển chính gồm: Khu đô thị sinh thái ven sông kết hợp bảo tồn và khai thác cảnh quan, phát triển các công viên chuyên đề, không gian sáng tạo mở.

Hồi cuối tháng 11, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Long Phước, Phước An, Long Thành, Nhơn Trạch hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường 25B, 25C.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án khu vực 6 đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình dự án đường 25B, 25C, đảm bảo thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 19/12 (riêng tuyến 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 hoàn thành thông xe kỹ thuật trước tháng 3/2026).

Dự án nâng cấp đường 25B đoạn từ trung tâm xã Nhơn Trạch đến Quốc lộ 51 và xây dựng đường tỉnh 25C, từ Hương lộ 19 đến Quốc lộ 51 là những dự án được Đồng Nai triển khai thực hiện nhằm mục tiêu kết nối giao thông từ sân bay Long Thành đến TPHCM.

Các dự án này được triển khai thực hiện vào đầu năm 2025, với mục tiêu hoàn thành cơ bản vào cuối năm 2025 và đưa vào khai thác trong nửa đầu năm 2026.

Theo quy hoạch, các tuyến đường tỉnh 25B và 25C sẽ kết nối sân bay Long Thành qua Quốc lộ 51 đến tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 3 TPHCM, giảm tải cho tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dự án Nâng cấp đường tỉnh 25B có chiều dài hơn 9,2km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng và dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 25C sẽ thực hiện xây dựng mới tuyến đường dài hơn 2km từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19, tổng mức đầu tư hơn 647 tỷ đồng.