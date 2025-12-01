"Cú đúp" ngoạn mục của ông lớn bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam

Bảo hiểm PVI vừa ghi dấu mốc lịch sử khi trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên của Việt Nam giành chiến thắng đồng thời ở hai hạng mục quan trọng nhất tại InsuranceAsia News Awards for Excellence 2025 (IAN Awards 2025) gồm: "General Insurance of the Year" và "Underwriting Initiative of the Year".

IAN Awards là giải thưởng thường niên uy tín dành cho các doanh nghiệp bảo hiểm và tái bảo hiểm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giải thưởng được đánh giá thông qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt dựa trên hồ sơ năng lực, hiệu quả hoạt động và những thành tựu nổi bật trong năm. Việc được xướng tên ở hai hạng mục lớn phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với năng lực chuyên môn, chiến lược phát triển và chất lượng dịch vụ của Bảo hiểm PVI.

Trong đó, giải "General Insurance of the Year" – hạng mục danh giá nhất của IAN Awards – được trao cho doanh nghiệp có hệ sinh thái sản phẩm toàn diện, năng lực tài chính vững mạnh, mạng lưới phân phối rộng và công tác bồi thường xuất sắc.

Ở hạng mục "Underwriting Initiative of the Year", Bảo hiểm PVI được vinh danh nhờ những sáng kiến thẩm định mang tính đột phá, mở rộng giới hạn của bảo hiểm truyền thống. Thành tích này cho thấy năng lực chuyên sâu của doanh nghiệp trong thiết kế sản phẩm, quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng khai thác trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

Theo đại diện doanh nghiệp, kết quả tại IAN Awards 2025 là thành quả của chiến lược phát triển dài hạn dựa trên ba trụ cột: Đổi mới sản phẩm và chuyển đổi số; nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế; củng cố hiệu quả khai thác và tái bảo hiểm tại các phân khúc chuyên sâu.

Những nỗ lực bền bỉ này giúp Bảo hiểm PVI duy trì vị trí doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ số một tại Việt Nam, đồng thời từng bước mở rộng dấu ấn ra thị trường quốc tế.

Về hoạt động kinh doanh, Bảo hiểm PVI đang tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam bằng những con số tăng trưởng ấn tượng và hiệu quả tài chính vượt trội trong 9 tháng năm 2025.

Doanh nghiệp hiện giữ ngôi vị số 1 thị trường với 16,8% thị phần bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, bỏ xa nhiều đối thủ trong ngành và củng cố vai trò "đầu tàu" trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Không chỉ tăng trưởng về quy mô, PVI còn thể hiện chất lượng vận hành vượt trội thông qua hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời bền vững.

Chỉ sau 9 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu của Công ty đạt 21.538 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 38,7% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, PVI đã hoàn thành 108,4% kế hoạch năm chỉ sau ba quý.

Một chỉ số thể hiện rõ sức khỏe tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm là tỷ lệ kết hợp (Combined Ratio) – thước đo phản ánh hiệu quả bảo hiểm cốt lõi. Trong 9 tháng đầu năm 2025, chỉ số này của PVI ở mức 84,73%, cho thấy doanh nghiệp không chỉ đạt tăng trưởng mạnh về doanh thu mà còn kiểm soát chi phí và rủi ro bồi thường rất tốt. Đây là mức hiệu quả cao, thể hiện năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế.

Về quy mô vốn, PVI hiện là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, lên tới 4.320 tỷ đồng.

Không chỉ được khẳng định trong nước, uy tín của PVI còn được ghi nhận trên thị trường quốc tế. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu AM Best đã đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp ở mức A- (Xuất sắc).

Với nền tảng tài chính vững chắc, hiệu quả vận hành cao và chiến lược phát triển bền vững, Bảo hiểm PVI không chỉ giữ vững vị thế số 1 trong nước mà còn từng bước nâng tầm thương hiệu trên bản đồ bảo hiểm khu vực.