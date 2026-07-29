Wuling sắp bán xe mini mới ở gần Việt Nam: Giá dự kiến quy đổi từ 233 triệu đồng, 2 màn hình, phanh điện tử, chạy 300km/sạc

Mẫu xe điện cỡ nhỏ Wuling Aira EV vừa mở nhận đặt cọc tại Indonesia với giá từ 160 triệu Rupiah (khoảng 233 triệu đồng). Xe sở hữu tầm vận hành 300 km, trang bị tiện nghi hiện đại và chính sách bảo hành pin trọn đời.

Wuling Aira EV sắp bán tại Indonesia

Mẫu ô tô điện cỡ nhỏ Wuling Aira EV đã chính thức nhận đặt cọc tại hệ thống đại lý chính hãng của Wuling ở Indonesia, dù mức giá niêm yết chưa được công bố rộng rãi. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, dòng xe này dự kiến có giá khởi điểm khoảng 160 triệu Rupiah, tương đương khoảng 233 triệu đồng đối với phiên bản Lite.

Khách hàng quan tâm hiện có thể thực hiện đặt cọc với mức phí 5 triệu Rupiah, tương đương khoảng 7,28 triệu đồng, để nhận xe sớm từ các lô hàng đã chuẩn bị sẵn tại đại lý.

Wuling Aira EV sắp được bán tại Indonesia. Ảnh: Kompas

Dòng sản phẩm mới dự kiến được phân phối ra thị trường với hai biến thể chính gồm Lite và Pro. Tương tự chính sách đang áp dụng cho các dòng ô tô điện khác của hãng tại Indonesia, người mua Wuling Aira EV cũng sẽ nhận được chương trình bảo hành pin trọn đời.

Về kế hoạch ra mắt, Wuling Motors xác nhận Aira EV sẽ trình làng thị trường Indonesia nhân dịp kỷ niệm 9 năm hoạt động của thương hiệu tại quốc gia này. Mẫu xe được sản xuất và lắp ráp nội địa tại nhà máy của Wuling ở Indonesia. Những lô xe đầu tiên đã bắt đầu được vận chuyển đến đại lý nhằm phục vụ sự kiện ra mắt chính thức.

Wuling Aira EV có gì?

Về mặt thiết kế và kích thước, Wuling Aira EV sở hữu chiều dài 3.268 mm, chiều rộng 1.550 mm, chiều cao 1.575 mm cùng chiều dài cơ sở 2.190 mm. Bán kính quay vòng của xe đạt mức 4,5 m, hỗ trợ di chuyển linh hoạt trong khu vực đô thị chật hẹp cũng như khi xoay xở dừng đỗ.

Xe có kích thước mini nhỏ gon. Ảnh: Kompas

Hệ thống treo gồm dạng MacPherson phía trước và lò xo cuộn liên kết 3 điểm phía sau. Xe trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước lẫn bánh sau, đi kèm bộ vành thép 13 inch kết hợp ốp vành hình cỏ bốn lá và bộ lốp Linglong kích thước 155/70-R13.

Khả năng vận hành của Wuling Aira EV đến từ khối động cơ điện công suất 30 kW truyền lực tới cầu sau, kết hợp với bộ pin dung lượng 25,1 kWh. Mẫu xe đạt phạm vi hoạt động lên tới 300 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC và hỗ trợ cả hai cổng sạc chậm lẫn sạc nhanh.

Xe có cổng sạc đặt trực diện phía trước. Ảnh: Kompas

Khoang cabin nổi bật với tông màu nội thất kem bánh quy, tích hợp màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, màn hình hiển thị thông tin kỹ thuật số 7 inch và vô-lăng tích hợp phím bấm điều khiển đa chức năng.

Nội thất xe gần giống Mini EV / Macaron tại Việt Nam. Ảnh: Kompas

Trang bị an toàn trên xe bao gồm hai túi khí, hệ thống giám sát áp suất lốp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến và camera lùi, cùng phanh tay điện tử tích hợp tính năng giữ phanh tự động.