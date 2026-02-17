HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

WHO lưu ý phòng ngừa ngộ độc botulinum

Anh Tuấn |

Ngộ độc botulinum là một căn bệnh ít gặp nhưng đặc biệt nghiêm trọng, có khả năng gây tử vong.

Gần đây, một ca nghi ngờ ngộ độc botulinum đã được ghi nhận tại Đà Nẵng.
Các triệu chứng phổ biến bao gồm: mệt mỏi, suy nhược, chóng mặt (mất thăng bằng), thường đi kèm với là mờ mắt, khô miệng, khó nuốt và nói, cùng với các triệu chứng nghiêm trọng hơn.
Để giảm nguy cơ mắc bệnh này, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam khuyến cáo cộng đồng hãy thực hành chế biến và tiêu thụ thực phẩm đúng cách.
Và để bảo vệ bản thân khỏi ngộ độc thực phẩm nói chung, WHO chia sẻ 5 chìa khóa an toàn thực phẩm, bao gồm:
- Giữ tay và các bề mặt sạch sẽ;
- Bảo quản riêng biệt thức ăn sống và chín;

- Nấu kỹ thức ăn;

- Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ phù hợp;
- Sử dụng nước sạch và thực phẩm tươi sống.

Đồng thời, WHO cung cấp thông tin hữu ích để phòng ngừa ngộ độc botulinum như sau:

WHO lưu ý phòng ngừa ngộ độc botulinum- Ảnh 1.
WHO lưu ý phòng ngừa ngộ độc botulinum- Ảnh 2.
WHO lưu ý phòng ngừa ngộ độc botulinum- Ảnh 3.
WHO lưu ý phòng ngừa ngộ độc botulinum- Ảnh 4.
Bác sĩ báo động: Nhiều quý ông tụt phong độ dịp Tết vì lý do này
Tags

ngộ độc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại