WHO lo ngại tình hình cúm gia cầm tại Campuchia

Tại họp báo ngày 24/2, TS Sylvie Briand, Giám đốc văn phòng dịch bệnh và đại dịch của WHO, cho biết, tình hình "đáng lo ngại" do số ca nhiễm H5N1 ở chim và động vật có vú đã gia tăng. WHO đang xem xét đánh giá rủi ro toàn cầu dựa trên tình hình mới nhất ở Campuchia.

Ngày 23/2/2023, chính quyền Campuchia báo cáo một bé gái 11 tuổi đã tử vong do H5N1. Lực lượng chức năng đã khoanh vùng và xét nghiệm 12 người tiếp xúc với bé gái này, trong đó, phát hiện người cha cũng có kết quả dương tính với virus và đã biểu hiện triệu chứng.

"Tình hình H5N1 trên toàn cầu rất đáng lo ngại do sự lây lan rộng rãi của virus ở các loài chim, động vật có vú, gồm cả con người. WHO cho rằng virus để lại rủi ro nghiêm trọng và kêu gọi tất cả quốc gia tăng cường cảnh giác", TS Briand nói.

Theo bà Briand, hiện chưa rõ virus có thể lây lan từ người sang người hay không. Đây là lý do WHO muốn tập trung vào các trường hợp ở Campuchia do "điều kiện môi trường của bệnh nhân giống nhau và khả năng lây nhiễm do cùng tiếp xúc gần với chim hoặc các loài động vật khác".

Năm 2020, thế giới ghi nhận chủng H5N1 mới, nhánh 2.3.4.4b, gây ra số ca tử vong kỷ lục ở loài chim hoang dã và gia cầm. Virus cũng lây lan sang động vật có vú, làm dấy lên mối lo ngại toàn cầu.

Tuy nhiên, khác với đợt bùng phát H5N1 trước đó, chủng virus này không gây bệnh đáng kể ở người. Đến nay, WHO chỉ ghi nhận dưới 10 trường hợp, đều là những người tiếp xúc gần gia cầm nhiễm bệnh, hầu hết có triệu chứng nhẹ. Các chuyên gia lưu ý virus có thể thay đổi để lây truyền sang người.

WHO cho biết, tổ chức đang đẩy mạnh nỗ lực chuẩn bị ứng phó với căn bệnh. Hiện thế giới đã có sẵn thuốc kháng virus H5N1 cũng như 20 loại vaccine được cấp phép. Dù vậy, có thể chúng cần được điều chỉnh để phù hợp hơn với chủng bệnh đang lưu hành.

Richard Webby, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu về Hệ sinh thái của Cúm ở Động vật và Chim tại Bệnh viện Nhi đồng St. Jude, cho biết quá trình này có thể kéo dài từ 4 đến 5 tháng. Các phòng thí nghiệm trực thuộc WHO đã phân lập được hai chủng cúm liên quan chặt chẽ với virus đang lưu hành. Các nhà khoa học có thể sử dụng nó để phát triển loại vaccine mới nếu cần./.

Theo Reuters