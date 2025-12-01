Website đã xóa tên, đại lý dừng nhận cọc, tượng đài một thời đối mặt với "án tử" tại Việt Nam

Trên website chính thức của Mitsubishi Motors Việt Nam, mẫu SUV hạng C Mitsubishi Outlander hiện không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm. Nhà sản xuất Nhật Bản chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến động thái này, tuy nhiên tại các đại lý, nhân viên bán hàng xác nhận Outlander đã ngừng nhận cọc từ vài tháng trước, nguồn xe gần như cạn kiệt và chưa có kế hoạch bổ sung.

Dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho thấy doanh số của Outlander sụt giảm nghiêm trọng. Cụ thể, mẫu SUV này không ghi nhận bất kỳ xe bán ra nào trong tháng 9 và 10/2025. Trước đó, tháng 8, doanh số bán xe chỉ đạt 35 xe.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, tổng doanh số Outlander chỉ đạt 362 xe – thấp nhất phân khúc SUV cỡ C và cũng là một trong hai mẫu xe bán kém nhất của Mitsubishi tại Việt Nam, chỉ xếp trên Mitsubishi Pajero Sport.

Theo giới kinh doanh, nguyên nhân chính dẫn đến doanh số sụt giảm mạnh nằm ở việc Outlander bị đánh giá là đã "lạc nhịp" so với thị trường và đối thủ cùng phân khúc. Trong khi đối thủ liên tục ra mắt bản nâng cấp, bổ sung công nghệ và điều chỉnh giá bán, Outlander vẫn duy trì phiên bản cũ trong thời gian dài.

Mẫu xe tại Việt Nam đang ở thế hệ thứ ba, chưa có nâng cấp đáng kể về thiết kế cũng như hệ thống an toàn và tiện nghi – những yếu tố ngày càng được người tiêu dùng đặt lên hàng đầu.

Thiết kế cũ và thiếu đi các trang bị hiện đại khiến cho Mitsubishi Outlander không được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng, đặc biệt là trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên công nghệ.

Tại Việt Nam, mẫu xe này từng rất được ưu thích vì sự bền bỉ, khả năng vận hành ổn định và cấu hình 5+2 chỗ linh hoạt. Xe có 3 phiên bản, dùng chung động cơ 2.0L, sinh công suất tối đa 145 mã lực và mô-men xoắn 196 Nm. Đi kèm với hộp số vô cấp CVT INVECS II với chế độ thể thao và lẫy chuyển số trên vô lăng. Hệ dẫn động cầu trước.

Các trang bị nổi bật trên Mitsubishi Outlander có thể kể đến hệ thống chiếu sáng LED, la zăng hợp kim 18 inch 2 tông màu, cửa kính sau tối màu, gương chiếu hậu chống chói tự động, cảm biến lùi, màn hình giải trí 8 inch, kết nối Android Auto, Apple CarPlay, ghế da, có chức năng chỉnh điện.

Nếu thực sự bị ngừng bán, Outlander sẽ trở thành mẫu xe Nhật tiếp theo rút khỏi thị trường Việt Nam trong năm 2025, nối gót Mazda6, Toyota Innova và Honda Civic Type R. Trước đó trong năm 2024, nhiều cái tên khác cũng đã "khai tử" tại Việt Nam như Mazda BT-50, Suzuki Ciaz, Suzuki Ertiga, Toyota Yaris và Nissan Kicks, chủ yếu do doanh số không đạt kỳ vọng.

Mitsubishi Destinator.

Dù vậy, Mitsubishi nhiều khả năng không rời bỏ phân khúc SUV cỡ C. Theo đại lý, hãng đang chuẩn bị giới thiệu mẫu xe hoàn toàn mới mang tên Mitsubishi Destinator – được định vị thay thế Outlander. Destinator được nhập nguyên chiếc từ Indonesia, phát triển từ ý tưởng DST Concept. Destinator sẽ có cấu hình 7 chỗ, giá dự kiến từ khoảng 750 triệu đồng, thấp hơn mức 825 - 950 triệu đồng của Outlander.

Thông tin ban đầu cho biết Destinator sẽ có ít nhất hai phiên bản, trong đó bản cao cấp sở hữu gói an toàn chủ động ADAS. Nội thất tại thị trường Indonesia ghi nhận nhiều nâng cấp như màn hình kỹ thuật số 8 inch, màn hình giải trí 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, cửa sổ trời toàn cảnh…

Mitsubishi Destinator được thiết kế hiện đại và trang bị an toàn tiên tiến hơn, hướng tới nhóm khách hàng gia đình. Đây cũng là tệp khách hàng mà Outlander đã hướng đến.

Nếu mức giá khởi điểm được giữ ở khoảng 750 triệu đồng cùng cấu hình 7 chỗ, Destinator có thể tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong phân khúc, nơi hiện nay chỉ có Honda CR-V bản 7 chỗ, nhưng giá bán từ hơn 1 tỷ đồng.