Vượt Thái Lan, Singapore, Việt Nam chính thức đứng top 1 ở chỉ số ít ai ngờ

Chỉ số này được Google thống kê và công bố.

Báo cáo mới đây của Google cho biết, Việt Nam là quốc gia có số lượng câu hỏi đặt ra, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Gemini cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Thông tin này được đưa ra trong buổi làm việc hôm 16/7 giữa Bộ Giáo dục và đào tạo và Tập đoàn Google.

Theo ông Colin Marson, Giám đốc Google for Education khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Châu Âu và Trung Đông, giáo dục là lĩnh vực cốt lõi của Google, vì vậy, Google luôn mong muốn được hỗ trợ cho giáo dục Việt Nam ở tất cả các bậc học.

Ông Colin Marson, Giám đốc Google for Education khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Châu Âu và Trung Đông, trao đổi tại buổi làm việc.

Nhận định khu vực Đông Nam Á là thị trường có quan tâm lớn đến AI trong giáo dục, ông Colin Marson cho biết, trong thời gian gần đây, Google đã đưa ra một số công cụ đào tạo AI mới liên quan đến giáo dục tại Mỹ. Tuy nhiên theo thống kê, các quốc gia Đông Nam Á có lượng sử dụng nhiều nhất trong 6 tuần vừa rồi, nhiều hơn ở Mỹ, hoặc ở tất cả các nước khác cộng lại.

“ Việt Nam cũng nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu thế giới về số lượng giáo viên được Google cấp chứng nhận (Google Certified Educator) ”, ông Colin Marson chia sẻ.

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng cho biết, hiện nay, Bộ GDĐT đang xây dựng, xin ý kiến các bộ, ngành và trình Chính phủ hai đề án lớn về chuyển đổi số của ngành Giáo dục và ứng dụng, phát triển AI trong lĩnh vực GDĐT.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Quang Hưng trao đổi tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng khẳng định, Việt Nam là đất nước có tinh thần hiếu học cũng như luôn cởi mở trong việc học hỏi. Thứ trưởng đề nghị, Google phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành, cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương để bảo đảm đúng quy định pháp luật về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình triển khai các hoạt động hỗ trợ, hợp tác.

Tại buổi làm việc, các thành viên hai bên đã trao đổi những nội dung liên quan đến hợp tác, phối hợp triển khai chuyển đổi số, AI như đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển AI trong giáo dục phổ thông, ứng dụng AI trong quản lý dữ liệu ngành…

Theo Quyền Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Thông tin Nguyễn Sơn Hải, hiện nay Bộ GDĐT đã có những đề án, chương trình trọng tâm liên quan đến nhân lực, hạ tầng, ứng dụng khi phát triển AI, công nghệ trong giáo dục và đào tạo. Trong đó, Chính phủ Việt Nam đã có những đề án phát triển về hạ tầng AI. Giáo viên, học sinh đã ứng dụng các nền tảng giáo dục thông minh, đưa AI vào hoạt động, dạy, học, kiểm tra, đánh giá.

Ông Nguyễn Sơn Hải mong muốn Google sẽ đồng hành cùng ngành Giáo dục Việt Nam để có sự cộng hưởng, tạo thành hệ sinh thái AI an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật.

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông Nguyễn Thế Sơn thông tin, Bộ GDĐT đã ban hành Khung nội dung thí điểm giáo dục AI cho học sinh phổ thông trong năm học 2025-2026 với các hình thức đa dạng, linh hoạt. Sau thời gian triển khai thí điểm sẽ đánh giá, ban hành khung chính thức và có hướng dẫn triển khai đại trà trên toàn quốc.

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Đặng Văn Huấn cho biết, ba nhiệm vụ trọng tâm phát triển AI, chuyển đổi số của giáo dục đại học là xây dựng hệ thống quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo giảng viên. Trong đó về xây dựng hệ thống quản lý, Bộ GDĐT đã có những đề án, chương trình quốc gia về phát triển nhân lực AI với 3 tầng nhân lực: chuyên sâu, ứng dụng công nghệ AI và phổ cập AI.

Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục mong muốn đội ngũ chuyên gia của Google có thể phối hợp với Bộ GDĐT trong việc xây dựng khung năng lực số cho đội ngũ giáo viên, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, tổ chức các hội thảo, toạ đàm liên quan đến khung năng lực số.

Đại diện các thành viên Google tại buổi làm việc đã trao đổi, chia sẻ đề xuất 6 trụ cột hợp tác với Bộ GDĐT trong thời gian tới.

Cụ thể, trụ cột 1: Bảo đảm khả năng tiếp cận toàn diện cho toàn bộ học sinh và giáo viên tại Việt Nam; trụ cột 2: Quản trị tập trung an toàn trên toàn quốc; trụ cột 3: Hiện đại hoá hạ tầng giáo dục một cách bền vững với ChromeOS Flex; trụ cột 4: Nâng cao kỹ năng số và kỹ năng ứng dụng số; trụ cột 5: Nâng cao năng lực và phát triển chuyên môn; trụ cột 6: Nâng cao hệ sinh thái giáo dục đại học với các công cụ AI và nghiên cứu tiên tiến.

Theo Cổng TTĐT Bộ Giáo dục Đào tạo





