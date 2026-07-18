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Bà cụ 72 tuổi đến Ngân hàng Nam Á giao dịch 350 triệu đồng, nhân viên phát hiện điều bất thường và lập tức báo công an

Nam An
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Công an TP Đồng Nai phối hợp Ngân hàng Nam Á kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo công nghệ cao, giúp một phụ nữ 72 tuổi tránh bị chiếm đoạt 350 triệu đồng sau khi bị các đối tượng trên mạng và fanpage giả mạo dụ dỗ chuyển tiền.

Ngày 17/7, Công an TP Đồng Nai thông tin, Phòng An ninh kinh tế; Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Chi nhánh một ngân hàng tại TP Đồng Nai kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo công nghệ cao, giúp người dân tránh bị chiếm đoạt số tiền 350 triệu đồng.

Bà V.K.L. cảm ơn cán bộ Công an TP. Đồng Nai và Nhân viên Ngân hàng Nam Á Chi nhánh Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 14/7/2026, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đồng Nai tiếp nhận tin báo từ Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Đồng Nai về việc bà V.K.L (SN 1954, trú phường Long Thành, thành phố Đồng Nai) đến làm thủ tục chuyển 350 triệu đồng vào tài khoản của một đối tượng quen biết qua mạng. Nhận thấy khách hàng có nhiều biểu hiện bất thường, nhân viên ngân hàng đã kịp thời thông báo cơ quan Công an để phối hợp xác minh.

Qua làm việc, bà V.K.L cho biết trước đó quen một đối tượng trên ứng dụng hẹn hò và đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu để tham gia chương trình ưu đãi trên mạng. Sau khi nghi ngờ bị lừa và ngừng liên lạc, bà tiếp tục bị một fanpage giả mạo "Luật sư hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo" dụ dỗ chuyển thêm tiền với lý do chứng minh nguồn tiền hợp pháp để được hoàn trả số tiền đã mất.

Sau khi được cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tuyên truyền, giải thích, bà V.K.L nhận ra thủ đoạn lừa đảo và không thực hiện giao dịch chuyển 350 triệu đồng, qua đó tránh được thiệt hại về tài sản.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an và nhân viên Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Đồng Nai, bà V.K.L đã gửi thư cảm ơn và mong muốn câu chuyện của mình sẽ là bài học cảnh giác để người dân nâng cao ý thức phòng ngừa trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Qua vụ việc, Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng quen biết qua mạng hoặc các tài khoản tự xưng hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ ngay cơ quan Công an hoặc ngân hàng để được hỗ trợ, tránh bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

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