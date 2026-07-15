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Công an đang điều tra các tài khoản Vietcombank, MB, VPBank, MSB sau đây: Người từng chuyển tiền vào khẩn trương trình báo

Linh San
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Công an tìm bị hại từng chuyển tiền cho đối tượng Phạm Viết Thoại.

Đối tượng Phạm Viết Thoại

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang điều tra vụ án liên quan đến Phạm Viết Thoại (sinh năm 1996, đăng ký thường trú và chỗ ở tại thôn Bạch Xa Làng, xã Chấn Hưng, Hải Phòng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc được xác định xảy ra ngày 25/6/2026 trên địa bàn phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 3/2025, do gặp khó khăn về kinh tế, Thoại nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua hình thức cho thuê phòng trọ, nhà ở và homestay.

Để thực hiện hành vi, Thoại lên mạng tìm kiếm, sao chép hình ảnh các căn hộ, nhà ở trên mạng rồi tải sẵn về máy với mục đích để gửi cho khách khi có nhu cầu để tạo dựng lòng tin với khách hàng.

Sau đó, Thoại sử dụng tài khoản Facebook "Hung Gia” dưới chế độ ẩn danh để vào các hội nhóm cho thuê khách sạn, homestay khu vực thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trên nền tảng xã hội Facebook để tìm kiếm các bài đăng tải có nhu cầu muốn thuê nhà ở, phòng trọ, chung cư.

Khi tìm được người có nhu cầu, Thoại sử dụng tài khoản Zalo mang tên "Viết Thoại" để kết bạn, liên lạc và gửi những thông tin, hình ảnh đã chuẩn bị sẵn, tư vấn về chỗ ở theo yêu cầu của khách hàng.

Sau khi tạo được lòng tin, Thoại yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc thuê phòng vào các tài khoản ngân hàng mang tên PHẠM VIẾT THOẠI , gồm:

- Tài khoản số 1019896150 mở tại Vietcombank;

- Tài khoản số 7590102779007 mở tại MB;

- Tài khoản số 0395485498 mở tại VPBank;

- Tài khoản số 80002017533 mở tại MSB.

Theo cơ quan điều tra, sau khi nhận được tiền đặt cọc, Thoại cắt đứt liên lạc, chặn tin nhắn và cuộc gọi của khách hàng nhằm chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị những người có liên quan đến vụ việc liên hệ điều tra viên Vũ Thanh Hải , số điện thoại 0906.120.007 , để phối hợp giải quyết theo quy định.

Theo Công an TP Hải Phòng﻿

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