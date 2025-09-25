Vượt hơn 1.000 trường toàn cầu, một trường Đại học ở Việt Nam lọt Top 3 thế giới về tuyển sinh

Trong hơn 1.100 trường đại học toàn cầu được đánh giá với 126.000 phản hồi từ sinh viên, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) đã xuất sắc trở thành đại diện duy nhất của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương lọt top 3 thế giới về quy trình tuyển sinh tại giải thưởng Global Student Satisfaction Awards 2025 (của tổ chức StudyPortals-Hà Lan).

Global Student Satisfaction Awards là một trong những giải thưởng uy tín trong lĩnh vực giáo dục đại học quốc tế, được đánh giá hoàn toàn dựa trên phản hồi thực tế của sinh viên.

Điều giúp BUV chinh phục sinh viên quốc tế chính là việc ứng dụng hệ thống quản lý thông tin tiên tiến (SITS), cùng với đội ngũ tư vấn viên và giảng viên đồng hành trong quá trình định hướng học tập, khả năng xử lý hồ sơ tuyển sinh và yêu cầu cá nhân hóa trong học tập của sinh viên một cách nhanh chóng, kể cả trong các kỳ nghỉ, giúp sinh viên có được thư mời nhập học chỉ trong vòng 48 giờ sau khi nộp đủ hồ sơ cần thiết.

Trong hạng mục Quy trình tuyển sinh, yếu tố quan trọng nhất để sinh viên toàn cầu đánh giá một trường đại học chính là trải nghiệm của trong suốt hành trình từ tìm kiếm thông tin, tham khảo, tư vấn và nộp hồ sơ xét tuyển.

Trường Đại học Anh quốc Việt Nam - BUV.

Bà Nguyễn Thị Vĩnh Thủy - Giám đốc Điều hành tại BUV, chia sẻ: Ngay từ giai đoạn tuyển sinh, nhà trường đã đảm bảo sinh viên nhận được sự hỗ trợ toàn diện khi cân nhắc các lựa chọn học tập khác nhau, từ toàn thời gian, bán thời gian đến trực tuyến hay công nhận tín chỉ trước đó. Mỗi sinh viên đều có một lộ trình học tập được thiết kế riêng, phù hợp nhất với năng lực và mục tiêu của mình.

Trong thời gian tới, trường sẽ từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình tuyển sinh. Mục tiêu là mang đến cho mỗi sinh viên công cụ hỗ trợ giải đáp tức thì tất cả các thắc mắc về chương trình học, bằng cấp quốc tế cũng như lộ trình học tập khác nhau. Đây sẽ là bước tiến mới để trải nghiệm của sinh viên ngày càng thuận tiện, minh bạch và cá nhân hóa hơn.

BUV là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 5 sao của Quacquarelli Symonds (QS), và là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN được nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ QAA, Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học của Vương quốc Anh.

Được thành lập vào năm 2009, BUV cung cấp chương trình giảng dạy cho 21 chương trình đại học và 2 chương trình sau đại học.

Chương trình bậc Cử nhân được cấp bằng bởi Đại học London (UoL), Đại học Arts University Bournemouth (AUB), Đại học Stirling, Đại học Bournemouth (BU).

Còn chương trình Thạc sĩ Kinh doanh có bằng do BUV cấp. Sinh viên có cơ hội nhận bằng kép của trường Đại học Staffordshire cho chương trình Thạc sĩ Khoa học (MSc) Quản trị Kinh doanh quốc tế, với 5 chuyên ngành: Quản lý toàn cầu, Digital Marketing, Du lịch và Khách sạn, Công nghiệp sáng tạo, Công nghệ tài chính và Phân tích dữ liệu.

Khuôn viên trường Đại học Anh quốc Việt Nam - BUV tại Ecopark, Hưng Yên (Ảnh: BUV).

Sinh viên theo học được học tập tại khu học xá với tổng vốn đầu tư cho 03 giai đoạn lên đến 165 triệu USD, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho hơn 10.000 sinh viên khi hoàn thành. Đây cũng là ngôi trường có mức học phí dao động từ 150 - 250 triệu đồng/năm, tùy ngành.

Với Quỹ học bổng trị giá 150 tỷ đồng cho năm tuyển sinh 2025, Đại học Anh Quốc Việt Nam hiện là một trong những trường đại học có gói học bổng lớn nhất Việt Nam về tổng giá trị hỗ trợ tài chính cho sinh viên.



