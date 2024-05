Vượt 15 hãng lớn, đây là SUV tốt nhất Đông Nam Á: Nhận 5/6 giải của ASEAN NCAP, 'made by Việt Nam'

Tối 28/5, Chương trình Đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP) đã tổ chức Lễ trao giải ASEAN NCAP Grand Prix Awards tại Bangkok, Thái Lan. Tại đây, ASEAN NCAP đã trao 5 trên tổng số 6 giải thưởng về an toàn của năm 2024 cho VinFast VF 8.

VinFast VF 8.

Cụ thể hơn, VinFast VF 8 đã được trao các giải, gồm: "Bảo vệ an toàn cho trẻ em tốt nhất", "Hỗ trợ an toàn tốt nhất", "Xe tốt nhất", "An toàn cho người đi xe máy tốt nhất" và "Xe SUV tốt nhất". Mẫu xe Made by Vietnam này đã vượt qua hơn 15 nhà sản xuất xe lớn trong khu vực Đông Nam Á để góp mặt trong gần như toàn bộ các giải của ASEAN NCAP.



Với giải thưởng "Bảo vệ an toàn cho trẻ em tốt nhất", ASEAN NCAP chấm VinFast VF 8 số điểm tối đa trong bài kiểm tra van chạm trực diện và va chạm bên hông.

Trong khi đó, với giải "Hỗ trợ an toàn tốt nhất", VinFast VF 8 cũng nhận đánh giá với mức điểm tối đa. Điều này có được, theo VinFast, nhờ được trang bị những tính năng an toàn chủ động như Cảnh báo va chạm phía trước (FCW), Phanh khẩn cấp tự động (AEB) và Cảnh báo chệch làn đường (LDW).

Năm 2023, VinFast VF 8 đạt chứng nhận 5/5 sao an toàn do ASEAN NCAP cấp.

Tại giải "Xe tốt nhất" và "An toàn cho người đi xe máy tốt nhất", VinFast VF 8 nhận điểm đánh giá cao nhất. Phanh khẩn cấp tự động (AEB) và Phát hiện điểm mù (BSD) là hai tính năng nổi trội góp phần giúp VF 8 được đánh giá cao.

Cùng với Phát hiện điểm mù (BSD), Hệ thống chiếu sáng tự động cường độ cao (AHB) cũng đã giúp VF 8 đạt giải "Xe SUV tốt nhất".

Các giải thưởng của VinFast do ASEAN NCAP trao.

Trên thực tế, Lễ trao giải ASEAN NCAP Grand Prix Awards là sự kiện diễn ra hai năm một lần với ý nghĩa vinh danh các nhà sản xuất ô tô đạt thành tích xuất sắc về an toàn của sản phẩm. Tất cả thương hiệu ô tô trong khu vực Đông Nam Á đều tham gia sự kiện này.

Một điều cần nhắc tới là với riêng ASEAN NCAP, tổ chức này được xem là có uy tín nhất khu vực Đông Nam Á. Hai tiêu chí lớn nhất của các bài kiểm tra và đánh giá do ASEAN NCAP thực hiện xoay quanh khả năng bảo vệ của xe với người lớn và trẻ em ngồi trên xe.

Năm 2021, ASEAN NCAP cũng đã từng trao cho VinFast một giải thưởng, đó là giải "Hãng xe mới có cam kết cao về an toàn".