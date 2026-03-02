"Vùng kín" có mùi lạ và khô, bác sĩ tiết lộ "4 triệu chứng" có thể là teo âm đạo, phụ nữ mãn kinh càng không được bỏ qua

Mãn kinh là giai đoạn mà mọi phụ nữ đều trải qua và viêm âm đạo teo là một tình trạng phổ biến. Về vấn đề này, Zhang Yuqin, bác sĩ điều trị của Khoa Sản phụ khoa của Bệnh viện Cathay Pacific ở Tân Trúc (Đài Loan, Trung Quốc), đã giải thích bốn triệu chứng chính có thể xảy ra trong viêm âm đạo teo.

1. Khô âm đạo: Ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày

Tại sao các vấn đề khô da xảy ra? Sau khi mãn kinh, estrogen giảm, niêm mạc âm đạo dần mỏng hơn, mất độ đàn hồi, giảm tiết dịch, có thể dẫn đến khô âm đạo dai dẳng, căng cứng, thậm chí ngứa không thể chịu nổi. Điều này thật sự khiến chị em không thoải mái khi ngồi hoặc đi bộ.

Nếu bạn thấy mình thường xuyên muốn gãi, mặc quần cọ xát khó chịu hoặc cảm thấy đặc biệt khô sau khi tắm, bạn nên đặc biệt chú ý! Đây không phải là một vấn đề về da đơn giản, mà là kết quả của sự thay đổi nội tiết tố cần được điều trị đúng cách.

2. Đau khi quan hệ tình dục: ảnh hưởng đến các mối quan hệ thân mật

Teo âm đạo có thể làm mỏng mô, thiếu chất bôi trơn và dễ cảm thấy đau, nóng rát và thậm chí chảy máu khi quan hệ tình dục! Đó không phải là lỗi của bạn, không phải là bạn không đủ thư giãn, đó là một sự thay đổi sinh lý thực sự. Nhiều phụ nữ bắt đầu tránh sự thân mật do đau đớn, ảnh hưởng đến mối quan hệ của đối tác, cảm thấy đau khổ và tội lỗi trong lòng.

Nếu bạn thấy chuyện tình dục đã trở nên khó chịu, bị chảy máu hoặc đau liên tục sau đó và bắt đầu cảm thấy sợ hãi về sự thân mật, đừng im lặng chịu đựng nó.

3. Nhiễm trùng đường tiết niệu lặp đi lặp lại: Đi tiểu thường xuyên và nóng rát

Tại sao bạn đặc biệt dễ bị nhiễm trùng sau khi mãn kinh? Sự suy giảm estrogen không chỉ ảnh hưởng đến âm đạo mà niệu đạo và niêm mạc bàng quang cũng trở nên mỏng hơn và kém bảo vệ hơn! Vi khuẩn có nhiều khả năng xâm nhập hơn, dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát. Bạn có thể cảm thấy đi tiểu thường xuyên, gấp, nóng rát và ngứa ran khi đi tiểu, hoặc luôn cảm thấy nước tiểu của bạn không sạch.

Một số phụ nữ bị nhiễm bệnh nhiều lần một tháng và tái phát ngay sau khi dùng thuốc kháng sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của họ! Nếu bạn thấy mình chạy vào nhà vệ sinh hai lần trong ba ngày, đau khi đi tiểu và nước tiểu có mùi hoặc đục, bạn nên lưu ý rằng đó có thể là phản ứng dây chuyền do viêm âm đạo teo gây ra.

4. Tiết dịch bất thường: Mùi rất xấu hổ

Tiết dịch bình thường sẽ như thế nào? Một môi trường âm đạo lành mạnh sẽ duy trì độ axit yếu, nhưng sau khi teo, giá trị pH sẽ tăng lên, làm giảm vi khuẩn tốt và tăng vi khuẩn xấu! Dịch tiết có thể trở nên loãng, chảy nước, xanh vàng hoặc thậm chí có mùi tanh hoặc mùi. Một số phụ nữ cảm thấy "mùi lạ" ở vùng kín của họ và cảm thấy xấu hổ và lo lắng vì họ lo lắng về việc bị ngửi thấy.

Nếu bạn nhận thấy sự thay đổi về màu sắc hoặc mùi dịch tiết, hoặc nếu thường có dấu vết bất thường của dịch tiết trong đồ lót, đừng chỉ che nó bằng miếng lót, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sự mất cân bằng trong hệ vi khuẩn âm đạo.

Nếu bạn nhận thấy những triệu chứng này: Đừng ngại ngùng và tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức

Zhang Yuqin nhấn mạnh rằng nhiều phụ nữ nghĩ rằng những vấn đề này là "bình thường" và "điều này sẽ xảy ra khi họ già đi", hoặc họ xấu hổ khi gặp bác sĩ và đã chịu đựng nó.

Trên thực tế, viêm âm đạo teo có thể được điều trị hiệu quả, bao gồm thuốc mỡ estrogen tại chỗ, chất bôi trơn âm đạo, liệu pháp laser và các lựa chọn khác. Đừng để các triệu chứng của bạn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và các mối quan hệ thân mật của bạn, và hãy đủ can đảm để lên tiếng cho sức khỏe của bạn!