Vừa bắt đầu xào nấu đã nổ bếp? 6 hành vi nguy hiểm trong bếp mà bạn phải cảnh giác

Bạn có từng nghe tin: “Vừa xào nấu, bếp bỗng nổ, cả gian bếp bị phá hủy?". Những vụ việc này khiến người ta giật mình và tự hỏi, điều gì khiến bếp trở thành “vùng nguy hiểm tiềm ẩn”? Thực tế, chỉ một vài thói quen tưởng chừng vô hại cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Bài viết dưới đây sẽ phân tích 6 hành vi nguy hiểm thường gặp trong bếp , giúp bạn phòng tránh rủi ro và bảo vệ sức khỏe cả gia đình.

1. Đun dầu quá lâu

Nhiều người có thói quen để chảo dầu trên bếp lâu để “xào ngon hơn”. Thực tế, khi dầu thực vật bị đun quá nhiệt (200-300 độ C), chất béo sẽ phân giải nhanh, tạo khí dễ cháy. Nếu bếp thông gió kém hoặc có lửa trần gần đó, chỉ một tia lửa cũng đủ gây cháy hoặc nổ.

Điều nguy hiểm hơn, dùng nước dập lửa dầu nóng sẽ khiến lửa bùng mạnh hơn , phóng ra xung quanh và gây bỏng nghiêm trọng.

Cách phòng tránh:

- Không để chảo dầu quá lâu mà không giám sát.

- Kiểm soát nhiệt độ bằng cách thử với ít hành, gừng.

- Tránh để lửa trần, diêm, bật lửa gần chảo dầu.

- Luôn chuẩn bị bình chữa cháy hoặc chăn chữa cháy khô.

2. Bình gas mini

Bình gas mini vẫn phổ biến trong nhiều gia đình. Tuy tiện lợi và rẻ, nhưng nếu rò rỉ hoặc sử dụng sai cách, hậu quả có thể cực kỳ nghiêm trọng. Gas không màu, không mùi, dễ cháy nổ. Mùa hè nóng nực hay mùa đông đóng kín cửa, rủi ro càng cao.

Lưu ý an toàn:

- Thường xuyên kiểm tra bình và ống dẫn; thay ngay nếu nứt hay rò rỉ.

- Dùng xà phòng để kiểm tra rò rỉ khí (xuất hiện bong bóng là bị).

- Đảm bảo thông gió tốt khi nấu.

- Khi bật bếp, mở gas trước rồi mới châm lửa; tắt bếp, khóa gas trước .

3. Sử dụng điện không đúng cách

Các thiết bị điện trong bếp như nồi cơm, bếp từ… tiện lợi nhưng dễ gây hỏa hoạn nếu dùng sai cách. Một số thói quen nguy hiểm: phủ khăn hoặc túi nhựa lên bếp, để thiết bị cắm điện liên tục, dùng ổ điện quá tải…

Biện pháp an toàn:

- Dùng ổ cắm riêng cho các thiết bị công suất lớn.

- Kiểm tra dây điện, thay ngay khi bị hư hỏng.

- Rút điện sau khi dùng.

- Chọn thiết bị có chứng nhận an toàn.

4. Để dao, kéo bừa bãi

Dao, kéo là vật dụng phổ biến nhưng nếu để lung tung, nhất là khi nhà có trẻ nhỏ, tai nạn rất dễ xảy ra. Dao cũ không vệ sinh còn chứa vi khuẩn, gây nhiễm chéo thực phẩm.

Cách hạn chế nguy cơ:

- Rửa sạch và cất dao ngay sau khi dùng, dùng giá treo hoặc hộp đựng dao.

- Mài sắc và khử trùng định kỳ.

- Giáo dục trẻ không chạm vào dao kéo.

5. Lưu trữ gia vị không đúng cách

Gia vị như muối, dầu, nước mắm, tương ớt nếu không bảo quản tốt dễ bị mốc, ôi thiu, sinh vi khuẩn. Đặc biệt các gia vị chứa dầu dễ bị oxy hóa, sinh chất hại sức khỏe.

Lưu ý:

- Đậy kín sau khi dùng.

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp.

- Thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng, bỏ gia vị quá hạn.

6. Bỏ qua thông gió

Bếp kín lâu không chỉ gây tích tụ khói dầu, mà còn có nguy cơ ngộ độc CO. Một số chất trong khói dầu như benzo[a]pyrene có thể tăng nguy cơ ung thư phổi. CO thì vô hình, không mùi nhưng cực kỳ nguy hiểm.

Giải pháp:

- Lắp hút mùi và vệ sinh định kỳ.

- Mở cửa sổ khi nấu, ngay cả mùa đông.

- Tránh dùng bếp gas trong không gian kín lâu.

Nguồn và ảnh: Sohu