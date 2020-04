Vụ tiến sĩ - luật sư Bùi Quang Tín tử vong: Công an trích xuất toàn bộ camera ở khu vực chung cư

Bảo vệ chung cư là người đầu tiên phát hiện



Tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín (SN 1976, Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM; Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Trường Doanh nhân BizLight) bị rơi lầu ở khu căn hộ New Sài Gòn (huyện Nhà Bè, TP.HCM), vào chiều 5/4, thiệt mạng.

Ông Phạm Minh Huấn, Trưởng Ban quản lý khu căn hộ chung cư New Sài Gòn thông tin trên Dân trí, ông Tín cùng một số người bạn khác tới chung cư này và được một cư dân trong khu căn hộ bảo lãnh. "Lan can ở chung cư cao hơn 1,2m. Khu vực ông Tín bị rơi là ở giếng trời thuộc sảnh D2 và nhân viên bảo vệ chung cư là người đầu tiên phát hiện, báo cho ban quản lý", ông Huấn nói với nguồn này.



Ông Huấn nói với Tuổi trẻ online, khu căn hộ New Sài Gòn có camera an ninh ở khu vực sân công cộng, tầng hầm, vành đai lối đi xung quanh, sảnh hành lang tầng trệt.

Thanh niên online ghi nhận, tối 6/4, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an huyện Nhà Bè điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của Tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín. Cơ quan công an tiến hành lấy lời khai các nhân chứng, người có mặt trong căn hộ ở chung cư, đồng thời trích xuất toàn bộ camera ở khu vực chung cư này để tìm manh mối.

Khu vực phát hiện nạn nhân. Ảnh: Công an nhân dân

Ở một diễn biến khác, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã có văn bản gửi thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo vụ việc này. Tuổi trẻ online dẫn báo cáo của Trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM như sau: Sáng 5/4, ông T.V.D. (chủ căn nhà), Viện Đào tạo quốc tế nhà trường mời 8 cán bộ của trường tới nhà ăn cơm, trong đó có ông Bùi Quang Tín.

Khoảng 12h30 đến 13h, ông Tín có mặt và cùng ăn cơm cùng mọi người, một số người có dùng bia rượu trong bữa ăn. Bữa cơm kết thúc khoảng 16h, mọi người uống trà, sau đó lần lượt ra về. Nhưng một hiệu phó của trường và ông Bùi Quang Tín vẫn ngồi lại nói chuyện. Khoảng 17h ngày 5/4, ông T.V.D. do có hẹn với bạn nên rời khỏi phòng, dặn hai người còn ngồi lại nhớ đóng cửa khi ra về (cửa khóa số điện tử, chỉ cần đóng).



Đến khoảng 17h20, ông T.V.D. đang chạy xe trên đường thì nghe ông hiệu phó (người cùng ngồi lại với ông Tín) gọi điện thoại báo ông Tín đã tử vong, nên lập tức về.



Khi ông T.V.D. trở lại chung cư thì hiện trường đã được bảo vệ tòa nhà chắn lại. Khu vực ông Bùi Quang Tín rơi được xác định tại khoang giếng trời chéo với thang máy tòa nhà.

Công an xã Phước Kiển và Công an huyện Nhà Bè lập tức có mặt, tiếp nhận hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Sau đó, ông T.V.D. có gọi một số người tham dự bữa cơm quay trở lại hiện trường để lấy lời khai phục vụ cơ quan điều tra.

Chung cư New Sài Gòn và khu vực nơi tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín được phát hiện tử vong. Ảnh: Người lao động

Sau đó, các thành viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cùng đi tới Bệnh viện huyện Nhà Bè để chờ kết quả khám nghiệm tử thi.



Đến khoảng 2h sáng 6/4, Công an huyện Nhà Bè có thông báo trước tất cả các thành viên gia đình ông Bùi Quang Tín và Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM kết quả khám nghiệm tử thi kết luận, ông Bùi Quang Tín chết là do bị chấn thương và đập mạnh do ngã từ trên cao xuống.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cho biết đã phối hợp tích cực với cơ quan công an và sẽ tiếp tục phối hợp khi được yêu cầu. Đồng thời, nhà trường đã gặp gỡ gia đình ông Tín để thăm hỏi, động viên, chia buồn và phối hợp cùng tổ chức tang lễ.



Theo báo Công an TP.HCM, người ở lại căn hộ cùng ông Tín là ông N.Đ.T. Báo Công an TP.HCM cho biết, lời khai ban đầu của ông N.Đ.T với cơ quan chức năng thì sau khi ông D. đi ra ngoài, ông T. và nạn nhân tiếp tục nói chuyện rồi nằm nghỉ tại ghế salon của căn hộ.

"Một lúc sau, nạn nhân đứng dậy nói ra về. Lúc này, ông T. khuyên nạn nhân nằm nghỉ để gọi người nhà đến đón về nhưng nạn nhân nói tự về được. Nghĩ ông Tín tự đi về nhà được nên ông T. quay lại ghế salon nằm nghỉ. Sau đó, ông T. nghe tiếng động ở phía ngoài khu vực giếng trời nên ra kiểm tra. Tuy nhiên, ông T. cho biết do đã uống rượu bia nhiều và mắt bị cận nên không nhìn thấy phía dưới được. Dù vậy, linh cảm có chuyện chẳng lành nên đã gọi cho chủ nhà quay về", ghi nhận của báo Công an TP.HCM.

Ghi nhận của Thanh niên online cho biết, ông T.V.D. (chủ căn hộ) khai, trên đường đi thì ông N.Đ.T gọi điện báo có chuyện không hay, ông D. vội quay trở lại, mới biết ông Tín tử vong khi rơi từ tầng 14 xuống.

Người vợ thông tin, khi rời nhà, ông Tín bảo sang bàn công việc với một giáo viên cùng trường

Trao đổi với báo giới trong nước, bà Nguyễn Thanh B. (vợ ông Tín) nói, trước khi xảy ra vụ việc, chồng bà không có biểu hiện bất thường, sống lạc quan vui vẻ.

Theo Dân trí, bà B. đã yêu cầu công an Công an TP.HCM và Công an huyện Nhà Bè vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chồng mình. Nguồn này ghi nhận, bà B. khai với công an, vào 11h ngày 5/4, chồng bà rời khỏi nhà và nói sang nhà ông D. để cùng bàn công việc với một thầy giáo Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Chiều 5/4, bà B. nhận điện thoại của 1 người xưng là công an và báo tin chồng bà gặp nạn.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Tuổi trẻ online, tối 6/4, sau khi nhận được báo cáo của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu Trường đại học Ngân hàng TP.HCM phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho ông Bùi Quang Tín đầy đủ, chu đáo, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương để thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch hiện nay khi tổ chức tang lễ. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan chức năng để hỗ trợ xác minh vụ việc theo quy định của pháp luật. Ban giám hiệu nhà trường cũng phải chỉ đạo tổ chức kiểm điểm việc chấp hành phòng chống dịch, để tình trạng tổ chức ăn uống, tụ tập đông người, xử lý kỷ luật nghiêm khắc những cá nhân vi phạm và báo cáo thống đốc kết quả thực hiện.



