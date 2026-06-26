Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về phát ngôn bị cho là đụng chạm Hoa hậu Thùy Tiên

Vũ Thúy Quỳnh cho rằng nhiều thông tin đang bị hiểu theo hướng tiêu cực và lan truyền vượt ngoài ý định ban đầu.

Khoảng 3 tháng trước, người đẹp Vũ Thuý Quỳnh từng vướng tranh cãi đề cập đến câu chuyện liên quan vụ việc kẹo rau củ Kera. Trong khi đó, sản phẩm này từng gắn với ồn ào khiến Thùy Tiên đang chịu án phạt 2 năm tù. Hành động này của cô khiến một bộ phận cư dân mạng cho rằng chưa thực sự phù hợp.

Sau màn livestream gây tranh luận liên quan đến kẹo rau củ Kera, cái tên Vũ Thúy Quỳnh trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng người đẹp sinh năm 1998 đã có những chia sẻ thiếu tinh tế khi đề cập đến một nhân vật đang vướng ồn ào. Lùm xùm tiếp tục bị đẩy lên cao khi nhiều đoạn cắt từ livestream được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước làn sóng tranh cãi, Vũ Thúy Quỳnh mới đây lại lên tiếng, cho rằng nhiều thông tin đang bị hiểu theo hướng tiêu cực và lan truyền vượt ngoài ý định ban đầu của cô. Cụ thể, một tài khoản để lại bình luận nhắc đến những tranh cãi gần đây của Vũ Thúy Quỳnh, đồng thời cho rằng cô không nên tiếp tục đề cập đến Hoa hậu Thùy Tiên. Người này viết: "Khi bạn quen Đức Phạm tui rất ủng hộ. Mỗi bài bạn đăng tui đều thả tim. Nhưng đến khi bạn nói về Thùy Tiên là tui không còn thái độ như cũ nữa. Bạn nói cũng đúng nhưng để pháp luật lo. Cũng là giới trẻ với nhau, nói người ta để mình tốt thì bớt bớt lại".

Khoảng 3 tháng trước, người đẹp Vũ Thuý Quỳnh từng vướng tranh cãi đề cập đến câu chuyện liên quan vụ việc kẹo rau củ Kera. Ảnh: FBNV

Vũ Thúy Quỳnh mới đây đã chính thức lên tiếng, cho rằng nhiều thông tin đang bị hiểu theo hướng tiêu cực và lan truyền vượt ngoài ý định ban đầu. Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, Vũ Thúy Quỳnh khẳng định bản thân chưa từng nhắc đích danh Hoa hậu Thùy Tiên như những gì đang bị lan truyền trên mạng xã hội. Người đẹp cho biết: "Em muốn khẳng định chưa bao giờ em nói về Thùy Tiên. Mong chị chọn lọc thông tin trước ạ. Có những chuyện bị đẩy đi xa và không đúng chị ạ. Còn có những cái điều em vô ý, gây hiểu nhầm em xin rút kinh nghiệm cho bản thân mình ạ".

Chia sẻ của Vũ Thúy Quỳnh nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là động thái nhằm làm rõ những hiểu lầm đang lan truyền thời gian qua. Đồng thời, người đẹp cũng thừa nhận bản thân có những phát ngôn vô tình gây tranh cãi và cho biết sẽ rút kinh nghiệm trong tương lai.

Người đẹp cho biết sẽ rút kinh nghiệm sau vụ việc phát ngôn liên quan tới kẹo Kera. Ảnh: FBNV

Nguồn cơn tranh cãi xuất phát từ một đoạn clip Vũ Thúy Quỳnh đăng tải về chủ đề nước ép vào tháng 3 vừa qua. Khi trả lời ý kiến của cư dân mạng cho rằng uống nước ép hằng ngày không tốt cho sức khỏe, nàng hậu cho biết bản thân đã tìm hiểu thông tin và khẳng định sử dụng với lượng vừa phải sẽ có lợi. Tuy nhiên, điều khiến netizen chú ý là câu nói: "Nó không phải là chất độc, cũng không phải kẹo Kera", từ đó làm bùng lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Trước những phản ứng trái chiều, Vũ Thúy Quỳnh tiếp tục livestream giải thích rằng cô chỉ đang nói về câu chuyện nước ép và không hề nhắc đích danh bất kỳ cá nhân nào. Người đẹp cho rằng sản phẩm kẹo Kera từng được cơ quan chức năng và truyền thông đưa tin rộng rãi nên cô lấy làm ví dụ minh họa.

Cô từng nói: "Mọi người theo dõi vụ đấy cũng biết bao nhiêu phần trăm làm từ đường và đã lên thời sự cảnh báo. Mọi người trách là tại sao lôi người khác ra, thì mọi người phải hỏi tại sao đăng bài lại lôi tên người khác ra. Mọi người phải thật sự tỉnh táo, tôi chưa từng nhắc tên nhân vật, tôi không có nhắc ai. Tôi chỉ bình luận về việc nước ép thôi. Nếu tôi có trực tiếp nhắc tên ai đó, mọi người vào nói tôi thì tôi nghĩ mình quá vô duyên còn này là tôi không nhắc ai. Mọi người nghĩ đi, ai là người cố lên những bài đó".

Dù vậy, phần giải thích này vẫn gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng việc nhắc đến một vụ việc nhạy cảm liên quan đến đồng nghiệp trong showbiz là chưa thực sự tinh tế, khiến cuộc bàn luận tiếp tục kéo dài trên mạng xã hội.

Vũ Thuý Quỳnh vướng tranh cãi khi nhắc tới và so sánh về kẹo Kera với việc uống nước ép. Ảnh: FBNV

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, chuyện tình cảm của Vũ Thúy Quỳnh cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Nàng hậu hiện có mối quan hệ gắn bó với Đức Phạm - một thiếu gia nổi tiếng trong giới kinh doanh. Cả hai không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đồng hành trong cuộc sống thường ngày và thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Thời gian gần đây, Vũ Thúy Quỳnh còn vướng nghi vấn đang mang thai con đầu lòng. Nguyên nhân xuất phát từ việc người đẹp nhiều lần xuất hiện với trang phục rộng rãi, khéo léo che vòng hai trong các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Một số khoảnh khắc đời thường của cô cũng làm dấy lên đồn đoán về việc chuẩn bị lên chức mẹ. Tuy nhiên, trước những bàn tán từ cư dân mạng, Vũ Thúy Quỳnh và bạn trai vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin này.