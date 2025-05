Vụ thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả: Điểm tên những mặt hàng đã bán ra thị trường

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội triệt phá thành công chuyên án thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả do Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt (cùng SN 1988, trú tại Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu.

Phạm Ngọc Tiến đã chỉ đạo Lương Thị Yến (kế toán công ty) thành lập 17 công ty, trong đó có 6 công ty có chức năng nhập khẩu hàng hóa, 11 công ty có chức năng phân phối hàng hóa trong nước.

Từ đó, Phạm Ngọc Tiến đã nảy sinh ý định sản xuất, gia công hàng trong nước, lấy thương hiệu của nước ngoài để bán.

Phạm Ngọc Tiến là dược sĩ nên tự tạo ra công thức của các sản phẩm, sau đó mua vật liệu trong nước giao cho nhân viên không có trình độ, bằng cấp tự phối trộn thành viên nang và đóng gói thành các sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài là thực phẩm chức năng, thiết bị y tế…

Tiến mua nguyên vật liệu trong nước rồi chuyển về xưởng sản xuất hàng giả tại thị trấn Như Quỳnh (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và thành lập Công ty in Âu Việt tại Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) để in màng nhôm phục vụ ép vỉ sản phẩm. Các loại vỏ lọ Nguyệt đặt mua trên mạng, còn vỏ hộp đặt in của các cơ sở in tại TP Hà Nội.

Thông tin trên các vỏ hộp được các đối tượng đặt in bằng tiếng nước ngoài thể hiện hàng hóa xuất xứ từ nước ngoài (Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ,..). Tem nhãn phụ được Tiến và Nguyệt thuê người dán tại xưởng Hưng Yên và kho hàng tại địa chỉ 114 Xa La, Hà Đông, Hà Nội.

Khi phát hiện dấu hiệu phạm tội của ổ nhóm này, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phá án và đồng loạt tổ chức khám xét khẩn cấp gần 20 điểm liên quan đến nơi sản xuất, gia công, cất giấu, tiêu thụ hàng hóa rải rác trên 20 tỉnh thành trên toàn quốc.

Kết quả khám xét khẩn cấp tại các địa điểm thu giữ 30 khuôn dập gân vỏ hộp, 28.531 hộp thực phẩm chức năng, 34.822 lọ thực phẩm chức năng, 38.935 vỉ chứa các viên thực phẩm chức năng, 8.535 thùng chứa nhiều vỏ hộp các loại, gần 100 thùng tem nhãn, các loại máy móc, dây chuyền, công cụ, nguyên vật liệu… để sản xuất hàng giả, tương đương hơn 100 tấn hàng hóa là thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả (khoảng hơn 100 mã sản phẩm khác nhau).

Tên các loại thực phẩm chức năng thu giữ trong đường dây này gồm: Tusibronx, Carti Bone, Nysta - GH, Omega 3-6-9, Medusa, Ginkokup 120, Meganin, D-Vitum, Vaganeo L, Stopax, Bestren-Stone...

Các thùng thực phẩm chức năng thu giữ của các đối tượng.