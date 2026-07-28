Vụ Thư Đan bị chồng “tố”: Sau khi tung ảnh chụp tin nhắn mập mờ, nhắc đến từ “phép màu”, chuyện gì đang xảy ra?

Vụ việc đang nhận về nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội khi chồng Thư Đan liên tục có những bài đăng "ẩn ý".

Ồn ào giữa Thư Đan Nguyễn và B.A vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Sau khi B.A “tố” vợ diễn nét độc thân để gia nhập showbiz, Thư Đan lên tiếng khẳng định cô chưa từng che giấu chuyện đã có chồng con trong suốt những năm qua. Tưởng chừng câu chuyện đã lắng xuống, B.A mới đây lại tiếp tục có những động thái “đáp trả”.

Ồn ào Thư Đan Nguyễn và B.A thời gian vừa qua vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm.

B.A liên tục đăng tải loạt status, phản bác những chia sẻ trước đó của nữ TikToker và cho rằng nhiều thông tin cô đưa ra chưa phản ánh đúng sự việc.

Cụ thể, vào năm 2024, B.A cho biết đã tổ chức sinh nhật cho Thư Đan. Bức ảnh anh đăng ở mạng xã hội cá nhân có dòng chữ "Mừng sinh nhật vợ yêu", trong khi bức ảnh được Thư Đan đăng tải lên Facebook đã làm mờ dòng chữ này. Cô cũng không đăng ảnh chụp cùng chồng trong tiệc sinh nhật lên mạng xã hội.

B.A lý giải thêm: "Về sự việc vừa qua, nhiều người hỏi tôi tại sao lại nói cô ấy 'diễn vai độc thân', 'giấu chồng'. Bức ảnh bên trái là ảnh gốc (21/09/2024) với dòng chữ 'Mừng sinh nhật Vợ Yêu'. Bức ảnh bên phải là ảnh cô ấy đã cất công photoshop xóa sạch hai chữ 'Vợ Yêu' đi trước khi đăng lên mạng vào ngày hôm sau..." .

B.A đăng ảnh so sánh một bên là Thư Đan Nguyễn tự đăng Facebook, bên còn lại là anh đăng Zalo.

Liên hệ với Thư Đan về động thái này của B.A, cô không hồi đáp. Trước đó, Thư Đan cho biết: “Đang bàng hoàng trước quá nhiều thông tin lan truyền”.

Tiếp đến, B.A đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn cuộc trò chuyện giữa một nam và một nữ, diễn ra trong năm 2025.

B.A gọi 2 nhân vật này là "nam chính" và "nữ chính". B.A cho rằng "nam chính" biết "nữ chính" đã có gia đình nhưng vẫn chủ động nhắn tin, còn "nữ chính" cũng có sự tương tác qua lại. Anh vẫn còn lưu giữ nhiều tài liệu và bằng chứng liên quan, song chưa công bố toàn bộ.

B.A chia sẻ: “Tôi sẵn sàng tung hết phần "hậu trường" lên cho gia đình hai bên và khán giả cùng chiêm ngưỡng bộ mặt thật. Tác phẩm lừa dối che đậy hơn một năm qua dĩ nhiên không thể chỉ có vài dòng thoại mập mờ thế này. Các bằng chứng gán mác "phép màu" của tôi vẫn còn dày và sắc nét từng chi tiết một…”.

Đính kèm bên dưới status dài của B.A là ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn của 2 người chưa rõ danh tính. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đang liên tục gọi tên một nam ca sĩ và cho rằng nữ chính là người có liên quan mật thiết đến B.A. Chính diễn biến này khiến drama nóng lên.

Tin nhắn của 2 người chưa rõ danh tính do B.A đăng tải. Ảnh chụp màn hình.

Đến tối 27/2, tài khoản Facebook của B.A đã không còn truy cập được. Khi tìm kiếm, Facebook hiển thị thông báo "Bạn hiện không xem được nội dung này" , trong khi trên Messenger xuất hiện dòng thông báo "Hiện không liên lạc được với người này trên Messenger" .

Hiện chưa rõ tài khoản này được chủ sở hữu chủ động vô hiệu hóa hay gặp vấn đề khác.

Màn hình hiện "nội dung này không hiện thị" khi truy cập vào tài khoản Facebook của B.A. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, sự việc bắt đầu gây chú ý trên MXH vào ngày 25/7, khi bài đăng từ ngày 17/7 trên mạng xã hội Facebook của B.A được nhiều diễn đàn đăng tải lại.

B.A - nhận mình là chồng của TikToker Nguyễn Đan Thư (thường gọi là Thư Đan Nguyễn, sở hữu hơn 1,1 triệu người theo dõi trên TikTok) đăng tải trên Facebook cá nhân tag thẳng tên vợ và cho rằng cô đã kết hôn, có con nhưng thời gian gần đây lại xây dựng hình ảnh "độc thân", hạn chế nhắc đến chồng trên mạng xã hội.

Lược trích chia sẻ của B.A. trên Facebook: “Diễn trên phim chưa đủ sao mà còn mang kịch bản ra ngoài đời để hân hoan diễn vai 'độc thân'?

10 năm trời tôi chấp nhận lùi về sau, nhẫn nhịn để cô giấu chồng, giấu con như giấu ***, cốt chỉ để cô giữ hình tượng trong cái showbiz này.

Thế nhưng giấy ly hôn vừa ký xong, cô đã vội vã lên mạng ăn mừng, tẩy trắng bản thân bằng hai chữ 'độc thân'.

Cô dùng cái mác 'độc thân' vội vã ấy để làm gì? (…) Tôi định cắn răng im lặng ký giấy cho xong, không bung bét mọi chuyện để giữ chút thể diện cho cô tiếp tục làm nghề. Nhưng cô diễn sâu quá, sống sai mà lại cứ thích phô trương.

Bằng chứng về sự lừa dối, những câu chuyện phía sau tôi giữ đủ cả đây. Khán giả mà biết được 'kịch bản' đời thực này chắc họ sẽ thất vọng lắm. Tôi chưa tung hê mọi thứ lên chỉ vì tôi còn nương tay, thương con nhỏ, không muốn đạp đổ sự nghiệp của người đẻ ra nó thôi…”.

Thời điểm này, liên hệ với B.A, anh cho biết và Thư Đan Nguyễn đã ký vào đơn ly hôn, tuy nhiên hiện vẫn đang trong quá trình giải quyết tranh chấp và chưa có kết quả cuối cùng.

Vào ngày 26/7, Thư Đan Nguyễn lên tiếng trên Facebook cá nhân, phủ nhận chuyện xây dựng hình ảnh "độc thân". Nói rằng việc hạn chế đăng tải hình ảnh gia đình trong thời gian gần đây, theo nữ TikToker, chỉ nhằm bảo vệ sự bình yên và quyền riêng tư của người thân.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân, Thư Đan cho biết sau nhiều nỗ lực để vun vén, cả hai quyết định dừng lại, trong đó điều cô quan tâm nhất hiện nay là sự bình yên và quá trình trưởng thành của con gái. Nhiều năm trước, cô từng công khai, nhắc chuyện chồng con lên mạng xã hội nhưng vài năm trở lại đây thì hạn chế.

Thư Đan là TikToker và là diễn viên.

Cuối bài đăng, nữ TikToker cũng giới hạn bình luận và bày tỏ mong muốn đây sẽ là lần cuối lên tiếng về câu chuyện, để con gái được lớn lên trong sự bình yên và bản thân có thể tiếp tục làm nghề một cách nghiêm túc.

Đến nay, cô vẫn duy trì chế độ giới hạn bình luận trên các nền tảng mạng xã hội và chưa có thêm bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến ồn ào này, dù B.A đã nhiều lần tiếng đáp trả trên Facebook cá nhân.

Thư Đan Nguyễn (SN 1999, tại TP.HCM) không phải là cái tên xa lạ với cộng đồng beauty Việt Nam. Cô nàng nổi tiếng với nhan sắc, và các nội dung về makeup, thời trang trên mạng xã hội. Thời gian gần đây lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất - trong dự án Báu Vật Trời Cho. Trong khi đó B.A là người khá kín tiếng trên MXH, không hoạt động nghệ thuật.