Vụ thầy lang bị tố chữa hiếm muộn bằng cách 'quan hệ' với bệnh nhân: Người phụ nữ bức xúc "nếu muốn xin con, tôi đâu cần đi xa thế"

"Vì mong sớm có con, ông Hải bảo làm thế nào, vợ tôi đều làm theo"

Theo báo Bắc Giang, vợ chồng Nguyễn Văn X. (tên nhân vật đã được thay đổi) ở huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) bị hiếm muộn. Nghe tin đồn ông Vũ Trọng Hải (SN 1975, ở thôn Kép 2A, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) chữa được bệnh hiếm muộn, anh đưa vợ tới khám.

Lần đầu, vợ chồng anh đến vào cuối năm 2017, 4 tháng sau vợ anh mang thai rồi tới ngày sinh cả gia đình anh vui mừng khi có con trai. Bé có khuôn mặt giống mẹ và đằng ngoại.

Không dừng ở đó, khi con trai được 2 tuổi, anh tiếp tục đưa vợ tới gặp thầy lang Hải để mong có thêm đứa con nữa. Sau lần chữa, vợ anh mang thai lần hai, sinh tiếp cậu con trai thứ hai và tháng 5/2021. Anh X. bắt đầu nghi ngờ khi bé thứ 2 càng lớn càng không giống anh mà rất giống thầy lang Vũ Trọng Hải.

Kết quả xét nghiệm làm anh cùng gia đình "ngã ngửa" khi hai bé không cùng huyết thống với anh.

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) trả lời trên báo Bắc Giang, đơn vị đã nhận được bản kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an). Trong đó nêu rõ, ông Vũ Trọng Hải là cha đẻ hai con do vợ anh X. sinh ra với xác suất 99.99%.



Theo nguồn trên, anh X. sau đó gặng hỏi thì người vợ thừa nhận, trong quá trình chữa trị, thầy lang Hải nhiều lần "thông tắc kinh mạch" bằng cách quan hệ tình dục.

"Mỗi lần đến khám, ông Hải đều bảo vợ chồng tôi lần lượt vào căn phòng nhỏ, sau khi cửa đóng then cài, ông yêu cầu cởi bỏ quần áo rồi nằm lên giường để kiểm tra, đốt ngải… trong khoảng 15 phút.

Việc thăm khám chỉ có ông Hải và bệnh nhân. Trong lúc khám, ông Hải nhiều lần đụng chạm vào nơi nhạy cảm trên cơ thể… Vì mong sớm có con, ông Hải bảo làm thế nào, vợ tôi đều làm theo", báo Bắc Giang dẫn lời anh X.

"Anh X. và gia đình nhà chồng đối xử với tôi rất tốt. Tôi chưa bao giờ có ý định phản bội chồng"

Về phần vợ anh X., trả lời báo Bắc Giang, chị này kể lại, thầy lang Vũ Trọng Hải nói chị bị "tắc kinh mạch", phải để "thầy" thông cho thì về vợ chồng mới có con.

"Khi hỏi sao không để chồng làm thì ông Hải nói "thầy" đang chữa bệnh để chồng thông còn nói làm gì. Vì nghĩ đó là một cách chữa bệnh nên chị Y miễn cưỡng nghe theo", nguồn trên dẫn lời vợ anh X.

Trả lời nguồn trên, ông Vũ Trọng Hải nói rằng "do vợ anh X. mấy lần khóc lóc, đặt vấn đề xin con" nên ông mới cho.

Song, vợ anh X. phủ nhận điều ông Hải nói. Chị nói với PV báo Bắc Giang: "Nếu muốn xin con, tôi đâu cần đi xa thế, mỗi lần còn phải trả ông Hải mấy triệu đồng. Hơn nữa anh X. và gia đình nhà chồng đối xử với tôi rất tốt. Tôi chưa bao giờ có ý định phản bội chồng".

Ông Vũ Trọng Hải không có bằng cấp chuyên môn về nghề y

Nguồn trên đăng tải tờ quảng cáo chữa bệnh của ông lang Hải. Trong đó ghi "nhà thuốc gia truyền Vũ Trọng Hải". Đáng nói, ông lang quảng cáo mình chuyên trị hàng loạt bệnh như: Rút trẹo, bó gãy xương, thoái hóa các khớp, gai đôi, thoát vị đĩa đệm, đau lưng, đau đầu, tê nhức tay chân do bị chèn dây thần kinh, bại liệt, thần kinh, câm điếc, gút, sỏi thận, viêm gan B, tim, tiểu đường....

Thậm chí, ông lang này còn quảng cáo điều trị ung thư, khối u các loại và hiếm muộn, hay sảy thai...

Theo Tuổi trẻ online, ông Vũ Trọng Hải không hề có bằng cấp chuyên môn về nghề y và không có giấy phép khám chữa bệnh.

Cũng theo báo Tuổi trẻ, luật sư Nguyễn Bá Ngọc (Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang, người bảo vệ quyền lợi cho gia đình anh X.) chia sẻ, vợ chồng anh này ở địa phương rất hiền lành, lại ở miền núi nên cách nghĩ khá đơn thuần. Kết hôn lâu mà chưa có con, vợ chồng anh X. hoàn toàn tin tưởng cách chữa của thầy lang Vũ Trọng Hải và chấp thuận làm theo các yêu cầu mà ông lang đưa ra.



Theo luật sư Ngọc, chi phí mà vợ chồng anh X. mỗi lần đến khám phải đưa cho ông lang Hải là 2 triệu, tổng cộng các lần khám đã đưa khoảng 20 triệu đồng.

Luật sư lập luận, việc ông lang Vũ Trọng Hải không có chuyên môn về chữa trị hiếm muộn theo quy định của pháp luật, lại lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người bệnh để chữa bệnh lấy tiền là dấu hiệu của hành vi lừa đảo. Ngoài ra, theo luật sư Nguyễn Bá Ngọc, ông Vũ Trọng Hải đã dùng lời nói và cả sự tin tưởng của hai vợ chồng anh X. để thực hiện hành vi tình dục đối với vợ anh này, khiến chị mang thai và sinh con với ông ấy.

Theo chuyên trang Đất Việt/báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Bá Ngọc nói, phía vợ chồng anh X. và ông Hải đã tiến hành đối chất, ngày 22/9, công an cũng đã thực nghiệm điều tra để làm rõ.



Ông Ngọc chia sẻ, trước khi đến với nhau, cả anh X. và vợ đã lập gia đình nhưng chưa có con. Họ cũng chưa từng đi khám xem nguyên nhân vì sao lại không sinh được, nghe ai mách có nơi chữa hiếm muộn thì họ đến tìm đến.

"Vợ anh X. là người hiền lành, cả tin nên khi bị ông Hải yêu cầu chị cũng không kể lại với chồng. Đến khi có kết quả xét nghiệm ADN hai đứa con chị này mới kể lại sự việc. Hiện nay cả vợ, chồng anh X đều làm đơn tố cáo tới công an về hành vi của ông Hải", nguồn trên dẫn lời luật sư Ngọc.

Theo thuật lại của tờ Lao động, sau khi Công an huyện Lục Ngạn tổ chức buổi đối chất, ông lang Hải thừa nhận "nhiều lần quan hệ tình dục" với người phụ nữ, song cho rằng chị khi đến điều trị đã "tha thiết xin con" nên giúp. Thầy lang còn viết giấy hướng dẫn thời gian gần gũi với chồng, sắp đặt gối ngủ ở nhà để giúp có con.

"Chúng tôi thấy bước đầu hành vi của thầy lang vi phạm Luật Hôn nhân gia đình, khám chữa bệnh không giấy phép. Sự việc có xử lý hình sự hay không cần điều tra thêm", Lao động dẫn lời lãnh đạo công an huyện Lục Ngạn.

Cũng theo nguồn trên, phía gia đình người phụ nữ chia sẻ, dù đau buồn khi biết sự việc, nhưng họ vẫn sẽ nuôi dưỡng và luôn yêu thương hai cháu bé. Gia đình nói họ chấp nhận công khai để đòi lại công bằng, không để ai rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Trả lời tờ An ninh Thủ đô/báo Công an nhân dân, luật sư Nguyễn Thanh Hà (Văn phòng luật Thanh Hà) cho rằng, nếu vợ anh X. không tự nguyện quan hệ, thầy lang lợi dụng sự lệ thuộc của bệnh nhân để thực hiện quan hệ tình dục, thì thầy lang có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cưỡng dâm theo Điều 143 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, nếu mẹ hai bé yêu cầu, thầy lang phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của mình với hai bé, vì hai cháu là con của thầy lang.

Theo luật sư Hà, nếu thầy lang khám bệnh, chữa bệnh mà không có chứng chỉ hành nghề sẽ bị phạt từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

