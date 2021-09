Người tự xưng "Ngọc hoàng đại đế" trấn yểm Covid-19 từng gây xôn xao với thông tin về kho vàng ở Hòa Bình

Theo Tuổi trẻ, ông Lương Chính Khang (Lương Gia Long, người tự xưng 'Ngọc hoàng đại đế' có thể trấn yểm Covid-19) đã được thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội mời lên làm việc vào sáng 6/10.

Hiện ông này đang cách ly phòng, chống dịch Covid-19 vì di chuyển từ TP.HCM về Hà Nội.

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, kênh YouTube có tên "Thầy Long 0984133133" và tài khoản Facebook cá nhân có tên "Luong Gia Long (Ghế Mẫu Cửu Trùng)" đã đăng nhiều video do ông Lương Chính Khang thể hiện. Trong đó, có những video thờ cúng trấn yểm để tiêu diệt dịch bệnh Covid-19, có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.

Cũng theo nguồn trên, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đã làm việc cùng nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh (Phó Chủ nhiệm Trung tâm Bảo tồn đạo Mẫu Việt Nam), người đã làm đơn tố cáo các hành vi xúc phạm đạo Mẫu của ông Khang.

Được biết, ông Lương Chính Khang từng gây xôn xao dư luận liên quan tới câu chuyện có "kho vàng" ở mỏ đá thuộc xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình năm 2018.

Trong một bài viết đăng tải vào ngày 19/4/2018, Vietnamnet thuật lại, ông Lương Chính Khang, tên thường gọi là Lương Gia Long, kể câu chuyện trong một lần đến xã Trung Sơn giúp gia đình ông Cao Đình Ngời xem phong thủy, được gia chủ tiết lộ có kho vàng trong mỏ đá gần nhà nhờ tìm kiếm. Ông Long còn nhận định "bên trong có 4 thùng vàng, ước tính khoảng 1 tấn".

Song khi đó, ông Bùi Văn Ban, Chủ tịch xã Trung Sơn khẳng định, địa phương đã kết hợp với huyện tiến hành xác minh cho thấy, không hề có chuyện có vàng ở khu vực đó như tin đồn. Chính quyền đã báo cáo đề nghị cơ quan chức năng tiến hành xử lý người thông tin sai sự thật gây xáo trộn ở địa bàn.

Nguồn trên còn thuật lại, ông Lương Gia Long đã trực tiếp dẫn người đến mà không báo cáo chính quyền địa phương, gây phức tạp tình hình tại đây.

Còn ông Cao Đình Ngời, chủ nhân của mỏ đá mà ông Long cho là có vàng trả lời Người lao động: "Từ khi thông tin "kho báu 1 tấn vàng" xuất hiện thì công việc làm ăn của tôi rối tung. Nhiều nhóm người tìm đến đòi xem tận mắt, các công nhân làm việc không thể tập trung.

Ông Long này là một "thầy lừa", tôi không dám nói đến phần tâm linh, nhưng ông này lừa tôi từ đầu đến cuối, lúc đầu thỏa thuận 35 triệu đồng, sau đó lại lên 50 triệu đồng rồi lại lên 85 triệu đồng và còn đòi thêm 50 triệu đồng nữa nhưng tôi không chịu nên mới xảy ra sự việc".

Khu vực mỏ đã được đồn thổi có vàng bị đào xới tan nát. Ảnh: Người lao động

Ông Ngời khi đó chia sẻ trên Vietnamnet, gia đình ông làm nghề khai thác mỏ đá, muốn việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió nên đã mời ông Long về "xem giúp". "Xem xong, ông Long cho biết tại mỏ đá có kho vàng, bảo tôi cho máy xúc đào xới, nhưng sau khi đào xới trên diện tích khoảng 4-5 sào thì không tìm thấy gì giá trị", ông nhớ lại.

Người đàn ông này quả quyết, sự thật là chẳng có mỏ vàng nào nên ông quyết định cho tất cả người dân hiếu kì vào hang đá để xem. Sau khi xem, không ai tìm thấy bất kỳ dấu tích nào của "mỏ vàng" như lơi ông Lương Gia Long.

Báo Công an nhân dân thời điểm năm 2018 cho hay, xã Trung Sơn được nhiều người biết đến với nghề khai thác đá phục vụ cho xây dựng và sản xuất xi măng. Người dân gọi mỏ đá với cái tên "Mỏ đá ông Ngời", bởi mỏ do ông Cao Đình Ngời làm chủ. Ông Ngời do tín tâm nên cho dựng cả miếu thờ Thánh trong mỏ đá.

Cũng theo nguồn trên, phóng viên Phong Anh/báo Công an nhân dân thuật lại việc đã có buổi tiếp xúc với ông Lương Gia Long, người được coi là tìm ra "kho báu 1 tấn vàng". Theo đó, dù ông Long đã bị giới chức địa phương cảnh báo, nhưng vẫn "thêu dệt" những câu chuyện rất ma mị.

