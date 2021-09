Án mạng kinh hoàng tại quận 7, thi thể không nguyên vẹn ở con hẻm: Lời kể người dân

Theo Dân trí, Công an Quận 7 (TP.HCM) đang điều tra vụ phần đầu lìa khỏi thân của một người đàn ông bị bỏ lại trong con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7.

Đại tá Nguyễn Hoài Nam (Trưởng Công an quận 7, TP.HCM) thông tin với nguồn trên, đơn vị đang lấy lời khai những người liên quan.

Còn Bí thư quận 7 Võ Khắc Thái cũng cho Dân trí biết, có vụ việc trên và cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ.

Tờ Thanh niên online dẫn nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã phối hợp Công an quận 7 bắt giữ nghi phạm giết người trên địa bàn.

Anh N.T. (một người dân gần hiện trường) kể lại trên báo điện tử Pháp luật TP.HCM, khoảng 15h hôm nay, anh và người dân tại hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn nghe thấy tiếng la hét từ một căn nhà dân gần đó. Sau đó, một vật bị vứt ra đường nghi là đầu người.



Anh T. nói rằng, người dân còn phát hiện phần thi thể nằm trong chuồng gà cách đó không xa.

"Vụ việc sau đó được người dân trình báo công an. Chúng tôi chứng kiến công an vô không chế một người, sau đó đưa đi. Người bị công an khống chế có vẻ như bị ngáo đá", anh T. kể với báo Pháp luật TP.HCM.

Theo Tiền phong, nguồn tin của tờ này cho rằng, nạn nhân là người đàn ông 45 tuổi, bán tạp hóa gần hiện trường. "Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn trong lúc đá gà nên nạn nhân bị hai người đàn ông khác tấn công, dùng hung khí chém", báo Tiền phong cho hay.

Theo báo Thanh niên, thời điểm xảy ra vụ án mạng thì nạn nhân có ngồi nhậu, rồi bị một người đàn ông dùng dao tấn công.

Tờ Tri thức trực tuyến thông tin, người dân khu vực nói nghi phạm không phải người địa phương mà chuyển về sinh sống thuê trọ tại con hẻm này khoảng 2 năm nay. "Người này thường kín tiếng trong suốt thời gian ở đây", Tri thức trực tuyến đưa tin.

Hiện trường phía trước căn nhà. Ảnh: báo Công an nhân dân

(Tổng hợp)