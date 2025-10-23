Vụ tấn công nhiều người ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An: Thông tin mới nhất

Chiều 23/10, ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, thông tin về vụ tấn công khiến 7 người bị thương xảy ra tại khu vực tầng 3, tòa nhà 7 tầng của bệnh viện.

Theo ông Hải, khoảng 10h ngày 23/10, đối tượng Bằng Văn Vỹ (SN 1996, có vợ và 2 con sinh đôi đang điều trị tại phòng 305 khoa sơ sinh Bệnh viện Sản nhi Nghệ An) mang theo dao nhọn bất ngờ vào Khoa Sơ sinh của bệnh viện tấn công 1 cháu bé mà không rõ nguyên nhân.

Video: Công an bắt giữ đối tượng

Vỹ giằng lấy 1 trẻ sơ sinh cùng phòng đưa ra cửa sổ với ý định ném xuống. Người nhà cháu bé ngăn cản thì bị đối tượng tấn công. Thấy vậy, các nhân viên y tế chạy tới can ngăn bị đối tượng này dùng dao đâm.

Vụ việc khiến 7 người bị thương, gồm 1 thực tập viên, 2 điều dưỡng, 2 người nhà chăm sóc bệnh nhân và 2 trẻ nhỏ. Một nạn nhân bị thương nặng với 4 vết dao.

Các nạn nhân sau đó được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt, khống chế và bắt giữ đối tượng.

Giám đốc Bệnh viện sản nhi Nghệ An thông tin vụ việc.

"Ngay sau khi xảy ra sự việc, bệnh viện đã họp khẩn, huy động các kíp trực cấp cứu, phối hợp với lực lượng công an ổn định tình hình. Hiện, hoạt động khám chữa bệnh diễn ra bình thường" , Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu

Ngay sau vụ việc, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã có mặt tại hiện trường, thăm hỏi, động viên cán bộ y tế, nạn nhân và gia đình nạn nhân.