Vụ patê 'dính' thịt bệnh: Tình trạng nhà máy Đồ hộp Hạ Long hiện nay

Trưa 12/1, tại trụ sở Công ty CP đồ hộp Hạ Long trên phố Lê Lai, TP. Hải Phòng không khí ảm đạm sau khi công ty công bố tạm dừng hoạt động sản xuất nhà máy vì liên quan vụ tuồn hơn 130 tấn thịt bệnh tả lợn châu Phi vào kho lạnh.

Cổng trụ sở chính công ty lác đác vài chiếc xe tải nhỏ, lực lượng bảo vệ kiểm soát chặt người ra vào. Bên trong, nhiều kho lạnh vẫn cửa đóng then cài. Các phân xưởng cũng vắng bóng công nhân, lao động.

Thi thoảng, từng tốp công nhân, lao động ra vào khu hành chính, nhà máy. Nhiều người lỉnh kỉnh túi đồ cá nhân và một số đồ vật từ nơi làm việc ra khu vực nhà để xe.

Trụ sở Công ty CP đồ hộp Hạ Long ngày 12/1 ảm đạm, lác đác xe ra vào, một số người thu dọn đồ đạc từ khu vực làm việc ra khu vực nhà để xe.

Phía ngoài, một số người dân, người đi đường dừng lại đọc thông tin, chụp ảnh trụ sở công ty, nhà máy và bàn tán liên quan vụ việc tuồn hơn 130 tấn thịt mắc dịch tả lợn châu Phi vào kho lạnh và sản xuất thành đồ hộp thành phẩm.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ các đối tượng đang vận chuyển, mua bán hơn 1,27 tấn thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ từ vùng dịch đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm với mục đích tiêu thụ.

Ngay sau đó, Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Gian hàng trưng bày sản phẩm của Công ty CP đồ hộp Hạ Long mặt phố Lê Lai (TP Hải Phòng) cửa đóng then cài nhiều ngày nay.

Tổ chức khám xét 4 kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long, lực lượng chức năng xác định có 132,3 tấn thịt lợn nạc do Bùi Đức Trọng (SN 1979, ở phường Ngô Quyền) mua của Lê Bá Doanh (SN 1977) và Trịnh Việt Hà (SN 1991) rồi bán cho Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Hơn 4,1 tấn chả giò rế, hơn 3,2 tấn chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt lợn do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty CP đồ hộp Hạ Long dương tính virus dịch tả lợn châu Phi.

Ngoài ra, nhiều sản phẩm bảo quản tại kho lạnh công ty này dương tính vi khuẩn Salmonella spp, gồm: 1,36 tấn bì xô heo đông lạnh, 8,2 tấn da gà đông lạnh, 6 tấn gà xay đông lạnh nhập khẩu.

Nhiều kho lạnh trong Công ty CP đồ hộp Hạ Long bị niêm phong.

Ngay sau khi có kết quả kiểm định, Công an TP Hải Phòng phối hợp với lực lượng liên ngành tổ chức tiêu hủy tổng cộng hơn 160 tấn thịt lợn, chả giò, chả giò rế, thịt gà… nhiễm bệnh.

Tiêu hủy gần 14.000 hộp “pate cột đèn Hải Phòng” loại 90g và 150g đóng hộp của Công ty CP đồ hộp Hạ Long chế biến từ thịt bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi do Bùi Đức Trọng cung cấp.

Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can, là tài xế, người thu gom, mua bán và vận chuyển thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi vào kho lạnh Công ty CP đồ hộp Hạ Long về hành vi “cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả châu Phi”.

Toàn cảnh khuôn viên Công ty CP đồ hộp Hạ Long trên phố Lê Lai, TP Hải Phòng.

Ngày 10/1, Công an TP Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với ông Trương Sỹ Toàn (SN 1969, quê tỉnh Quảng Ninh) – Tổng Giám đốc Công ty CP đồ hộp Hạ Long do có liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Ba nhân viên công ty này, gồm: Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó phòng Quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan (SN 1979) và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, đều là nhân viên) cũng bị bắt để làm rõ vai trò liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị Công ty CP đồ hộp Hạ Long đã thông báo tạm dừng hoạt động ngắn hạn (14 ngày) nhà máy sản xuất do ông Trương Sỹ Toàn bị bắt, tạm giữ phục vụ điều tra.