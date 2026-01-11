Vụ patê 'dính' thịt bệnh: Tạm dừng sản xuất tại nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng

Nguyên nhân việc tạm dừng hoạt động nhà máy là do Công ty CP đồ hộp Hạ Long đã được thông báo giữ người số 449 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP. Hải Phòng về việc tạm giữ ông Trương Sỹ Toàn - Tổng Giám đốc Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Việc ông Trương Sỹ Toàn bị tạm giữ trong thời gian phối hợp, làm việc với cơ quan điều tra có thể ảnh hưởng đến công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất nhà máy, do đó Hội đồng quản trị Công ty CP đồ hộp Hạ Long quyết định áp dụng biện pháp tổ chức, quản trị nội bộ nhằm đảm bảo việc quản lý, điều hành được thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.

Dự kiến, nhà máy sản xuất của Công ty CP đồ hộp Hạ Long sẽ tạm dừng hoạt động trong 14 ngày, kể từ 12/1.

Trụ sở Công ty CP đồ hộp Hạ Long trên phố Lê Lai, TP. Hải Phòng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 9/1 Viện KSND TP Hải Phòng phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đối với Trương Sỹ Toàn (SN 1969, quê tỉnh Quảng Ninh) - Tổng Giám đốc Công ty CP đồ hộp Hạ Long - do có liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp trong vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi được thu gom, bảo quản tại các kho lạnh.

Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hải Phòng cũng bắt 3 đối tượng làm việc tại Công ty CP đồ hộp Hạ Long, gồm: Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng); Bùi Thị Thoan (SN 1979) và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, nhân viên Phòng Quản lý chất lượng).

Cả ba người này được xác định có vai trò liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất tại Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Trước đó, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hải Phòng phát hiện, bắt giữ các đối tượng đang có hành vi vận chuyển, mua bán hơn 1,27 tấn thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm với mục đích tiêu thụ.

Ngày 12/9/2025, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Cuối tháng 12/2025, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can về hành vi "Cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả châu Phi", theo khoản 4, Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng tổ chức lấy mẫu kiểm tra thịt lợn trong kho lạnh Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Kết quả kiểm tra mẫu thực phẩm trong kho lạnh của công ty này có 132,3 tấn thịt lợn nạc do Bùi Đức Trọng (SN 1979, ở phường Ngô Quyền) mua của Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên) và Trịnh Việt Hà (SN 1991, ở xã Hà Bắc) rồi bán cho Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Hơn 4.140 kg chả giò rế, hơn 3.280 kg chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt lợn do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty CP đồ hộp Hạ Long cũng dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ngoài ra, lực lượng liên ngành xác định các sản phẩm bảo quản tại kho lạnh của công ty này cũng dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, gồm: 1,36 tấn bì xô heo đông lạnh, do Bùi Đức Trọng bán; 8,2 tấn da gà đông lạnh nhập khẩu, 6 tấn thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu.

Lực lượng liên ngành cũng đã tiêu hủy hơn 13.900 sản phẩm đồ hộp của Công ty CP đồ hộp Hạ Long chế biến từ thịt bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi do Bùi Đức Trọng cung cấp. Trong đó, có hơn 6.440 hộp “patê cột đèn” loại 90g/hộp, ngày sản xuất 6/9/2025 và 7.511 hộp “patê cột đèn” loại 150g/hộp.