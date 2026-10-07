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Vụ nữ sinh lớp 10 bị đánh, dí thuốc vào mặt ở Đắk Lắk: Nạn nhân không dám đi học

MINH MINH
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Sau khi bị bạn túm tóc, đánh, bắt quỳ gối và dí điếu thuốc vào mặt, nữ sinh lớp 10 ở Đắk Lắk cho biết em rất sợ hãi, lo lắng và không dám đến trường.

Ngày 7/10, tại căn nhà nhỏ ở cùng với ông nội tại xã Quảng Phú, em N.T.U.T. (học sinh lớp 10A7, Trường THPT Cư M’Gar, xã Quảng Phú) cho biết vẫn chưa hết sợ hãi sau khi bị bạn đánh và bắt quỳ gối tại một khu nhà trọ.

- Ảnh 1.

Nữ sinh lớp 10 chưa hết sợ hãi sau khi bị bạn bạo hành.

Theo T., sự việc bắt nguồn từ một lời nói đùa và những bất đồng giữa em với một số bạn bè. T. cũng đã nhận sai và đã xin lỗi bạn. Tuy nhiên, nữ sinh không nghĩ những mâu thuẫn này lại dẫn đến việc mình bị đánh như trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

T. cho biết người trực tiếp đánh mình lại là người ngoài cuộc, không phải người có mâu thuẫn với em. “Em rất sợ, lo lắng và không dám đi học. Trên mặt em vẫn còn vết bỏng do bạn dí thuốc vào mặt nên rất tự ti ”, T. nói.

Ông Nguyễn Quang, ông nội của T., cho biết hiện T. đang ở cùng ông để đi học, trong khi bố của T. đi làm xa. Sau khi biết sự việc, gia đình rất bức xúc và mong cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, xử lý những người liên quan.

“Gia đình không chấp nhận hành vi bạo lực học đường. Chúng tôi mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm”, ông Quang nói.

- Ảnh 2.

T. bị nữ sinh cùng lớp túm tóc, bắt quỳ gối và châm thuốc vào mặt. (Ảnh chụp màng hình)

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo trắng túm tóc, đánh một nữ sinh mặc đồng phục đang quỳ gối. Nữ sinh áo trắng còn hút thuốc và đưa điếu thuốc dí sát vào mặt bạn.

Xung quanh, một số học sinh dùng điện thoại quay lại sự việc nhưng không can ngăn.

Theo báo cáo của trường, vụ việc xảy ra khoảng 16h25 ngày 5/10 tại một khu nhà trọ trên đường Kim Đồng, xã Quảng Phú.

Nữ sinh H. (học lớp 10A7) được xác định đánh nữ sinh T., học cùng lớp. Một số học sinh chứng kiến đã quay lại vụ việc rồi đăng lên mạng xã hội.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, nhà trường đã phối hợp Công an xã Quảng Phú xác minh, xử lý.

Dù sự việc xảy ra ngoài giờ học, tại khu nhà trọ và không thuộc khuôn viên trường, Ban giám hiệu vẫn chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, ban nề nếp yêu cầu các học sinh liên quan viết tường trình, đồng thời mời phụ huynh lên làm việc.

Phụ huynh các học sinh cũng ký cam kết đảm bảo an toàn để các em tiếp tục đến trường trong thời gian chờ nhà trường và cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

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Tags

Bạo lực học đường

trường THPT

xã Quảng Phú

học sinh

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