Cặp vợ chồng cất bằng đại học đi bán rau, từng bị mối hàng lừa, đi xin lỗi từng khách và thành quả sau 2 năm

Từng có công việc văn phòng ổn định, Lừ Thị Oanh quyết định rẽ hướng về bán rau củ. Từ những đơn hàng nhỏ, cô dần gây dựng “quầy rau” riêng cùng chồng.

Tốt nghiệp loại khá ngành Luật Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020, Lừ Thị Oanh (28 tuổi, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La) từng có gần 2 năm làm công việc văn phòng với mức thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, thay vì tiếp tục gắn bó với công việc ổn định, cô mạnh dạn rẽ hướng, bắt đầu hành trình kinh doanh rau củ.

Khi được hỏi có tiếc tấm bằng cử nhân Luật hay công việc văn phòng máy lạnh, sáng đi tối về hay không, Oanh chẳng ngần ngại trả lời là “không”. Với cô, những kiến thức tích lũy trên giảng đường và kinh nghiệm trong thời gian làm việc văn phòng chưa bao giờ trở nên vô ích. Ngược lại, tất cả đều trở thành nền tảng giúp cô hình thành tư duy, kỹ năng và cách làm việc khi bước sang lĩnh vực kinh doanh. Nghe có vẻ như một lời khẳng định hoa mỹ, nhưng với Oanh, đó là điều cô thực sự trải nghiệm mỗi ngày.

Đã có thời điểm việc kinh doanh không thuận lợi, hàng hóa bán chậm khiến Oanh chán nản và quyết định quay trở lại công việc văn phòng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, cô lại thấy nhớ công việc bán hàng. Cuối cùng, Oanh nhận ra có lẽ mình và công việc này có duyên.

Oanh thích cảm giác được tự làm chủ công việc của mình. Cô thừa nhận, bán hàng vất vả và đối mặt với nhiều rủi ro hơn so với công việc văn phòng máy lạnh. Nhưng công việc này lại mang đến cho cô nhiều thử thách, trải nghiệm mới mẻ. Sau một thời gian làm văn phòng, Oanh nhận ra bản thân bắt đầu thấy nhàm chán khi mỗi ngày đều xoay quanh những công việc quen thuộc, lặp đi lặp lại.

Cử nhân Luật rời bỏ công việc văn phòng để bán rau.

Nhớ lại những ngày đầu tập tành buôn bán, Oanh chỉ có thể thốt lên: “Gian nan lắm”. Mọi chuyện bắt đầu khá tình cờ. Một lần mẹ gửi rau từ quê lên, gia đình ăn không hết, để lâu lại sợ hỏng, Oanh đem cho hàng xóm rồi đăng bán thử trên hội nhóm chung cư nơi mình sinh sống. Không ngờ, những vị khách đầu tiên phản hồi khá tích cực, sau đó nhiều người tiếp tục nhắn tin hỏi mua rau. Với cô gái vốn quen với công việc văn phòng, niềm vui khi có người tìm đến mua hàng mang lại một cảm giác rất khác biệt.

Ban đầu, Oanh chỉ bán rau, củ, quả do mẹ gửi từ quê lên. Phần lớn khách hàng sống trong khu chung cư nên mỗi ngày cô chỉ mất khoảng 2-3 tiếng cho việc lấy và giao hàng. Công việc khi ấy giúp Oanh chủ động được thời gian, có thể tự sắp xếp công việc cá nhân và dành thêm thời gian chăm sóc gia đình.

Nhưng đằng sau hình ảnh một “quầy rau” nhỏ tưởng chừng nhàn nhã là không ít những lần Oanh phải nếm trải khó khăn. Khi mới kinh doanh, chưa có nhiều kinh nghiệm, cô từng bị mối hàng lừa mất tiền. Oanh nhập một thùng mơ 50kg, người bán xếp những quả tươi ở phía trên nhưng phía dưới lại toàn hàng cũ, hỏng. Cuối cùng, cô buộc phải bỏ cả thùng hàng. Không chỉ mất tiền, Oanh còn phải lần lượt xin lỗi từng khách hàng vì giao hàng chậm.

Khi mới bắt đầu kinh doanh, Oanh cũng từng trải qua nhiều khó khăn.

Theo thời gian, “quầy rau” nhỏ của Oanh dần nhận được sự ủng hộ lớn của khách hàng, kéo theo khối lượng công việc tăng lên từng ngày. Có những thời điểm cô rơi vào cảnh quá tải vì phải cùng lúc nhập hàng, lấy hàng, phân chia đơn rồi đi giao cho khách.

Thấy vợ một mình quay cuồng với công việc kinh doanh, chồng Oanh quyết định nghỉ công việc bên ngoài để ở nhà cùng vợ bán hàng và chăm sóc gia đình. Cả hai đều từng có bằng đại học và công việc văn phòng, nhưng khi lựa chọn trở về nhà bán rau, họ nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên nội ngoại.

Trong công việc hằng ngày, hai vợ chồng không phân chia đầu việc quá rạch ròi mà thường ai rảnh việc gì sẽ chủ động làm việc đó. Nhờ phối hợp linh hoạt, việc vận hành "quầy rau" nhỏ của gia đình không xảy ra tình trạng chồng chéo hay phát sinh mâu thuẫn.

Vợ chồng Oanh xác định tập trung kinh doanh những sản phẩm, món ăn đặc sản Tây Bắc.

Sau vài năm gắn bó với công việc kinh doanh tại nhà, vợ chồng Oanh bắt đầu nghĩ đến việc mở rộng. Oanh cho biết cô muốn đa dạng thêm các mặt hàng nhưng vẫn xác định tập trung vào những sản phẩm, món ăn đặc sản Tây Bắc.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Oanh tự cảm thấy mình đã bước thêm một bước mới trong cuộc sống. Với cô, cất tấm bằng cử nhân Luật để trở về bán rau không phải là một bước lùi trên đường đời. Đó đơn giản là một lựa chọn khác, giúp cô có thêm trải nghiệm, thử thách bản thân và tìm thấy một công việc phù hợp hơn với cuộc sống mà mình mong muốn.

(Ảnh: NVCC)