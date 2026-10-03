Cái chạm tay khiến chàng trai Việt hiểu nhầm cô gái Nhật, lý do ra mắt sau một tuần thì “chốt cưới”

Cô gái Nhật chỉ muốn thể hiện sự quan tâm khi thấy người đối diện bị lạnh, nhưng chàng trai Việt đã hiểu nhầm đối phương thích mình.

Cặp đôi chồng Việt Nam, vợ Nhật Bản Vũ Khắc linh (27 tuổi) và Sakata Kanako (29 tuổi) khá nổi tiếng trên mạng xã hội với những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu được cả hai chia sẻ trên trang cá nhân. Mỗi đoạn clip, hình ảnh ghi lại cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ đều khiến người xem cảm mến. Được biết, hiện cả hai đã có một bé gái.

Xuất hiện trong chương trình Vợ chồng son số mới, cặp đôi đã có những chia sẻ cụ thể hơn về mối tình và chặng đường quyết định tiến tới hôn nhân của hai con người ở hai đất nước khác nhau.

Nhớ lại thời điểm cách đây 8 năm khi mới sang Nhật Bản, chàng trai Vũ Khắc Linh ngày đó vẫn khá nhút nhát vì vốn tiếng Nhật còn hạn chế. Khi tới làm thêm cho một quán ăn ở địa phương, anh đã được Kanako trực tiếp hướng dẫn, chỉ việc.

Cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai người, Linh đã không dám nhìn thẳng Kanako nên cho đến bây giờ anh không còn nhớ vợ mình ngày đó trông như thế nào. Ngược lại, cô gái Nhật lại rất ấn tượng với Khắc Linh và thậm chí còn cảm thán anh “như thiên thần bé nhỏ” - một chàng trai đáng yêu.

Cặp đôi xuất hiện trong chương trình Vợ chồng son. (Ảnh chụp màn hình)

3 tuần sau, Linh đến cửa hàng để chuẩn bị vào ca, trời lạnh, tay anh run run. Kanako tiến đến, lấy tay mình xoa xoa vào đôi bàn tay chàng trai Việt và hỏi “có lạnh lắm không?”. Sự quan tâm đầy ngọt ngào của cô gái Nhật khiến Linh rung động và thầm nghĩ, đối phương đã thích mình.

Tuy nhiên, Kanako nói Linh đã hiểu lầm, hành động của cô ngày ấy chỉ là sự quan tâm rất bình thường đối với đồng nghiệp. Nhưng chính sự hiểu lầm đó đã kết nối họ lại gần nhau hơn, Linh chủ động kết bạn, chủ động nhắn tin rồi thậm chí là gọi video call cho Kanako.

Từ một cái chạm tay, chàng trai Việt hiểu nhầm cô gái Nhật. (Ảnh cắt từ clip)

Đấy không phải là hiểu nhầm duy nhất trong câu chuyện tình thú vị của cặp đôi này. Sau khoảng 3 tháng, trong một lần nhắn tin, Linh đã thẳng thắn hỏi “em có thích anh không?”. Kanako lập tức trả lời không do dự “em thích anh”. Nhưng với cô gái Nhật thì thích chỉ là thích thôi, chứ không phải là yêu và chưa phải chính thức đồng ý bước vào một mối quan hệ.

Lúc đó đang về Việt Nam thăm gia đình, Linh vui mừng video call cho Kanako và giới thiệu cô với bạn bè của anh. Mọi diễn biến sau đó diễn ra một cách rất tự nhiên, họ cứ thế bước vào một mối quan hệ, bắt đầu hẹn hò.

Nhưng Kanako vẫn muốn nhận một lời tỏ tình chính thức, trong khi Linh cho rằng mình đã tỏ tình bằng câu hỏi “em có thích anh không?”. Sự khác biệt về văn hóa, về suy nghĩ và quan điểm không biến thành trở ngại với chuyện tình của họ. Trái ngược, họ lại nhận thấy đó là điểm hấp dẫn của đối phương.

Những hiểu lầm khiến chuyện tình yêu của họ trở nên thú vị hơn. (Ảnh cắt từ clip)

Linh về ra mắt gia đình Kanako và quyết định xin cưới cô sau 1 tuần. Kanako quyết định kết hôn với Linh vì cảm nhận anh trân trọng mình. Cách thể hiện tình cảm của Linh cũng rất nồng nhiệt, cởi mở hơn so với người Nhật. Chính vì thế Kanako cho rằng mình không thể quen và yêu ai khác ngoài Linh, cô muốn được ở bên anh mãi.

Được biết, trên mạng xã hội, cuộc sống của đôi vợ chồng Việt - Nhật thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi, giành nút bạc YouTube (có từ 100.000 đăng ký). Nổi nhất trong số những clip về cuộc sống thường nhật của cặp đôi, có lẽ là clip Kanako theo chồng về quê ăn cỗ.

Khi đang ngồi ăn cỗ vui vẻ, Linh bỗng đưa Kanako một mớ túi nilon trắng khiến cô gái Nhật "đứng hình".

“Cái gì vậy”, Kanako hỏi chồng, biểu cảm ngơ ngác, ngỡ ngàng khi thấy anh rút từ trong túi quần ra một mớ nilon trắng và bảo lấy phần mang về. “Em chia phần đi. Lấy phần là chuyện bình thường, ai không lấy là không bình thường”, Linh nửa thật nửa đùa nói với vợ.

Biểu cảm bất ngờ của Kanako. (Ảnh cắt từ clip)

Lúc này, Kanako vẫn chưa tin và phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần: “Có người mang về thật luôn đúng không?”. Những người xung quanh còn nhiệt tình bảo cô gái đưa túi bóng để lấy hộ cho, vì đây là điều bình thường. “Lấy hết, con cứ lấy đi”, những người hàng xóm hào hứng. Thành quả là cô vợ người Nhật đã lấy phần giò, xôi với 2 túi bóng đầu ú ụ mang về.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã rất viral ở thời điểm đó.

(Nguồn: Vợ chồng son)