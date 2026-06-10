Vụ nữ khách hàng bị vu khống trộm đồ: Quyết định của Aeon Long Biên với nhân viên an ninh liên quan

Sau 3 ngày xảy ra sự việc, Aeon Mall Long Biên đã có quyết định với các nhân viên an ninh liên quan.

Vụ việc nữ khách hàng tố bị vu khống trộm đồ xảy ra tại Aeon Mall Long Biên gây bức xúc dư luận những ngày qua. Ngày 10/6, nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, Aeon Mall Long Biên đã có quyết định tạm đình chỉ công việc với nhân viên an ninh trong vụ việc.

Nguồn tin cho biết thêm, việc đình chỉ này không đồng nghĩa toàn bộ trách nhiệm của sự cố thuộc về những nhân viên an ninh này mà thuộc về lỗi hệ thống trong công tác đào tạo, giám sát của Aeon Mall Long Biên.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND phường Long Biên cho hay cơ quan chức năng vẫn đang xác minh.

Trước đó vào tối ngày 9/6, phía Aeon Mall Long Biên tiếp tục lên tiếng, cho biết đã chủ động gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với khách hàng vào chiều cùng ngày để lắng nghe đầy đủ những chia sẻ, cảm nhận và trải nghiệm của khách hàng về sự việc.

Qua quá trình rà soát nội bộ đã xác nhận rằng khách hàng thanh toán đầy đủ tất cả các sản phẩm đã mua tại trung tâm thương mại. Doanh nghiệp gửi lời xin lỗi vì sự nhận định không chính xác về sản phẩm của khách hàng.

2 nhân viên của Aeon Mall Long Biên chặn đường, điểm tra hàng hóa của nữ khách hàng. (Ảnh: Cắt từ clip)

“Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc về sự bất tiện và lo lắng đã gây ra cho quý khách hàng và gia đình do sự nhầm lẫn này cũng như cách xử lý không phù hợp của chúng tôi, xuất phát từ những thiếu sót trong công tác đào tạo và giám sát.

Sau khi lắng nghe lời xin lỗi và thiện chí khắc phục của AEON, quý khách hàng và gia đình đã tiếp nhận lời xin lỗi và đồng ý với giải pháp khắc phục mà chúng tôi đề xuất”, thông báo của Aeon Mall Long Biên nêu.

Trước đó, nguồn tin trên báo VTC News cho hay, theo phản ánh của chị N., khoảng 21 giờ 45 phút ngày 7/6, chị cùng 2 con nhỏ đang đi ra khu vực cổng số 8 của Aeon Mall Long Biên để đặt taxi thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên chặn lại tại bãi gửi xe máy. Thời điểm tiếp cận, 2 người này đều mặc thường phục, không đeo thẻ nhận diện, một người đeo khẩu trang, người còn lại đeo kính. Họ yêu cầu chị N. về công an phường làm việc do nghi có hành vi “ăn cắp đồ”.

Dù nữ khách hàng khẳng định đã mua hàng, có hóa đơn đầy đủ và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ nhưng một người vẫn yêu cầu gọi ô tô để đưa 3 mẹ con về phường làm việc khiến 2 con của chị rất hoảng sợ.

Khi chị N. hô hoán, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh thì 1 trong 2 người mới lấy thẻ ra đeo và giới thiệu là nhân viên an ninh. Tiếp đó, 2 người này kiểm tra túi đồ của chị N., đối chiếu với hóa đơn mua hàng nhưng không phát hiện sản phẩm nào bất thường. Lúc này, 2 nam thanh niên mới có lời xin lỗi nữ khách hàng.

Chị N. cho biết sự việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của bản thân và tâm lý các con. Người phụ nữ đề nghị các bên liên quan trích xuất camera, làm rõ sự việc và có lời xin lỗi thỏa đáng.