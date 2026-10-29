Vụ nhóm học sinh ăn lá ngón, một em tử vong: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Sau bữa ăn, nhóm học sinh ở xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) ra khu vực ngoài trường chơi và ăn phải lá ngón do tò mò. Khi trở lại trường, một em có biểu hiện ngộ độc, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bốn học sinh còn lại đã ổn định sức khỏe và xuất viện.

Sáng 29/10, lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, liên quan vụ nhóm học sinh ăn lá ngón khiến một em tử vong, sức khỏe các em còn lại hiện ổn định và đã được xuất viện về nhà.

Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo địa phương, sau khi ăn cơm xong, nhóm học sinh ra khu vực bên ngoài trường chơi. Do tò mò khi thấy cây lạ, các em đã ăn phải lá ngón – loại lá có độc tính cao.

Khi trở lại trường nghỉ ngơi, một học sinh xuất hiện biểu hiện ngộ độc. Phát hiện sự việc, nhà trường phối hợp với lực lượng chức năng đưa các em đến Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, một em đã tử vong, các em còn lại được cấp cứu kịp thời, sức khỏe ổn định và đã xuất viện.

“Ghi nhận ban đầu, các cháu do hiếu kỳ, thấy cây lạ nên ăn phải lá ngón”, lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn thông tin.

Hiện nguyên nhân chính thức của vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, xác minh, làm rõ.

Sau sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình học sinh tử vong. Đồng thời, địa phương tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân và học sinh về nguy cơ ngộ độc do ăn phải các loại cây, lá độc trong tự nhiên, nhằm ngăn ngừa những vụ việc tương tự.