Vụ nhân viên y tế bị hành hung tại Khoa Cấp cứu: UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo 'nóng'

Chiều 2/6, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh rà soát toàn diện quy trình khám bệnh, chữa bệnh, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các đơn vị.

Hình ảnh người đàn ông hành hung nhân viên y tế

Văn bản nêu rõ, việc nhân viên y tế tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An bị người nhà bệnh nhân hành hung là hành vi vi phạm pháp luật cần được xã hội lên án và pháp luật xử lý nghiêm minh. Vụ việc trên đã làm mất trật tự, an toàn bệnh viện, ảnh hưởng đến công tác cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, ảnh hưởng đến tinh thần, sức khoẻ, đe dọa tính mạng, động lực của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế.

Để tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm vụ việc nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Y tế quan tâm, động viên kịp thời sức khỏe, tinh thần của nhân viên y tế và người bệnh bị ảnh hưởng của vụ việc nêu trên; Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh rà soát toàn diện quy trình khám bệnh, chữa bệnh, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các đơn vị.

Liên quan đến sự việc này, TS.BS Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, ngay sau khi nắm được vụ việc, Sở đã báo cáo lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Bộ Y tế. Quan điểm của Bộ trưởng Bộ Y tế cũng như lãnh đạo tỉnh là yêu cầu quyết liệt làm nghiêm, sáng tỏ vụ việc hành hung cán bộ nhân viên y tế trong bệnh viện, để đảm bảo bệnh viện an toàn, lành mạnh.

Nữ điều dưỡng đang được điều trị tại bệnh viện

Lãnh đạo ngành y tế cũng đã trực tiếp đến bệnh viện nắm bắt vụ việc và thăm hỏi, động viên nhân viên y tế trong kíp trực, đặc biệt là nữ điều dưỡng bị hành hung. Rà soát công tác đảm bảo an ninh trong bệnh viện, để có sự chỉ đạo, điều chỉnh công tác đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện này nói riêng và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nói chung.

“Chúng tôi yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt các cán bộ, nhân viên y tế thực hiện tốt y đức, thái độ ứng xử tốt và giải thích đầy đủ cho gia đình bệnh nhân. Cùng với đó, ngành y tế cũng bày tỏ mong muốn người nhà bệnh nhân chia sẻ với môi trường công việc, tính chất công việc, tạo mọi điều kiện để nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất”, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chia sẻ.