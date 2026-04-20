Vụ ngộ độc vì ăn bánh mì: Thêm nhiều người nhập viện

Chiều 20-4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu cho biết bệnh viện tiếp nhận 60 bệnh nhân (có 2 ca đang điều trị ở trung tâm y tế, nâng tổng số ca bị nghi ngộ độc lên đến 62 ca), trong đó có 5 bệnh nhân được xuất viện, 4 trường hợp chuyển tuyến, hiện còn 51 người đang điều trị, sức khỏe cơ bản ổn định.

Các bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì ngộ độc

Theo ghi nhận, phần lớn bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì tại hai cơ sở gồm Quỳnh bakery (khối 4, xã Diễn Châu) và quán bánh mì Quỳnh (xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu).

Các triệu chứng phổ biến gồm nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao. Đáng chú ý, có 5 trường hợp không ăn bánh mì nhưng vẫn có biểu hiện tương tự.

Trước đó, từ ngày 17 đến 18-4, bệnh viện đã tiếp nhận 28 ca với triệu chứng nghi Ngộ độc thực phẩm. Đến ngày 19 và trưa 20-4, tiếp tục ghi nhận thêm 32 ca nhập viện, nâng tổng số lên 60 trường hợp. Các bệnh nhân được điều trị tại nhiều khoa như Truyền nhiễm, Nội, Sản và Nhi.

Liên quan vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế Nghệ An khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân và xử lý vi phạm nếu có.

Để chủ động cấp cứu, điều trị và kiểm soát vụ việc, Sở Y tế Nghệ An đề nghị UBND các xã tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân đã mua, sử dụng bánh mì kẹp thịt tại quán bánh mì Quỳnh trong các ngày 16 và 17-4 theo dõi sức khỏe, kịp thời đến cơ sở y tế gần nhất khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngộ độc.

Tối 19-4, Sở Y tế Nghệ An cũng có văn bản đề nghị những người đã sử dụng bánh mì tại quán Quỳnh bakery và quán bánh mì Quỳnh (xã Diễn Châu) trong thời gian trên chủ động theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế khi có biểu hiện bất thường.