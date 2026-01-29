Vụ nghi thịt bẩn vào hàng loạt trường ở TPHCM: 'Hiệu trưởng bủn rủn tay chân'

Bản thân hiệu trưởng cũng ăn

Sáng 29/1, trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng) - một trong nhiều trường học ở TPHCM sử dụng suất ăn từ đơn vị bị phản ánh, nói nhà trường hết sức bàng hoàng và đau lòng khi đọc thông tin về sự việc.

“Đến sáng nay, báo chí tiếp tục đăng tải tin đơn vị cung cấp suất ăn bị nghi vấn sử dụng thịt trâu đông lạnh thay thế thịt bò. Khi tiếp nhận thông tin này, cá nhân tôi và tập thể nhà trường thực sự rất sốc, gần như bủn rủn tay chân. Trong hơn 2 năm hợp tác, nhà trường luôn thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình theo quy định, từ khâu lựa chọn đơn vị cung cấp đến công tác giám sát chất lượng bữa ăn hằng ngày”, ông Tuấn nói.

Bảo mẫu Trường Tiểu học Tân Quy nhận cơm từ phụ huynh mang đến cho con, sáng 29/1. Ảnh: Anh Nhàn

Vị hiệu trưởng thông tin thêm, hiện mỗi ngày nhà trường tổ chức bán trú cho 1.139 học sinh, với giá mỗi suất ăn (gồm bữa trưa và bữa xế) là 35.000 đồng. Đây là số lượng rất lớn nên công tác lựa chọn nhà cung cấp và giám sát an toàn thực phẩm luôn được nhà trường quan tâm.

Đơn vị cung cấp suất ăn được lựa chọn thông qua quy trình có sự tham gia trực tiếp của phụ huynh học sinh, từ việc khảo sát cơ sở sản xuất, xem xét hồ sơ pháp lý, năng lực, đến bỏ phiếu thống nhất lựa chọn. Trong quá trình cung cấp suất ăn, nhà trường phối hợp với phụ huynh tổ chức giám sát hằng ngày, giáo viên, nhân viên y tế đều ăn thử trước 30 phút trước khi cho học sinh dùng bữa. Các hoạt động kiểm tra, giám sát đều được ghi nhận, công khai để phụ huynh theo dõi.

“Bản thân tôi cũng ăn các suất ăn để kiểm tra. Suốt thời gian qua, tại trường không ghi nhận trường hợp nào ngộ độc thực phẩm hay học sinh nào bị ảnh hưởng sức khỏe do bữa ăn bán trú”, ông Tuấn nói thêm.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng thừa nhận rằng nhà trường chủ yếu căn cứ vào hồ sơ, hóa đơn chứng từ và kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Quy khẳng định, nhà trường sẽ chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn . Từ đây đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, phụ huynh tự chuẩn bị cơm để con ăn bán trú ở trường hoặc có thể đón học sinh về nghỉ trưa rồi chiều đưa con tới trường.

Cũng trong thời gian này, nhà trường sẽ phối hợp với UBND phường và phụ huynh tìm và lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bán trú mới. Dự kiến sau Tết Nguyên đán, nhà trường sẽ tổ chức ăn bán trú trở lại.

"Trong tuần này, chúng tôi sẽ tổ chức đối thoại công khai với phụ huynh để làm rõ sự việc. Trường đang tính đến phương án lựa chọn song song 2 đơn vị cung cấp suất ăn để tránh bị động như trường hợp vừa qua", ông Tuấn nói.

Phụ huynh phẫn nộ

Tương tự, ông Lê Ngọc Phong - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu), xác nhận nhà trường đã tạm ngưng tổ chức bán trú từ hôm nay và đang khẩn trương xây dựng phương án đấu thầu mới để sớm ổn định việc ăn uống cho học sinh.

Rút kinh nghiệm từ sự cố, ông Phong khẳng định nhà trường sẽ siết chặt công tác giám sát ở mức cao nhất. Bên cạnh các hồ sơ pháp lý định kỳ, trường sẽ yêu cầu đơn vị trúng thầu cung cấp đầy đủ chứng từ, hóa đơn đầu vào thực phẩm theo ngày hoặc theo tuần.

“Đây sẽ là điều khoản bắt buộc trong hợp đồng mới, nhằm giúp nhà trường có cơ sở pháp lý để giám sát chặt chẽ hơn, thay vì chỉ dựa vào các giấy phép mang tính chung chung. Trường cũng sẽ ưu tiên lựa chọn đơn vị có cơ sở sản xuất ở gần, với thời gian vận chuyển dưới 1 tiếng để thuận tiện cho việc kiểm tra đột xuất”, ông Phong nhấn mạnh.

Phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận) có mặt để đón con về nhà hoặc đem cơm cho con ăn trưa ở trường, sáng 29/1. Ảnh: Anh Nhàn

Những ngày qua, nhiều phụ huynh ở TPHCM đứng ngồi không yên sau thông tin một đơn vị cung cấp suất ăn bán trú nghi sử dụng thực phẩm bẩn để chế biến thức ăn cho học sinh.

Một phụ huynh có con học lớp 3 tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận) cho biết, sáng 29/1 đã phải sắp xếp công việc để trực tiếp đến trường đón con về sớm. Phụ huynh này không giấu được sự phẫn nộ trước những thông tin được phản ánh.

“Tôi rất buồn, rất lo. Phụ huynh đi làm cả ngày, giao con cho nhà trường mà giờ lại lo ảnh hưởng sức khỏe. Các con đang ở độ tuổi phát triển thể chất, nếu hằng ngày ăn phải thực phẩm bẩn thì ảnh hưởng lâu dài tới tương lai. Đây là hành vi không thể chấp nhận được”, vị phụ huynh nói.

Một phụ huynh khác có con học tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (xin được giấu tên) cũng bày tỏ bức xúc và ân hận khi nhớ lại những biểu hiện bất thường của con trong thời gian qua. Chị cho biết con mình thường than phiền đồ ăn ở trường không ngon, thậm chí có lúc về nhà bị nôn ói nhưng gia đình chỉ nghĩ do hệ tiêu hóa của trẻ yếu.

“Tôi không nghĩ tới việc thực phẩm bẩn. Đến khi xem thông tin phản ánh thì thực sự sốc. Vừa thương các học sinh, vừa phẫn nộ trước hành vi gian dối như vậy. Mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc để trả lại sự an tâm cho phụ huynh”, nữ phụ huynh bức xúc bày tỏ.