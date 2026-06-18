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Vụ nghi ông bà nội đánh cháu 4 tuổi thô bạo: Người mẹ lên tiếng kể nỗi khổ

Lam Giang (Tổng hợp)
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Người mẹ cho hay, ngày 16/6 chị về thăm con nhưng gia đình bên nội không đồng ý cho gặp.

Nghi vấn ông bà nội đánh cháu 4 tuổi thô bạo, xảy ra tại xã Dang Kang, tỉnh Đắk Lắk đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Được biết, người đăng tải thông tin lên mạng xã hội, tố cáo sự việc là chị Trương Thị Lệ (36 tuổi, trú xã Dang Kang) - mẹ của cháu bé trong clip.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ Online, chị Lệ cho biết chị và chồng đã ly hôn từ cuối năm ngoái, cả 2 có 2 con chung. Sau ly hôn, theo phán quyết của tòa án, chị Lệ nuôi 1 bé 2 tuổi còn bé trai 4 tuổi sống cùng ông bà nội và bố.

Người phụ nữ kể, hôm 16/6 vừa qua, chị ghé về nhà chồng cũ thăm con nhưng gia đình bên nội không đồng ý cho chị gặp con, đồng thời nhiều lần yêu cầu chị rời đi.

Theo lời người mẹ, khi con trai đang ngồi trong lòng mẹ được ít phút thì ông H. - bố chồng cũ của chị Lệ kéo đứa bé ra. Bé liên tục khóc, gọi mẹ và muốn lại gần nhưng bị giữ lại. Sau đó, giữa chị lệ và bố chồng cũ có xảy ra lời qua tiếng lại.

Vụ nghi ông bà nội đánh cháu 4 tuổi thô bạo: Người mẹ lên tiếng kể nỗi khổ - Ảnh 1.

Clip ghi lại hình ảnh cháu bé bị bạo hành thô bạo.

Nội dung trong đoạn clip cho thấy, ông bà cố giữ chặt chân bé trai, không cho lại gần mẹ. Ông bà yêu cầu bé nín khóc nhưng bé không nín mà vẫn tiếp tục gọi mẹ, sau đó dùng tay đánh về phía bà nội. Lúc này, bà của cháu bé nổi giận, dùng tay liên tục tát vào mặt, đánh vào tay, chân cháu bé, đẩy cháu nằm xuống nệm và buông lời mắng mỏ. Bị đánh, cháu bé hoảng loạn, liên tục khóc và gọi mẹ.

Chứng kiến con bị đánh, chị Lệ rất đau lòng nhưng cố gắng kiềm chế, dùng điện thoại ghi hình làm bằng chứng để trình báo cơ quan chức năng. Người mẹ bày tỏ mong các cơ quan chức năng can thiệp để con được sống trong môi trường giáo dục phù hợp, không bị bạo lực.

Thông tin trên báo VTC News, lãnh đạo xã Dang Kang cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc. Kết quả sẽ được thông tin khi cơ quan chức năng có kết luận chính thức.

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