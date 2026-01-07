Vụ Nestlé thu hồi sữa công thức trẻ em SMA, BEBA và NAN tại 25 quốc gia: Loạt hiệu thuốc gỡ bỏ sản phẩm

Nestle Hong Kong (Trung Quốc) xin lỗi

Nestle Hong Kong đã lên tiếng xin lỗi các bậc phụ huynh vì những lo lắng và bất tiện có thể phát sinh, đồng thời cho biết đến thời điểm hiện tại, công ty chưa ghi nhận bất kỳ báo cáo nào về trường hợp trẻ em gặp vấn đề sức khỏe liên quan đến các sản phẩm bị thu hồi.

Theo cơ quan an toàn thực phẩm Hong Kong, Nestle đã chủ động triển khai đợt thu hồi mang tính phòng ngừa đối với một số lô sữa công thức dành cho trẻ em được phân phối tại một số khu vực ở châu Âu. Nguyên nhân là do một số nguyên liệu thô có khả năng chứa các chất có nguồn gốc từ vi khuẩn Bacillus cereus, một loại vi sinh vật có thể gây rối loạn tiêu hóa.

Chỗ trống trên kệ của một hiệu thuốc ở Causeway Bay. Hiệu thuốc này đã ngay lập tức gỡ bỏ những hộp sữa công thức Nestle dành cho trẻ em sau khi được thông báo về việc thu hồi sản phẩm. Ảnh: Susan Su/ SCMP

Phóng viên đã khảo sát 6 hiệu thuốc tại khu Causeway Bay vào ngày thứ Tư, nơi đang bày bán các sản phẩm sữa công thức cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ của Nestle. Một nhân viên cho biết đại diện của Nestle đã đến vào ngày 6/1 để thu hồi các lô sản phẩm bị ảnh hưởng, trong khi các dòng sản phẩm khác của hãng vẫn tiếp tục được bày bán.

Tại một hiệu thuốc khác trong khu vực, nhân viên cho biết cơ sở này đã ngay lập tức gỡ bỏ 7 hộp sữa công thức của Nestle khỏi kệ sau khi nhận được thông tin về đợt thu hồi. Một nhân viên tên Kit, ngoài 20 tuổi, chia sẻ rằng anh chỉ mới lướt qua tin tức vào buổi sáng và chưa nhận được hướng dẫn chính thức. Sau khi được thông báo thêm, anh đã chủ động tháo toàn bộ sản phẩm xuống kệ dù kiểm tra cho thấy không hộp nào thuộc lô bị ảnh hưởng.

“Dù có thuộc lô thu hồi hay không, tôi vẫn tạm thời gỡ hết xuống để tránh rắc rối,” Kit nói, đồng thời cho biết hiệu thuốc sẽ chờ thông báo chính thức từ nhà cung cấp của Nestle.

Đợt thu hồi lần này liên quan đến 21 lô sản phẩm thuộc dòng NAN của Nestle, bao gồm NAN PRO 3 BL 2 HMO (800g), cùng với một số sản phẩm của Wyeth Nutrition như Illuma HA 3 BL 2 HMO (800g). Giá bán của các sản phẩm này có thể lên tới 545 đô la Hong Kong (khoảng 1,8 triệu đồng) mỗi hộp.

Nan PRO 3 BL 2 HMO (800g)

Trước đó vào ngày 6/1, Nestle xác nhận đã triển khai thu hồi tự nguyện một số lô sữa NAN được bán tại Hong Kong và trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới. Công ty nhấn mạnh chưa ghi nhận bất kỳ ca bệnh nào liên quan, song vẫn quyết định hành động thận trọng nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Nestle khuyến cáo phụ huynh ngừng cho trẻ sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi và liên hệ đường dây nóng chăm sóc khách hàng để được hoàn tiền. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, khi gọi vào đường dây nóng này hơn chục lần, cuộc gọi liên tục trong tình trạng bận hoặc không thể kết nối.

Khi liên hệ với một số đường dây hỗ trợ khách hàng khác được đăng tải trên website của công ty, nhân viên tổng đài cho biết họ chỉ có thể tiếp nhận thông tin liên hệ của khách hàng, còn các thắc mắc cụ thể về sự việc sẽ được chuyển cho bộ phận chuyên trách phản hồi sau.

Một bà nội trợ ngoài 30 tuổi, họ Cheung, cho biết bà đã cho con hai tuổi sử dụng sữa công thức của Nestle từ khi mới sinh và hiện vẫn còn 4 hộp sữa ở nhà. Dù vậy, bà không có ý định đổi sang thương hiệu khác hay bỏ số sữa còn lại, bởi con bà không gặp bất kỳ triệu chứng bất thường nào trong suốt thời gian qua.

“Đây chỉ là một đợt thu hồi mang tính phòng ngừa,” bà Cheung chia sẻ. “Nếu mối đe dọa sức khỏe thực sự nghiêm trọng, tôi tin rằng các cơ quan chức năng đã có biện pháp cứng rắn hơn.”

Nestlé thu hồi sữa bột tại 25 quốc gia

Cũng trong ngày 6/1, Nestle cho biết rằng tập đoàn này đang tiến hành thu hồi một số lô sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ sơ sinh chủ lực, bao gồm các dòng SMA, BEBA và NAN, tại nhiều quốc gia châu Âu do lo ngại nguy cơ nhiễm một loại độc tố có thể gây buồn nôn và nôn mửa.

Nestle đã thu hồi các lô sản phẩm SMA, BEBA và NAN tại nhiều quốc gia bao gồm Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Italy, Na Uy, Thụy Sĩ và Anh, đồng thời cảnh báo về khả năng tồn tại của cereulide, một loại độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra.

Nestlé thu hồi sữa bột tại nhiều quốc gia

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh cho biết độc tố này khó bị vô hiệu hóa hoặc phá hủy bằng cách nấu chín, sử dụng nước sôi hay trong quá trình pha sữa cho trẻ. Nếu bị tiêu thụ, độc tố có thể gây khởi phát triệu chứng rất nhanh, bao gồm buồn nôn, nôn mửa hoặc đau quặn bụng.

Trong khi đó, Cơ quan An toàn Thực phẩm Na Uy cho rằng vụ việc không gây ra rủi ro sức khỏe cấp tính. Bộ Y tế Áo cho biết đợt thu hồi này ảnh hưởng đến hơn 800 sản phẩm đến từ hơn 10 nhà máy của Nestle và được xem là đợt thu hồi sản phẩm lớn nhất trong lịch sử của tập đoàn. Tuy nhiên, người phát ngôn của Nestle cho biết không thể xác nhận các con số này.

Nestle đã công bố danh sách số lô của các sản phẩm được bán tại nhiều quốc gia không nên sử dụng và cho biết đang nỗ lực giảm thiểu tối đa nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Công ty cũng xác nhận đã xác định được nguy cơ tiềm ẩn tại một nhà máy của mình ở Hà Lan.

Việt Nam yêu cầu rà soát, ngừng kinh doanh nếu lưu hành lô sữa bột trẻ sơ sinh Nestlé chứa độc tố

Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi trực tiếp tới Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, trụ sở tại Lầu 5, Empress Tower (138–142 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh), yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, rà soát liên quan đến hai dòng sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh nói trên.

Cụ thể, Nestlé Việt Nam được yêu cầu rà soát toàn bộ hồ sơ đăng kí bản công bố, tự công bố đối với các sản phẩm sữa bột trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino. Doanh nghiệp phải báo cáo chi tiết về tình hình nhập khẩu, số lượng sản phẩm đã bán ra thị trường, số lượng còn tồn kho, cũng như đề xuất phương án xử lý đối với các lô sản phẩm nếu có nhập khẩu vào Việt Nam.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Nestlé Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên về Cục trước ngày 10/1/2026 để kịp thời đánh giá nguy cơ và có biện pháp quản lí phù hợp, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm đối tượng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Cơ quan quản lí khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng khi mua các sản phẩm sữa bột nhập khẩu qua đường xách tay hoặc trên các nền tảng thương mại điện tử, ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đã được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện sản phẩm nghi ngờ thuộc diện thu hồi, người dân cần ngừng sử dụng và thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lí kịp thời.

Nguồn: SCMP, Reuters