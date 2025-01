Vụ nam thanh niên tử vong tại cơ sở massage: Bác sĩ chỉ ra 4 nguy cơ, số 3 nhiều người hay mắc

Chiều 11/1, lực lượng chức năng thành phố Thuận An (Bình Dương) đã có mặt tại một cơ sở massage trên địa bàn phường An Phú để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân tử vong của nam thanh niên.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, công an địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra. Thanh niên tử vong là nam giới, khoảng dưới 30 tuổi, chưa xác định được danh tính.

Qua khám nghiệm bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân dẫn tới tử vong của nạn nhân có thể là do đột quỵ. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ – theo thông tin trên Báo Tiền Phong.

Nguy cơ đột quỵ sau khi massage

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Thành viên Hội mạch máu Việt Nam, cho biết với những người bị đột quỵ sau khi massage thì rất có thể là do đã mắc sẵn những yếu tố nguy cơ từ trước mà không được tầm soát, chẳng hạn như:

- Nạn nhân bị dị dạng mạch máu bẩm sinh nhưng không phát hiện: Khi massage, một số cơ sở sẽ áp dụng liệu pháp có tính nóng, tăng nhiệt độ phòng. Điều này có thể gây tăng huyết áp và dẫn tới vỡ khối dị dạng ở những người bị dị dạng mạch máu bẩm sinh, từ đó tăng nguy cơ xảy ra xuất huyết não và tử vong.

- Nạn nhân mắc bệnh lý tim mạch bẩm sinh nhưng không được tầm soát: Với những người mắc bệnh lý tim mạch bẩm sinh, những tác động lực khi massage có thể khiến bệnh tim khởi phát và dẫn tới tử vong.

- Nạn nhân uống rượu trước khi thực hiện massage: Nhiều người có thói quen đi massage sau khi uống rượu với mong muốn "giải rượu". Tuy nhiên, theo bác sĩ Mạnh, massage sau khi uống rượu có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, do sau khi uống rượu huyết áp sẽ tăng cao.

Ngoài ra, massage kết hợp với nhiều liệu pháp, bao gồm các động tác day ấn mạnh, xoa bóp khiến cho tĩnh mạch nóng và giãn ra gây tăng huyết áp đột ngột. Cộng với việc sau khi uống rượu, máu bị cô đặc, có thể hình thành các cục máu đông. Nếu massage không đúng cách và tác dụng lực ấn quá mạnh vào đường đi của mạch máu có thể gây tổn thương thành mạch, hình thành huyết khối. Khi huyết khối đã hình thành, nó sẽ tiếp tục phát triển và trôi theo chiều của dòng chảy tĩnh mạch, có thể gây tắc mạch và tăng nguy cơ đột quỵ.

- Nạn nhân có các mảng xơ vữa trong lòng mạch máu: Với những người có mảng xơ vữa trong lòng mạch, quá trình xoa bóp có thể khiến lớp nội mô của mạch máu bị tổn thương, từ đó gây vỡ các mảnh xơ vữa. Các mảnh vỡ nhỏ này nổi lên theo dòng máu và hình thành cục máu đông, làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Ảnh minh hoạ.

Theo bác sĩ Mạnh, massage là một phương pháp điều trị tốt trong Y học cổ truyền, tuy nhiên, việc này cần phải được thực hiện bởi các kỹ thuật viên có chuyên môn. Người thực hiện massage nếu không được đào tạo bài bản có thể sẽ bấm huyệt sai và có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe của người sử dụng dịch vụ.

Khuyến cáo từ chuyên gia

Bác sĩ Mạnh cho hay, trong dịp cuối năm như hiện nay, bác sĩ cũng thường tiếp nhận những ca mắc đột quỵ do thực hiện massage sau khi uống rượu bia. Tuy nhiên, rất may là các bệnh nhân đều được phát hiện sớm, được can thiệp kịp thời nên không để lại di chứng.

Để phòng ngừa đột quỵ xảy ra sau khi uống rượu dịp cuối năm, bác sĩ Mạnh khuyến cáo:

- Mọi người không nên đi massage, xông hơi sau khi uống rượu vì có thể tăng nguy cơ đột quỵ, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

- Sau khi uống rượu, mọi người không nên hoạt động thể lực mạnh.

- Không nên đi tắm sau khi uống rượu vì việc tiếp xúc với nhiệt độ tăng giảm đột ngột (nhiệt độ môi trường vào mùa đông, nhiệt độ nước) có thể gây cảm lạnh, liệt mặt hoặc thậm chí là đột quỵ.