Vu Lan báo hiếu - Tặng cha mẹ bữa cơm trọn vị, nụ cười trọn vẹn

Ở tuổi ngoài 50, chú Dưỡng bắt đầu gặp nhiều vấn đề về răng miệng. Toàn bộ răng hàm trên hỏng nặng, nhiều răng hàm dưới sâu liên tiếp khiến gương mặt bị móm, hóp lại trông thiếu sức sống và việc ăn uống trở nên rất khó khăn. Chú kể rằng có nhiều món muốn ăn nhưng không thể nhai, tình trạng này kéo dài khiến cơ thể gầy yếu đi, dạ dày bị ảnh hưởng và sức khỏe suy giảm rõ rệt. Vì hàm răng hỏng nên cũng ngại giao tiếp, ít cười và mất tự tin khi gặp gỡ mọi người xung quanh.

Thấy bố khổ sở vì hàm răng hỏng gần như toàn bộ, ăn uống khó khăn và sức khỏe ngày càng giảm sút, các con của chú Dưỡng rất lo lắng. Sau nhiều lần bàn bạc và cân nhắc, đã quyết định dành tặng bố món quà đặc biệt là trồng răng Implant. Tìm hiểu từ người quen và tham khảo nhiều nguồn thông tin, cả nhà lựa chọn Khoa Răng Hàm Mặt Hồng Ngọc. Điều khiến mọi người tin tưởng chính là đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao cùng quy trình thăm khám, điều trị rõ ràng, minh bạch, mang lại cảm giác an tâm ngay từ những bước đầu tiên.

Khi tiếp nhận trường hợp của chú, bác sĩ tại Răng Hàm Mặt Hồng Ngọc tiến hành thăm khám kỹ lưỡng, chụp phim và phân tích chi tiết tình trạng răng miệng. Dựa trên kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ lập phác đồ điều trị cá nhân hóa và chỉ định phục hồi toàn bộ hàm trên bằng kỹ thuật Implant All on 6. Đây được xem là giải pháp tối ưu cho tình trạng mất răng toàn hàm mà chú Dưỡng đang gặp phải, giúp khôi phục ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ gương mặt. Quá trình điều trị diễn ra thuận lợi và an toàn. Chỉ sau gần hai tháng phục hồi với hàm răng mới, chú Dưỡng đã có lại hàm răng chắc khỏe, đều đẹp và khả năng ăn nhai trở lại bình thường.

Tình trạng răng sau khi trồng răng Implant chú Hà Văn Dương

Chú vui vẻ kể rằng trước đây chỉ ăn được cháo và cơm nát, giờ thì có thể ăn rau xào, cơm, thậm chí cả những món cứng hơn. Sức khỏe cải thiện rõ rệt, chú đã tăng thêm 2kg. Người ngoài nhìn thấy đều khen hàm răng đẹp hơn cả hồi chưa hỏng, còn vợ chú thì bảo: "Anh có bộ răng đẹp trai quá". Các con cũng mừng vì bố khỏe mạnh, tự tin và vui vẻ hơn trước.

Câu chuyện của chú Hà Văn Dưỡng cho thấy trồng răng Implant không chỉ giúp khôi phục răng đã mất mà còn là món quà để con cái gửi gắm sự quan tâm tới cha mẹ. Một hàm răng chắc khỏe mang lại bữa cơm trọn vị, nụ cười rạng rỡ và một tuổi già an vui.

Chính vì thế, mà vào mỗi mùa Vu Lan, Răng Hàm Mặt Hồng Ngọc lại tấp nập hơn thường lệ. Niềm hạnh phúc rạng rỡ của các bậc cha mẹ khi được con cái trao tặng món quà là trồng răng Implant đã trở thành hình ảnh quen thuộc, minh chứng cho giá trị của một món quà báo hiếu thiết thực và bền lâu.

Sự tin tưởng mà nhiều gia đình dành cho Răng Hàm Mặt Hồng Ngọc xuất phát từ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, có chứng chỉ cấy ghép Implant và trực tiếp thăm khám, tư vấn cũng như xây dựng phác đồ cá nhân hóa cho từng khách hàng. Toàn bộ ca điều trị được hỗ trợ bởi hệ thống thiết bị hiện đại, vật liệu Implant nhập khẩu chính hãng đạt chứng nhận FDA an toàn. Các ca phẫu thuật đều diễn ra trong phòng tiểu phẫu vô khuẩn, tuân thủ quy trình 6 bước chuẩn quốc tế. Thông tin về bác sĩ, chi phí và kết quả luôn minh bạch, rõ ràng để khách hàng và gia đình an tâm.

Với khách hàng trung niên và cao tuổi, việc thăm khám và đánh giá sức khỏe tổng thể càng được chú trọng. Nếu có bệnh lý nền như huyết áp, tiểu đường hay tim mạch, bác sĩ sẽ phối hợp hội chẩn liên chuyên khoa để đảm bảo an toàn trước khi điều trị. Bên cạnh chuyên môn vững vàng và kinh nghiệm nhiều ca thành công, các bác sĩ cũng đặc biệt quan tâm đến yếu tố tâm lý, thường xuyên trò chuyện và giải thích rõ ràng để khách hàng bớt lo lắng. Chỉ khi tinh thần thoải mái và thể chất sẵn sàng, quá trình cấy ghép mới được tiến hành, giúp kết quả phục hồi chắc chắn và lâu dài.

Khách hàng tại Răng Hàm Mặt Hồng Ngọc còn được chăm sóc chu đáo bởi đội ngũ điều dưỡng và trợ lý bác sĩ theo sát trong suốt hành trình trước, trong và sau điều trị. Không gian thăm khám thoáng sạch, dịch vụ thân thiện, gần gũi như người nhà giúp cô chú thêm an tâm và thoải mái.

Khách hàng yên tâm điều trị với sự đồng hành tận tình từ bác sĩ tại Răng Hàm Mặt Hồng Ngọc

Bên cạnh việc thăm khám và điều trị, Răng Hàm Mặt Hồng Ngọc thường xuyên tổ chức các buổi Talkshow chuyên đề để khách hàng hiểu rõ hơn về Implant trước khi quyết định. Ngày 22/08/2025, khoa Răng Hàm Mặt Bệnh Viện Hồng Ngọc sẽ tổ chức Talkshow online "Trồng răng Implant: Vẹn tròn vị ngon" với sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm. Chương trình không chỉ mang đến những chia sẻ thực tế, giải đáp chi tiết về quy trình và các lưu ý để ca điều trị diễn ra an toàn, bền đẹp, mà còn là dịp để con cái tìm cho cha mẹ một giải pháp phục hình răng vững chắc, giúp cha mẹ ăn ngon, sống khỏe và giữ trọn nụ cười trong từng khoảnh khắc sum vầy bên con cháu.

Talkshow Online "Trồng răng Implant: Vẹn tròn vị ngon"