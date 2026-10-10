HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ kiện hàng tỷ USD không ngăn cản Đức mua thêm 4 tàu khu trục MEKO A-200 DEU

Bạch Dương
|

Đức đã đồng ý đặt mua các tàu khu trục MEKO A-200 DEU (F128) để tham gia vào các hoạt động chống tàu ngầm thay cho lớp F126 bị hủy bỏ.

Bất chấp những thách thức và phản đối pháp lý, Đức sẽ mua thêm 4 tàu khu trục loại MEKO A-200 DEU (F128) theo hình thức đặt hàng riêng.

Theo Bộ Quốc phòng nước này, kinh phí cho việc mua sắm đã được Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức phê duyệt.

Điều này nâng tổng số tàu thuộc lớp được đặt hàng cho Hải quân Đức lên 8 chiếc, đúng như kế hoạch ban đầu. Ngành công nghiệp đóng tàu cam kết sẽ bàn giao chiếc khu trục hạm đầu tiên vào năm 2029.

Nhìn chung, tàu MEKO A-200 DEU sẽ được sử dụng để thực hiện các nghĩa vụ của Đức đối với NATO, bao gồm cả trong tác chiến chống tàu ngầm. Đáng chú ý là lớp khu trục hạm này hoàn toàn đáp ứng các nhiệm vụ được giao.

Câu chuyện về tiền thân của nó - chiếc F126 do công ty Damen của Hà Lan chế tạo, cũng được đề cập. Ở đây, Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh đã phát hiện ra những vi phạm trong quá trình thực hiện dự án, vì vậy sau khi tiến hành đánh giá toàn diện, chính phủ đã quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu.

Tàu khu trục MEKO A-200.

Tờ Defense Express lưu ý các chi tiết về vụ kiện của Damen chống lại Đức liên quan đến việc hủy bỏ hợp đồng đóng tàu khu trục F126 chỉ mới được công bố gần đây. Nhưng hiện tại, Quốc hội Đức đã phê duyệt toàn bộ kế hoạch đóng tàu từ một nhà cung cấp khác.

Ủy ban ngân sách đã phê duyệt 4 chiếc MEKO A-200 DEU (F128) đầu tiên vào tháng 7/2026. Vào thời điểm đó, có một lựa chọn cho 4 chiếc nữa, nhưng chúng không được phê duyệt ngay do rủi ro gia tăng, và cũng có thể được chế tạo với sự tham gia không chỉ của TKMS mà còn các công ty khác đã tham gia vào công việc chế tạo F126.

Những công cụ bổ sung để kiểm soát việc thực hiện dự án, chẳng hạn như báo cáo định kỳ và phê duyệt mọi thay đổi với Ủy ban ngân sách cũng đã được triển khai. Bằng cách này, họ muốn tránh lặp lại thất bại.

Theo thông tin từ các nguồn mở cho hay, những chiếc MEKO A-200 DEU sẽ có lượng giãn nước đầy tải khoảng 4.000 tấn, nhưng cấu hình chính xác vẫn chưa được biết. Tuy nhiên, một thỏa thuận đã được ký kết với công ty Saab của Thụy Điển về việc cung cấp radar và nhiều thiết bị khác.

Theo Defense Express

Sau “Vịnh America”, ông Trump lại muốn đổi tên một thứ quen thuộc: Ai dùng từ cũ "đều là KẺ THÙ!"

Tags

đức

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

01:55
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại