Vụ kiện hàng tỷ USD không ngăn cản Đức mua thêm 4 tàu khu trục MEKO A-200 DEU

Đức đã đồng ý đặt mua các tàu khu trục MEKO A-200 DEU (F128) để tham gia vào các hoạt động chống tàu ngầm thay cho lớp F126 bị hủy bỏ.

Bất chấp những thách thức và phản đối pháp lý, Đức sẽ mua thêm 4 tàu khu trục loại MEKO A-200 DEU (F128) theo hình thức đặt hàng riêng.

Theo Bộ Quốc phòng nước này, kinh phí cho việc mua sắm đã được Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức phê duyệt.

Điều này nâng tổng số tàu thuộc lớp được đặt hàng cho Hải quân Đức lên 8 chiếc, đúng như kế hoạch ban đầu. Ngành công nghiệp đóng tàu cam kết sẽ bàn giao chiếc khu trục hạm đầu tiên vào năm 2029.

Nhìn chung, tàu MEKO A-200 DEU sẽ được sử dụng để thực hiện các nghĩa vụ của Đức đối với NATO, bao gồm cả trong tác chiến chống tàu ngầm. Đáng chú ý là lớp khu trục hạm này hoàn toàn đáp ứng các nhiệm vụ được giao.

Câu chuyện về tiền thân của nó - chiếc F126 do công ty Damen của Hà Lan chế tạo, cũng được đề cập. Ở đây, Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh đã phát hiện ra những vi phạm trong quá trình thực hiện dự án, vì vậy sau khi tiến hành đánh giá toàn diện, chính phủ đã quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu.

Tàu khu trục MEKO A-200.

Tờ Defense Express lưu ý các chi tiết về vụ kiện của Damen chống lại Đức liên quan đến việc hủy bỏ hợp đồng đóng tàu khu trục F126 chỉ mới được công bố gần đây. Nhưng hiện tại, Quốc hội Đức đã phê duyệt toàn bộ kế hoạch đóng tàu từ một nhà cung cấp khác.

Ủy ban ngân sách đã phê duyệt 4 chiếc MEKO A-200 DEU (F128) đầu tiên vào tháng 7/2026. Vào thời điểm đó, có một lựa chọn cho 4 chiếc nữa, nhưng chúng không được phê duyệt ngay do rủi ro gia tăng, và cũng có thể được chế tạo với sự tham gia không chỉ của TKMS mà còn các công ty khác đã tham gia vào công việc chế tạo F126.

Những công cụ bổ sung để kiểm soát việc thực hiện dự án, chẳng hạn như báo cáo định kỳ và phê duyệt mọi thay đổi với Ủy ban ngân sách cũng đã được triển khai. Bằng cách này, họ muốn tránh lặp lại thất bại.

Theo thông tin từ các nguồn mở cho hay, những chiếc MEKO A-200 DEU sẽ có lượng giãn nước đầy tải khoảng 4.000 tấn, nhưng cấu hình chính xác vẫn chưa được biết. Tuy nhiên, một thỏa thuận đã được ký kết với công ty Saab của Thụy Điển về việc cung cấp radar và nhiều thiết bị khác.