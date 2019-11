Vũ khí nào của Trung Quốc được so với 'siêu' ngư lôi hạt nhân Poseidon Nga?

Nhìn từ bên ngoài, thiết bị lặn không người lái (UUV) này cùng "đẳng cấp" với thiết bị lặn do Anh và Mỹ chế tạo. Trên phương diện năng lực, HSU001 hoàn toàn có thể hỗ trợ Hải quân Trung Quốc, tương đương với năng lực tác chiến dưới nước của Hạm đội Anh, Mỹ.

"Nếu như HSU001 không phải là mô hình trưng bày, tôi cho rằng nhiệm vụ của thiết bị này chỉ là thu thập thông tin tình báo dưới nước.

HSU001 dài khoảng 4,5 m, so với các UUV lớn ở các quốc gia khác, nó có thể không đủ lớn để mang theo vũ khí như ngư lôi", chuyên gia Bryan Clark thuộc Trung tâm đánh giá ngân sách và chiến lược Washington (Center for Strategic and budget assessment) nói.

UUV HSU001 được Trung Quốc "trưng bày" ở Lễ duyệt binh vừa qua đang thu hút sư chú ý của chuyên gia quân sự các nước. Nguồn: Sina

Đáng chú ý, một số chuyên gia quốc phòng Mỹ suy đoán rằng liệu UUV HSU001 của Trung Quốc sẽ giống với UUV Poseidon của Nga, có thể mang đầu đạn hạt nhân ở vùng biển sâu và trở thành một trong những "sát thủ" của tàu sân bay.

Sau khi ẩn nấp sẽ tiến hành kích nổ đầu đạn hạt nhân hoặc thuốc nổ để tiêu diệt tàu sân bay. Măc dù hiện chưa rõ tính năng của UUV HSU001 ra sao, tuy nhiên, việc chế tạo thành công UUV loại này đánh dấu bước đột phá của ngành công nghiệp chế tạo trang thiết bị quân sự của Trung Quốc.

Cũng có đánh giá cho rằng, UUV HSU001 là thiết bị lặn đa năng, có thể tiến hành nghiên cứu đáy biển, phối hợp chống ngầm, tấn công tàu mặt nước, có thể cho rằng UUV này là "thiết bị cảnh giới tàu ngầm".

Ngoài ra, một số chuyên gia cho rằng kích thước của UUV HSU001 có thực sự lớn giống như đã "trình làng" hay không và đã đặt dấu hỏi về tính năng của thiết bị này.

Một số chuyên gia Mỹ suy đoán HSU001 liệu có phải là "Poseidon phiên bản Trung Quốc"? Nguồn: Sina

Hiện, các tổ chức nghiên cứu khoa học quân sự trên toàn thế giới đang nỗ lực phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo và nếu công nghệ này được tích hợp thành công vào phòng thủ an ninh, chắc chắn sẽ làm cho hoạt động chiến đấu thông minh và hoạt động không người lái trong tương lai bước sang một trang sử mới.

UUV thực hiện trinh sát dưới biển trong tương lai và sẽ đóng một vai trò rất lớn trong việc cảnh giới và phối hợp chống tàu ngầm.

Trên thực tế, khi triển khai các UUV trong tường hợp cần thiết, có thể mang lại hiệu quả cao trong công tác chống tàu ngầm. Do kích thước của UUV nhỏ hơn nhiều so với tàu ngầm hạt nhân, tiếng ồn phát ra dưới đáy biển cũng rất nhỏ, điều này làm cho các hệ thống sonar của đối phương trở nên vô dụng.

Nếu kích thước thật của UUV HSU001 giống như kích thước được công bố vào ngày 1/10, thì nhiệm vụ của tàu lặn UUV này sẽ là trinh sát dưới nước và thu thập thông tin tình báo.

Sau khi triển khai UUV như vậy ở khu vực lân cận, hoạt động trong thời gian dài sẽ cho phép Trung Quốc thu thập thông tin tình báo về các hoạt động của tàu ngầm Mỹ đóng tại Nhật Bản.

HSU001 sẽ làm gia tăng khả năng chống ngầm của Trung Quốc. Nguồn: Sina

Về ngoại hình, các UUV hiện đang được phát triển ở Mỹ và Anh lớn hơn nhiều so với HSU001. Nguyên nhân của điều này là do Mỹ và Anh cần bố trí UUV ở các khu vực xung đột tiềm năng, việc lớn hơn sẽ cho phép UUV của Mỹ và Anh có thể mang theo nhiều vũ khí hơn.

Theo kế hoạch, từ năm 2020 đến năm 2024, Hải quân Mỹ sẽ chi 4 tỷ USD để mua 9 UUV và 10 tàu chiến mặt nước không người lái. Có thể thấy rằng các hoạt động của phương tiện không người lái trên mặt nước và dưới nước đã trở thành phương tiện quan trọng cho tương lai của Hải quân Mỹ.

Hải quân Mỹ đang có kết hoạch phát triển UUV siêu lớn, dài khoảng 15 m. Nguồn: Sina

Tháng 4/2019, Bộ Quốc phòng Anh cũng đưa ra gói thầu dự án trị giá 3,3 triệu USD để phát triển UUV của riêng mình. Mục tiêu lớn nhất của dự án là chế tạo một UUV cho Hải quân Anh để giúp hạm đội Anh "lấp đầy chỗ trống" trong công tác trinh sát chống ngầm.

Bộ Quốc phòng Anh yêu cầu trước tháng 6/2019, các ngành công nghiệp phải đưa ra phương án chế tạo một UUV siêu lớn (XLUUV). XLUUV này sẽ thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo dưới nước và hoạt động an ninh hàng hải trên mặt nước; tác chiến chống ngầm.