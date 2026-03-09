Vũ khí được cho là sát hại ông Khamenei đến từ 'không gian': Blue Sparrow của Israel tấn công Iran như thế nào?

Theo tờ Jewish Chronicle (Israel), ít nhất 30 tên lửa đã tấn công khu vực dinh thự của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, bao gồm một số hệ thống tên lửa tiên tiến Blue Sparrow được thiết kế nhằm khiến cho các hệ thống phòng không cực kỳ khó đánh chặn.

Jewish Chronicle đưa tin, Israel đã sử dụng loại vũ khí đạn đạo phóng từ máy bay phản lực này - thường được mô tả là "tên lửa từ không gian" vì quỹ đạo mà nó đi theo trước khi bắn trúng mục tiêu.

Một máy bay chiến đấu F-15 của Israel mang tên lửa Blue Sparrow. Nguồn: IAF

Tên lửa Blue Sparrow được sản xuất bởi công ty công nghệ quốc phòng Rafael Advanced Defence Systems (Israel). Chúng có tầm hoạt động ước tính khoảng 2.000 km và nặng khoảng 1,9 tấn. Khi được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2013, hệ thống này chủ yếu được dự kiến sử dụng như một tên lửa mục tiêu để thử nghiệm mạng lưới phòng không. Israel sau đó đã sửa đổi thiết kế để nó có thể hoạt động như một vũ khí tấn công không đối đất có khả năng di chuyển với tốc độ cực cao.

Một trong những đặc điểm nổi bật của tên lửa Blue Sparrow là quỹ đạo bay của nó. Theo Jewish Chronicle, tên lửa này được phóng từ một máy bay phản lực F-15 của Không quân Israel, bay vào không gian trước khi quay trở lại bầu khí quyển Trái đất và nổ tung khi trúng mục tiêu.

Tờ Telegraph (Anh) đưa tin rằng các mảnh vỡ được cho là từ một trong những tên lửa Blue Sparrow - được mô tả là các mảnh hình trụ dài, màu xám - sau đó được tìm thấy ở miền tây Iraq, có khả năng rơi dọc theo đường bay của tên lửa về phía Iran.

Các nhà phân tích quốc phòng cho biết các biến thể của hệ thống tên lửa Blue Sparrow đã được điều chỉnh để cho phép máy bay phóng loại vũ khí kiểu đạn đạo này từ khoảng cách xa, cho phép tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt mà không để máy bay tiếp xúc với hệ thống phòng không của đối phương.

Blue Sparrow thuộc họ tên lửa rộng lớn hơn bao gồm các biến thể Black Sparrow và Silver Sparrow. Các hệ thống này ban đầu được thiết kế để mô phỏng các mối đe dọa từ tên lửa Scud của Liên Xô trong quá trình thử nghiệm phòng không.

Khu dinh thự của ông Ali Khamenei ở Tehran, Iran, được nhìn thấy nguyên vẹn vào tháng 2/2025 (trái) và bị phá hủy một năm sau đó (phải). Nguồn: Airbus

Các báo cáo khác về chiến dịch quân sự của Mỹ và Irsrael dẫn đến việc sát hại nhà lãnh đạo chính trị và tinh thần Iran Khamenei cho thấy Israel đã thực hiện một chiến dịch tình báo kéo dài nhiều năm. Là một phần của nỗ lực đó, các đặc vụ Israel bị cáo buộc đã xâm nhập vào các mạng camera giám sát đường phố được chính quyền Iran sử dụng.

Theo thông tin chi tiết được công bố bởi tờ Financial Times (Anh), dữ liệu thu thập được về các vệ sĩ chủ chốt của Iran đã được truyền đến Tel Aviv và các địa điểm ở miền nam Israel. Cơ quan tình báo Mossad của Israel sau đó đã theo dõi hoạt động, địa chỉ và lịch trình của các vệ sĩ này cũng như các quan chức Iran mà họ bảo vệ để xác định cách thức tấn công.