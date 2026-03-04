Quân đội Mỹ đã sử dụng máy bay không người lái "tấn công một chiều" trong các cuộc tấn công vào Iran cuối tuần qua. Tờ Japan Times nhận định, việc lần đầu tiên đội quân hùng mạnh nhất thế giới sử dụng loại vũ khí này trong chiến đấu được xem như một thông điệp gửi đến cả đồng minh và đối thủ.

“Lực lượng đặc nhiệm Scorpion Strike – lần đầu trong lịch sử – đang sử dụng máy bay không người lái tấn công một chiều trong chiến đấu trong Chiến dịch Epic Fury”, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hôm 28/2 trên mạng xã hội X, đề cập đến một lực lượng đặc biệt tham gia vào chiến dịch quân sự chung với Israel nhắm vào các mục tiêu của Iran.

“Những máy bay không người lái giá rẻ này được mô phỏng theo máy bay không người lái Shahed của Iran, hiện đang tiến hành trừng phạt từ phía Mỹ”, CENTCOM viết.

Hình ảnh kèm theo cho thấy máy bay không người lái LUCAS (viết tắt của "Low-cost Unmanned Combat Attack System", tức "Hệ thống tấn công chiến đấu không người lái chi phí thấp") của quân đội Mỹ. Đây là một hệ thống được phát triển từ loại vũ khí bay lượn Shahed-136 của Iran, một số phiên bản của loại vũ khí Iran này đang được Nga sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Ảnh chụp màn hình bài đăng của CENTCOM trên mạng xã hội X

Tờ Japan Times đưa tin, hồi tháng 12/2025, CENTCOM đã thông báo về việc thành lập một phi đội dựa trên máy bay không người lái LUCAS. Loại máy bay không người lái tự hành này có giá thành rẻ hơn nhiều so với các loại tên lửa đắt tiền và cũng đang được Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ thử nghiệm, là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Lầu Năm Góc nhằm đẩy nhanh việc triển khai các loại máy bay không người lái cỡ nhỏ khác nhau trong quân đội Mỹ, coi chúng như các loại vũ khí "tiêu hao" tương tự như đạn, lựu đạn và các loại vũ khí khác.

Trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, việc cả hai phía sử dụng công nghệ này đã làm thay đổi hình thức giao tranh. Sự phổ biến của máy bay không người lái dùng một lần đã giảm thiểu nhu cầu về binh sĩ ở tiền tuyến, nhưng cũng khiến cho những người còn lại trên chiến trường khó tìm được nơi ẩn nấp.

Theo Japan Times, máy bay không người lái LUCAS cũng vừa được phóng thử nghiệm từ một tàu chiến của Mỹ - một động thái phù hợp với chương trình phát triển máy bay không người lái Replicator của Lầu Năm Góc, nhằm mục đích triển khai "hàng nghìn" máy bay không người lái tự hành, cũng như các hệ thống chống máy bay không người lái, trên mọi lĩnh vực.

Một trong những mục tiêu chính của chương trình Replicator là giúp cân bằng ưu thế quân sự vốn có của Trung Quốc về nhân lực và trang thiết bị có người điều khiển, đồng thời ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng vào đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Với việc Bắc Kinh nhanh chóng tăng cường năng lực quân sự, bao gồm cả việc tích hợp vô số hệ thống máy bay không người lái hiệu quả về chi phí, chiến lược sử dụng máy bay không người lái của Mỹ và các đồng minh như những yếu tố nhằm nhân rộng sức mạnh để đối phó với quy mô quân sự của Trung Quốc đang nhanh chóng thu hút sự quan tâm trong giới quân sự.

Một máy bay không người lái LUCAS cất cánh từ boong tàu chiến ven biển USS Santa Barbara trong khi đang hoạt động tại Vịnh Ba Tư vào ngày 16/12/. Ảnh: Quân đội Mỹ

Japan Times đưa tin, Nhật Bản - một đồng minh của Mỹ - cũng đang đầu tư vào công nghệ mang tính đột phá này.

Mới đây, Tokyo đã phê duyệt kế hoạch trị giá 128,7 tỷ yên (830 triệu USD) của Bộ Quốc phòng Nhật Bản để xây dựng "lá chắn máy bay không người lái" - một hệ thống phòng thủ bờ biển nhiều lớp kết hợp cả các phương tiện không người lái và khả năng phòng thủ từ xa nhằm bảo vệ khu vực biên giới phía tây nam của nước này.

Là một phần trong ngân sách quốc phòng kỷ lục 9 nghìn tỷ yên của Nhật Bản cho năm tài chính 2026, hệ thống phòng thủ ven biển đồng bộ, hỗn hợp, tích hợp và tăng cường (SHIELD) sẽ là trụ cột chính trong chiến lược quốc phòng của nước này.

Dự kiến triển khai vào cuối năm tài chính 2027, SHIELD được kỳ vọng sẽ sử dụng số lượng lớn các phương tiện không người lái trên không, trên mặt nước và dưới nước giá rẻ (bao gồm cả các phiên bản dùng một lần) trong toàn bộ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cho cả mục đích trinh sát và tấn công.