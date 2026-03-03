Tạp chí Newsweek (Mỹ) ngày 2.3 đưa tin, một bài đăng trên mạng xã hội X của Nhà Trắng kèm theo một bức ảnh cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo dõi các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran đã lan truyền nhanh chóng, thu hút nhiều nghi vấn trên mạng về những gì dường như là một tấm bảng hiển thị bản đồ chi tiết ở phía sau.

Trên mạng xã hội (MXH), nhiều người đã suy đoán liệu bức ảnh có chứa thông tin nhạy cảm hay không khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang nhanh chóng.

Bức ảnh được Nhà Trắng chia sẻ vào ngày 28.2 kèm theo chú thích "Tổng thống Donald J. Trump giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran: Chiến dịch Epic Fury" nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem.

Chỉ trong vài giờ, các nhà phê bình trực tuyến bắt đầu đặt câu hỏi về quyết định công bố bức ảnh vào thời điểm căng thẳng leo thang, một số người cho rằng nó có thể tiết lộ chi tiết các hoạt động quân sự của Mỹ.

Newsweek đã liên hệ với Nhà Trắng qua email để đề nghị bình luận.

Ảnh chụp màn hình bài đăng của Nhà Trắng trên mạng xã hội X

Tại sao điều đó lại quan trọng?

Theo Newsweek, Mỹ và Israel đang tiến hành Chiến dịch Epic Fury (tạm dịch: Cuồng nộ kinh hoàng), được chính quyền Tổng thống Trump mô tả là một chiến dịch quân sự quy mô lớn và liên tục nhắm vào Iran. Các cuộc tấn công mới nhất đánh dấu một sự leo thang lớn, sau nhiều tuần quan hệ xấu đi và các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Tehran bị đình trệ.

Trong bối cảnh liên quân Mỹ - Israel tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn trên khắp Iran, và Tehran đã trả đũa bằng cách nhắm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực, các vấn đề về an ninh của hoạt động quân sự và việc truyền tải thông tin đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Những điều cần biết

Hình ảnh từ Nhà Trắng cho thấy các quan chức cấp cao đang quây quần quanh một chiếc bàn trong khi các hoạt động quân sự đang diễn ra, phía sau họ là một tấm bảng với bản đồ chi tiết.

Các nhà phê bình trực tuyến cho rằng bản đồ này dường như hiển thị các địa điểm hoặc biểu tượng liên quan đến chiến dịch đang diễn ra. Tuy nhiên, theo Newsweek, hiện chưa có xác nhận độc lập nào cho thấy bản đồ này mô tả vị trí thực tế của các tài sản của Mỹ, thông tin tình báo mật hoặc kế hoạch tác chiến, và Nhà Trắng cũng chưa đưa ra bình luận công khai nào về ý nghĩa của bản đồ này.

Những cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự, hệ thống phòng không, các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), cũng như các lãnh đạo cấp cao của Iran trong những ngày gần đây. Chiến dịch này bao gồm các cuộc tấn công phối hợp từ trên bộ, trên không và trên biển, sử dụng nhiều hệ thống vũ khí khác nhau, bao gồm UAV và tên lửa hành trình.

Chính quyền Tổng thống Trump đã mô tả Chiến dịch Epic Fury là phản ứng cần thiết trước những gì họ cáo buộc là "các mối đe dọa sắp xảy ra" từ Iran, đồng thời cảnh báo rằng các hoạt động quân sự có thể kéo dài nhiều tuần.

Trong khi đó, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa trên khắp khu vực, làm leo thang xung đột.

Phản ứng của cộng đồng mạng

Trên mạng xã hội, bức ảnh bắt đầu bị xem xét.

Giáo sư kiêm nhà báo người Mỹ Adam Cochran bình luận trên X rằng: "Có lẽ nên che lại tấm bảng hiển thị vị trí tài sản của Mỹ và thông tin tình báo về vị trí của địch thủ…".

Ảnh chụp màn hình bài đăng của Adam Cochran trên mạng xã hội X

Nhưng không lâu sau, những người dùng X khác đã phản hồi, chỉ ra rằng thông tin trên tấm bảng khó có thể được xếp vào loại tuyệt mật.

"Bảng đó không phải là tuyệt mật. Mọi đài truyền hình đều biết vị trí của những tài sản đó, bất kỳ quốc gia nào có truy cập vệ tinh đều biết vị trí gần đúng của chúng. Mọi đài truyền hình đều có cùng một bản đồ liệt kê các tài sản trong khu vực", một cư dân mạng bình luận.

Một người khác viết: "Các vị có nhận ra đó chỉ là một bảng chỉ huy chung chung không? Nó không cung cấp bất kỳ thông tin tình báo thực sự hay dữ liệu vị trí cụ thể nào."

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Theo Newsweek, Chiến dịch Epic Fury là một trong những hành động leo thang quân sự quan trọng nhất của Mỹ ở Trung Đông trong nhiều thập kỷ, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Đồng thời, các quan chức Mỹ đã ra tín hiệu rằng các hoạt động quân sự vẫn đang tiếp diễn, và chưa có thời gian biểu rõ ràng cho việc giảm leo thang căng thẳng khi cả hai bên liên tục tấn công.