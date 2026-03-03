Tờ Business Insider (Mỹ) đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết trong một cuộc họp báo rằng, mặc dù hệ thống phòng không của Mỹ đã ngăn chặn được hầu hết các cuộc tấn công, "nhưng thỉnh thoảng, thật không may, vẫn có thể có một loại vũ khí – chúng tôi gọi đó là vũ khí phun tia [squirter] – xuyên thủng được. Và trong trường hợp cụ thể đó, nó đã tấn công một trung tâm tác chiến chiến thuật [của Mỹ]."

Ông Hegseth nói rằng trung tâm "rất kiên cố, nhưng đây là những vũ khí mạnh mẽ". Ông cho rằng việc sở hữu "lực lượng phòng không tuyệt vời" đã cho phép Mỹ đánh chặn hầu hết các cuộc tấn công.

Iran đã sử dụng kho vũ khí khổng lồ gồm máy bay không người lái (UAV) và tên lửa để tấn công các đồng minh của Mỹ trên khắp Trung Đông. Tin tức về cái chết của binh sĩ Mỹ thứ tư đến cùng ngày ba máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ bị bắn rơi trong một vụ việc dường như là bắn nhầm đồng minh.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trước đó cho biết 4 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong các hoạt động chiến đấu chống lại Iran. Mỹ đang trong quá trình thông báo cho gia đình các binh sĩ và chưa công bố danh tính của họ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth không nói rõ loại vũ khí nào của Iran đã được sử dụng hoặc địa điểm xảy ra vụ tấn công. Nhưng nhiều hãng tin, bao gồm CNN, The Washington Post và Reuters, đưa tin rằng đó là ở Kuwait.

Iran đã phóng hàng nghìn tên lửa và UAV để trả đũa việc lực lượng Mỹ và Israel tấn công nước này trong một chiến dịch lớn bắt đầu từ ngày 28/2. Iran đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Qatar, Kuwait, Bahrain và UAE, cũng như các nước láng giềng khác như Oman, Saudi Arabia và Iraq.

Iran đã trả đũa bằng cách nhắm mục tiêu vào những nước có căn cứ quân sự của Mỹ, và cả các nước láng giềng. Ảnh: Getty Images

Theo Business Insider, bằng việc sử dụng bom, máy bay chiến đấu và máy bay tàng hình, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã nhắm mục tiêu vào các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, các địa điểm phóng tên lửa và tàu chiến, cùng với các mục tiêu quân sự khác của Iran, khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cùng các quan chức cấp cao khác của nước này thiệt mạng. Những cuộc tấn công đó cũng giết hại dân thường, bao gồm một vụ việc mà Iran cho rằng đã khiến ít nhất 165 người thiệt mạng tại một trường tiểu học dành cho nữ sinh.

Để đề phòng hành động trả đũa của Iran, Mỹ đã triển khai một số khí tài phòng không đến Trung Đông: hệ thống tên lửa đất đối không Patriot và hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD, cùng các tàu khu trục trang bị hệ thống chiến đấu Aegis. Nhiều quốc gia trong khu vực bị Iran tấn công cũng sử dụng hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất và báo cáo rằng họ có thể đánh chặn hầu hết các cuộc tấn công của Iran, mặc dù đã có thương vong và thiệt hại.

Business Insider nhận định, việc cố gắng ngăn chặn một loạt các cuộc không kích ồ ạt mà không có thời gian chuẩn bị và không gây thiệt hại cho máy bay của đồng minh hoặc máy bay dân sự là một thách thức lớn. Và Iran sở hữu kho vũ khí khổng lồ, điều đó có nghĩa là Mỹ và các đồng minh không thể để kho tên lửa phòng thủ của họ bị cạn kiệt. Ngoài ra còn có sự chênh lệch về chi phí: UAV của Iran có thể có giá 30.000 USD, trong khi mỗi tên lửa đánh chặn phòng không có giá hàng triệu USD.

Một trong những vũ khí mà Mỹ triển khai trong cuộc chiến là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD. Ảnh: Lockheed Martin

Mỹ cũng cảnh báo rằng có thể sẽ còn có nhiều thương vong hơn nữa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/3 cho biết "thật đáng buồn" sẽ có thêm nhiều thương vong cho người Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth vào ngày 2/3 nói rằng "như Tổng thống đã cảnh báo, một nỗ lực ở quy mô này sẽ bao gồm thương vong. Chiến tranh là địa ngục, và sẽ luôn luôn là như vậy".