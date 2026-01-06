Vụ học viên tử vong sau 2 ngày ở Trung tâm công tác xã hội Hải Hà: Những người liên quan có thể đối mặt hình phạt nào?

Tối 5/1, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh thông tin, Công an tỉnh này đã khởi tố 10 bị can liên quan vụ học viên P.H.N. (SN 2008, trú phường Hà Lầm) tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh.

Các bị can gồm Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa, Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Xuân Khải.

Trong số này, 6 bị can gồm Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa và Nguyễn Văn Hải bị tạm giam.

Bị can Nguyễn Văn Hải là Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.(ảnh Công an cung cấp)

Trao đổi với PV, dưới góc độ pháp lý Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội), cho rằng: giám đốc trung tâm công tác xã hội bị bắt về hành vi cố Ý gây thương tích đối với học viên là chuyện chưa từng xảy ra và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Theo luật sư, vụ án khởi tố đến 10 đối tượng, trong đó có người đại diện theo pháp luật của trung tâm này là điều rất bất ngờ và ngỡ ngàng đối với nhiều người. Đây là trung tâm công tác xã hội, là nơi giáo dục kỹ năng, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức cho học viên, đặc biệt là hướng đến vấn đề an sinh xã hội, vấn đề nhân đạo theo chính sách và pháp luật. Vậy mà những người mang danh thầy, cô, viện cớ giáo dục để gây thương tích cho học viên dẫn đến học viên tử vong, trên thân thể có nhiều vết bầm tím như vậy là điều rất đáng lên án. Hành vi cố Ý gây ra thương tích đến dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đối tượng thực hiện hành vi này có thể bị phạt tới 14 năm tù.

Theo quy định của pháp luật thì hành vi cố Ý gây thương tích là cố ý tác động đến thân thể của người khác gây ra thương tích, nếu gây ra thương tích nghiêm trọng dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong mà không nhận thức được nạn nhân có thể tử vong thì sẽ bị xử lý hình sự về tội cố Ý gây thương tíchtheo khoản bốn, điều 134 bộ luật hình sự với hình phạt là phạt tù từ bảy năm đến 14 năm. Tội danh và điều khoản này xử lý đối với trường hợp vô ý đối với hậu quả chết người nhưng cố Ý đối với hành vi cố Ý gây thương tích.

Trường hợp người gây ra thương tích cho nạn nhân sử dụng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu dẫn đến nạn nhân tử vong hoặc thực hiện hành vi có mục đích sát hại nạn nhân thì sẽ xử lý hình sự về tội giết người.

Trong vụ việc này bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng đánh người gây ra thương tích nhưng không lường trước hậu quả nạn nhân tử vong, nạn nhân tử vong là ngoài ý chí chủ quan của các đối tượng này nên đã xử lý về tội cố Ý gây thương tích.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ chứng minh yếu tố đồng phạm đối với các bị can, đó là các bị can cố Ý cùng thực hiện hành vi cố Ý gây thương tích, các bị can đều phải biết rõ hành vi đánh người đã xảy ra, có thể xảy ra nhưng vẫn cùng ý chí để thực hiện hành vi đánh học viên dẫn đến hậu quả chết người.

Trong đồng phạm thì có thể có người chủ mưu, người giúp sức, người xúi giục và người trực tiếp thực hiện hành vi đánh người gây thương tích. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi, nhận thức, ý chí, vai trò của từng bị can để xác định căn cứ buộc tội, làm cơ sở quy định hình phạt.

"Công việc mới đang trong giai đoạn điều tra, chưa có kết luận cuối cùng, tuy nhiên những diễn biến ban đầu của sự việc gây ra bức xúc trong dư luận xã hội, cơ quan điều tra sẽ làm rõ để kết luận và xử lý đối với các trường hợp đã thực hiện hành vi phạm tội để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội", ông Cường nhấn mạnh.

Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng xác định, ngày 23/12/2025, tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà xảy ra vụ việc khiến một học viên tử vong. Nạn nhân được gia đình đưa đến trung tâm ngày 21/12/2025 để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống.

Sáng 23/12/2025, trong quá trình sinh hoạt và lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, học viên N. xảy ra mâu thuẫn với một số người tại trung tâm, dẫn đến xô xát. Sau đó, nạn nhân có biểu hiện sức khỏe suy giảm và được đưa đi cấp cứu.

Chiều cùng ngày, học viên được gia đình đưa về nhà và tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định.

Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập hai đoàn kiểm tra đột xuất đối với 19 trung tâm công tác xã hội trên địa bàn. Hai cơ sở của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà bị đình chỉ hoạt động, 4 trung tâm khác bị tạm dừng hoạt động.

