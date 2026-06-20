Vụ hàng trăm người nghi ngộ độc bánh mì tại Đồng Tháp: 25 mẫu dương tính vi khuẩn Salmonella

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm gần 300 người sau khi ăn bánh mì thịt tại cơ sở Hồng Ngọc 37 ở Đồng Tháp, kết quả xét nghiệm bệnh phẩm từ Viện Pasteur TPHCM cho thấy 25/36 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella sp.

Theo báo cáo mới nhất của UBND phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp), tính đến 15h ngày 19/6, tổng số ca ghi nhận nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến tiệm bánh mì Hồng Ngọc 37 (đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh) đã lên tới 290 trường hợp.

Trước đó, các nạn nhân bắt đầu nhập viện từ 11h30 phút ngày 16/6 sau khi ăn bánh mì thịt tại cơ sở này với triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, tê tay, mệt mỏi và đau đầu.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Ảnh: BV ĐK TG

Tính đến chiều 19/6, đã ghi nhận 256 trường hợp đang tiếp tục điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn, trong đó Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM tiếp nhận 5 ca được chuyển lên. Hiện sức khỏe của các bệnh nhân tạm thời ổn định. 34 trường hợp đã được xuất viện hoặc chuyển điều trị ngoại trú.

Theo kết quả xét nghiệm bệnh phẩm do Viện Pasteur TPHCM cung cấp, trong số 36 mẫu bệnh phẩm (gồm mẫu phân và phết trực tràng) được thu thập từ các bệnh nhân, có đến 25 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella sp. Đây là chủng vi khuẩn hàng đầu gây ra các vụ nhiễm độc, nhiễm khuẩn thực phẩm cấp tính với các triệu chứng đường ruột dữ dội.

Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện ĐK Tiền Giang. Ảnh: BV ĐK TG

Về phía mẫu thực phẩm, cơ quan chức năng không thể lấy mẫu thực phẩm lưu của ngày xảy ra sự cố (ngày 15/6). Nguyên nhân do các loại chả, xúc xích tại tiệm có nhiều lô, nhiều ngày sản xuất khác nhau nên cơ sở không xác định được mẫu đã dùng; riêng mặt hàng pa-tê do tiệm tự sản xuất đã bán hết sạch trong ngày, không còn mẫu lưu tại thời điểm kiểm tra.

Tiệm bánh mì Hồng Ngọc đóng cửa.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường Đạo Thạnh đã yêu cầu cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37 dừng toàn bộ hoạt động từ 19h ngày 16/6 để phục vụ công tác điều tra.

Sau đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng đã có văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu Sở Y tế Đồng Tháp tập trung tối đa nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân. Đồng thời, yêu cầu tiến hành truy xuất nguồn gốc nguyên liệu triệt để, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.