Vụ hàng chục học sinh tiểu học sốt, đau bụng: Nguyên nhân ban đầu hé lộ điều gì?

Ngày 10-4, Sở Y tế TPHCM cho biết đã phát hiện vi khuẩn Salmonella trong phân của học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TPHCM.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM ghi nhận 48 ca (trong đó 35 ca còn điều trị nội trú, tình trạng các ca ổn định, 13 ca theo dõi ngoại trú).

Theo Sở Y tế, báo cáo nhanh của Bệnh viện Nhân dân Gia Đinh cho biết kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy trong số 10 mẫu phân được lấy, có 7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Hiện các đơn vị chuyên môn, trong đó có Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) đang tiếp tục phối hợp với bệnh viện lấy thêm mẫu, định type vi khuẩn nhằm xác định chính xác tác nhân gây bệnh và nguồn lây.

Tính đến sáng cùng ngày, tại các cơ sở y tế trên địa bàn ghi nhận đã có 148 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến Trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Trong đó, 102 trường hợp được theo dõi, điều trị ngoại trú và 46 trường hợp điều trị nội trú; tình trạng chung của các bệnh nhân hiện ổn định, chưa ghi nhận ca diễn tiến nặng. Học sinh bị ngộ độc thực phẩm được tiếp nhận, điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn, gồm Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh và Trạm Y tế phường Bình Quới.

Vi khuẩn Salmonella có nguy hiểm? BS Đỗ Châu Việt, Trưởng Khoa Hồi sức Nhiễm-Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM), cho biết salmonella là vi khuẩn đã tồn tại từ rất lâu. Vi khuẩn này thường có trong môi trường như nước, thức ăn bẩn và đa phần gây ra bệnh về đường tiêu hóa. Người ăn phải thức ăn có khuẩn này sẽ có các biểu hiện giống như tất cả các ngộ độc khác. Sau khi ăn từ 4-6 tiếng sẽ xuất hiện các triệu chứng như: Sốt, nôn ói, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, tiêu phân có máu… Theo bác sĩ Việt, so với những khuẩn khác, salmonella không phải là tác nhân quá nguy hiểm bởi cơ thể có khả năng chống được chúng. Tuy nhiên, những trường hợp nặng sẽ bị nhiễm trùng máu khiến sốc nhiễm khuẩn, trụy tim mạch… Khi xuất hiện những triệu chứng về đường tiêu hóa như trên cần quan sát theo dõi từng đối tượng để có hướng xử trí kịp thời. Đối với trẻ em cần quan sát thóp, mắt trũng xuống, li bì, tiểu ít. Đối với trẻ lớn hơn, người sẽ mệt mỏi, lừ đừ, môi khô, tiểu ít… Bệnh chủ yếu lây qua đường tiêu hóa nên để phòng bệnh cần ăn chín, uống sôi, vệ sinh tay thường xuyên, đặc biệt trước khi ăn. Khi trong nhà có người bệnh cũng cần vệ sinh nhà cửa sạch sẽ. Đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước, xử lý phân, rác triệt để, hợp vệ sinh. Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, tạo tập quán đi tiêu đúng nơi quy định, không sử dụng phân tươi để bón cây trồng. Không đặt thức ăn đã nấu chín lên đĩa đã đựng thức ăn sống.



